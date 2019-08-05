【8.5罷工集會】農業界300人聯署撐罷工　斥政府只管起樓誓保鄉郊

社會各界發起會全港大罷工，並於多區舉行集會，其中大埔集會於今午一時在天后官風水廣場起步。有農業界代表稱早前就罷工聯署獲逾300人和團體支持，當中大部分將首次參與反《逃犯條例》遊行集會，又斥政府一直無視社會訴求，「農業保育界都憤怒了」。 黃文軒攝

大埔集會範圍今日下午1時多已有數百名市民企滿七成天后風水廣場，市民手持反送中標語，部分參與連儂布製作，表達撤回惡法訴求。在保育界活躍多年、從事農業工作超過廿年的葉子林，是今次號召農業界三罷的召集人之一。他呼籲農業界人士到大埔區參與罷工集會，皆因要響應集會遍地開花。他指大埔位於新界東，與農業關係較密切，而過去政府不少鄉郊爭議議題涉及新界東北範圍，「大埔是最適合選址」。

他表示，雖然尚未知道今日會有幾多人響應號召出席罷工集會，但他指短短幾日已收集逾300個保育和農業機構和人士，例如土地正義聯盟、自然脈絡，馬寶寶社區農場等，以及個人名義響應三罷，當中更有不少人首次參與和政治議題相關的罷工和集會，估計今日參與大埔集會的農業保育界人士眾多。

他續指，聯署中再三要求政府回應五大訴求，並爭取「保鄉郊 、撐農業、愛社區，反送中」。他表示，過往政府在土地議題上有許多不公義政策，「只管起樓，任由棕地曬太陽」，農業界議員都一直無法反應民意，而今次面對修例更是不公，冀更多人響應罷工，促請政府回應訴求，又怒斥「今早特首仍然如錄音機般回應提問，發生多次升級遊行仍無視社會訴求，即變相激起更多人上街遊行抗議」。