【香港製造】消失中的香港味道　本地史蜜夫糖果廠結業：見好就收

史蜜夫橙花軟糖、鳥結糖和椰絲棉花糖是不少香港人的童年回憶，負責製造糖果、屹立香港50多年的本地糖果廠「史蜜夫」近日卻傳來結業消息。負責人方富成證實家族將結束史蜜夫糖果業務，品牌商標將轉售至另一公司繼續經營，言語間透露萬分唏噓，「唉，係可惜㗎啦，但係造糖行業都係式微，唯有見好就收啦！」

本地糖果廠史蜜夫近日傳來結業消息，記者向其中一名負責人方富成求證，他證實糖果廠早於幾個月指已有意放盤出售，惟幾個月以來均無人問津，故近日決定改為出售「史蜜夫糖果」品牌商標，目前正與兩名有意的買家洽商，而糖果廠將於今星期正式停工。

史蜜夫橙花軟糖、鳥結糖和椰絲棉花糖是不少香港人的童年回憶。（資料圖片／曾梓洋攝）

年紀老邁感體力不支決定結業

糖果廠由方家三兄弟所經營，大哥方煒培今年74歲、二哥方富泉及三弟方富成也快到古稀之年。三名銀髮兄弟至今仍每天要到糖果廠報到，所有事情都親力而為。三弟方富成在工廠內負責最需要體力的造糖工序，而二哥則負責送貨，年紀最大的大哥亦不時要到工廠「執頭執尾」。整間糖果廠除了坐寫字樓的書記、一名三十多歲的年輕員工外，其餘包括三兄弟的十名員工，年齡都超過60歲。方富成笑說：「有次我被人笑，話我哋係耆英糖果廠呀！」

方富成一家共有八兄弟姐妹，除了造糖的三兄弟，其餘五弟妹經常對大哥們的工作看不過眼，雖然糖果廠有盈餘，但仍經常勸告他們不如結業。「造糖工作始終是體力勞動，大家年紀都咁大，不如算數啦。」方富成說，面對內地市場競爭，這個港產牌子史蜜夫都撐了過來，但到此時此刻，三兄弟認為糖果廠是時候光榮結業，「依家啲人又話健康唔食糖，不如見好就收啦。」

史蜜夫糖果廠從60年代開始在港設廠，以生產鳥結糖、橙花軟糖及棉花糖等為人所知，糖果更曾遠銷至中東地區。惟80年代開始，香港工廠紛紛北移，史蜜夫是少數仍堅持拒絕遷走的工廠。香港目前還剩餘兩間本地糖果廠，第一間是嘉頓，第二間便是史蜜夫糖果廠，而且多年來堅持全人手包裝糖果。「香港製造」買少見少，言談間方富成多番大嘆不捨史蜜夫結業，「我係覺得好可惜，我由20歲讀完書，就喺呢間公司做咗48年。」