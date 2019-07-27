【元朗黑夜】首席助理秘書長加入聯署 参與公務員：林鄭無力治港

反對《逃犯條例》修訂及元朗襲擊事件餘波未平，多名政府行政主任、政務主任、紀律部隊成員日前相繼發出附上職員證的聯署信，批評政府及警方在事件中的處理手法，並要求政府回應市民訴求。有份聯署的公務員表示，公務員一直堅守中立原則，作出忍耐，惟上周日發生的元朗黑夜無差別攻擊事件壓垮最後一根稻草，令人質疑政府與黑社會勾結，已無能力管治香港，如政府堅持不回應訴求，不排除作出更大規模行動、蘊釀罷工。

44部門逾320人聯署

多名政府行政主任日前（24日）發表不具名聯署公開信，批評政府在近日反對《逃犯條例》修訂的社會運動中，對民意置若罔聞，又批評警方在近日的示威活動及元朗襲擊事件中的執法手法，要求政府正面回應市民提出的五大訴求，並成立獨立調查委員會調查事件。有份聯署的公務員陳先生指，參與聯署的行政主任均來自44個政府部門，現時收集逾320人聯署，現時亦已聯絡早前發起聯署的政務主任、紀律部隊群體，準備作出聯合行動，估計參與聯署的總公務員人數逾1000人。

切實地影響到香港人生活

「由反送中爭議，到612示威等等的事件，每個人都有自己的感受，但公務員都一直忍耐，因為他們覺得政府、各個問責局有能力擺平事件。」陳先生解釋，傳統公務員一直少就政治議題發表意見，以維持中立原則，惟上周日發生的元朗襲擊事件令不少公務員認為這不再單純是政治事件，而是切實地影響到香港人生活，「商戶做不了生意，我們有些已為人父母的同事，甚至不敢帶子女外出參與課外活動，要請假照顧他們。」

警察和公務員和政府已完全分裂

事件不止令公務員認為，政府無法保障社會安全，在建制陣容紛紛與政府割蓆、政務司司長張建宗一句願為警方就元朗事件的處理手法向市民道歉，引來警隊內部極大反響的情況下，亦令陳先生質疑特首林鄭月娥班子已無能力管治香港，「警察和公務員一直都被視為最後一根稻草，但現時兩者和政府已是完全分裂。」

縱然在政府中工作，但陳先生指反對《逃犯條例》修訂示威衍生出的話題，在公務員之間並不是一個禁忌，他們在日常工作環境中亦會就事件討論，而大家的態度亦和民情相似，「大家之前對警方執法的評價是好懷參半，覺得他們都只是打工、前線警員成了政府和示威者之間的磨心，但元朗事件後，大家都不敢『企咁埋』，會問為何政府會勾結黑社會。」

聯署中出現首席助理秘書長

行政主任的聯署在7月23日才開始籌備，至今獲逾300人跨部門響應，陳先生直指反應比預期中踴躍，亦比五年前佔領行動的公務員聯署大規模。雖然聯署的行政主任未必互相認識，但整個過程未遇上太大困難：「這亦令我相當驚訝。」他又指，過往公務員不敢發聲的原因，是怕會被秋後算帳，惟日前的政務主任聯署中出現首席助理秘書長、助理秘書長職級人士證件，令不少人「跌眼鏡」，「他們下一步或會升至副局長、局長位置，連他們也拿出證件，參與聯署，這是很大的風險。」為保障有份聯署的公務員，陳先生指已採取對應保安措施，保護聯署人身份，亦已聯絡法律界人士支援，以防任何秋後算帳事件發生。

陳先生指正與其他公務員團體部署下一步行動，不排除作出跨部門登報聯署、按章工作行動，若政府堅持不回應訴求，勢必蘊釀罷工：「但這是最後一步，因為我們不希望影響到為市民提供的服務。」他又指，大家心知今天下午的元朗遊行有機會出意外，而政府手上仍有選項，作出行動為事件降溫，不希望看到有人流血、犧牲。