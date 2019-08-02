【旺角再遊行】歷幾許衝突士多照開舖　老闆：佔旺時無破壞有幫襯

修訂《逃犯條例》風波持續超過一個月，至今各區每周也有遊行集會，甚或演變成警民衝突。示威活動重返旺角，警方及申請人伍永德商討後，同意遊行改為由晏架街公園出發，遊行至大角咀南櫻桃街公園。在晏架街對面，一間屹立32年的士多不怕示威將照常營業，年逾六旬的老闆娘坦言，其實自己也有點擔心會有危險，但卻希望近距離感受遊行氣氛，「咁多年都未試過咁近，咪當體驗吓囉，啲人多數都唔會搞舖頭嘅。」 攝影：廖俊升

集會場地外 老士多無懼示威照開舖

繼7月7日的九龍大遊行之後，示威行動重返旺角。在遊行起點晏架街公園附近，70歲的周先生和66歲的周太太所辦的「明興水電士多」，今日也會照常營業。

士多開業32年，小店由兩老一手經營，依靠街坊生意維生。士多貨品售價便宜，一枝冰水只售兩元，周太直言希望薄利多銷，賺得不多，純粹做街坊生意，「做咗幾十年，來貨平咪賣平啲益街坊。」周生周太雖然年逾六旬，但因為怕悶，堅持不退休，「仲可以做多十幾年！」周太說。

老闆娘周太說，他們一直都是依靠街坊生意薄利多銷。

開舖為體驗集會氣氛：「人一世物一世，都想感受吓」

「啲人多數都唔會搞舖頭嘅，我哋做生意咋嘛，總之見到有咩唔妥咪走囉，」周太說。兩人見過大小風雨，就是未體驗過遊行集會。說到即將舉辦的遊行，他們表現得十分雀躍，周太笑言，自己雖然一把年紀，難免害怕受示威衝突有危險，但好奇心促使他們繼續開舖。「都唔係唔驚嘅，不過自己未參與過。睇電視睇得多，有機會親歷其境，喺對面望吓，人一世物一世，都想感受吓。我平時開9點，聽日開8點睇吓有咩動靜。」周太說，起衝突便會拉閘離開現場，「有咩事都睇得出㗎嘛，最驚係出咗彌敦道先有事，然後追返轉頭，我哋就睇唔到。」

多間舖頭料落閘 學校取消課外活動

因為集會活動，球場附近不少舖頭也不會開舖，就連球場旁邊的兩間中學也不會開門。「我嘅仔女喺嗰兩間學校畢業，佢哋話兩間學校聽日都唔開，平時有嗰啲課外活動都唔搞。」周太說。雖然他們會繼續開舖，但也有呼籲街坊避免落街，為免遇上衝突場面，「買餸就早啲買啦，隔離有間老人院，我都叫啲老人家盡量唔好落街。」

為元朗受襲者心痛 直言示威未曾影響舖頭

周太提到，雖然兩人立場中立，亦無直接參與這場運動，但透過新聞報道得知元朗白衣人襲擊途人一事，讓她感到很心痛。「我又唔會驚嘅，我唔撩佢哋（白衣人），都應該冇事。不過就戥佢哋（受襲者）心痛囉。」

六月以來，除上水藥房外，示威者並未曾破壞店舖，也令兩口子安心下來，所以就算士多位於集會場外，他們也沒有任何防範措施。「加塊木板嗰啲？我哋冇，唔使嘅，拉閘就得。」周生說，就算之前「光復上水」遊行，有藥房遭示威者圍堵拆招牌，他們都未因此而擔心，「我哋唔係水貨啊嘛，所以都唔驚。」周太憶述，就算是2014年的佔領運動期間，有示威者衝到舖頭外的馬路，也沒有被滋擾，「嗰時佔中都試過有幾十人嚟過呢邊三次，佢哋衝落嚟都都冇搞到我哋舖頭，都幫襯我哋買嘢飲。」