【8.5罷工集會】屯門快閃堵公路入口　荃灣示威者包圍警署

港人發起七區「三罷」行動，荃灣區及屯門區均有人發起「三罷」行動，荃灣沙咀道球場為集合地點，陸續有不少市民前往現場集會，亦有示威者「快閃」設路障阻塞青山公路荃灣段。有車主將私家車停泊路中，參與「快閃」行動。下午5時許，大批示威者前往荃灣警署。 而下午4時45分，屯門部分示威者走出馬路，屯門政府合署對開的屯門鄉事會路全被示威者佔領。現場消息指，示威者徒步前往屯門公路，並於屯門公路入口設路障，堵塞路口。

屯門罷工情況

屯門文娛廣場外有罷工集會，大批示威者到場。下午4時43分，有示威者走出屯門鄉事會路，於馬路上設路障，現時全線被佔領。

下午5時10分，現場示威者徒步前往屯門公路，並於屯門公路入口設路障，堵塞路口。

下午5時20分，屯門鄉事會路及杯渡路交有近300名示威者設路障。

下午5時23分，部份示威者於屯門公路往青山段，即何福堂夜中學對開十字路口設路障後離去。示威者分成兩批，一批沿屯門公路往青山灣方向前進，另一批返回杯渡路。下午5時56分，青山公路往屯門方向重開。

下午5時45分，屯門示威者不斷將戰線向前推， 大批示威者往屯門警署方向前進。

下午5時10分，現場示威者徒步前往屯門公路，並於屯門公路入口設路障，堵塞路口。（曾雪雯攝）

屯門鄉事會路及杯渡路交有近300名示威者設路障。(郭倩雯攝)

示威者正徒步前往屯門公路。（曾雪雯攝）

+ 5 + 4 + 3

荃灣罷工情況：

現場所見，荃灣沙咀道球場對開馬路，有穿黑色衣服、戴口罩、頭盔的示威者將路邊的垃圾桶、水馬等搬出一字排開在馬路，堵路後，他們立即離開現場，整個過程不足5分鐘。由於上述馬路受路障影響，車輛無法行駛，部分人行出馬路，前往荃灣沙咀道球場，他們邊行邊叫口號，「香港人加油」、「光復香港 時代革命」。下午3時許，青山公路荃灣段旁的建築物，有人從高處將物件擲下，幸物件落在大廈平台，沒有人受傷。

而荃灣公園外，大批示威者聚集，有大批手持長盾、警棍的警員於楊屋道市政大廈外，示威者向警察高呼「收隊」。下午3時25分，荃灣大河道警察全數後退，其間示威者向警方投擲雜物，有警員亮出胡椒噴霧，後來全數警員登上警車離去。警方撤退後，示威者重新佔據大河道。

下午4時10分，青山公路荃灣段與大河道交界，有示威者以水馬設置路障，並以鐵通連起水馬陣。下午4時45分，楊屋道一帶仍有示威者佔路，路障設至眾安街交界。

下午5時許，大批示威者前往荃灣警署，並於警署入口擺放鐵馬、路牌等。愉景新城對開路口，有私家車泊在路中作路障。

下午5時15分， 當區議員田北辰到場問示威者是否有訴求想說，又表示荃灣警署沒有拘捕人，想了解為何到上址；示威者不停叫田「走啦！」、「做左咁多陰質野」、「你有份出賣！」。

下午5時20分，有示威者向警署投擲雞蛋、石頭，警署內有窗戶損毀。而愉景新城對開，有示威者開始拆去路邊的鐵欄。

下午5時45分，包圍警署約45分鐘後，在場示威者商討離開現場，眾人共同離開警署，前往南豐中心。

有示威者在荃灣警署外塗鴉，寫上「黑社會無恥」等字。（陳蕾蕾攝）

荃灣警署對開，大批示威者聚集。（李穎霖攝）

示威者將路邊的垃圾桶、水馬等搬出一字排開在馬路。（賴雯心攝）

荃灣大批示威者前往荃灣警署。（陳蕾蕾攝）

車主何先生將私家車泊在路中間作路障。（賴雯心攝）

除了搬垃圾桶、水馬作路障，亦有車主將私家車泊在路中間作路障，現場有示威者站在私家車前，遮擋車牌。本身為工程師的車主何先生今天響應罷工，他表示今天與女朋友、媽媽開車前往荃灣，途中見有人快閃設路障封路，於是自己將私家車泊在路中，變成路障。何先生稱，媽媽及女朋友都支持他，因為過去兩個月民間發起的運動已不斷升級，港人已盡用所有的方法，而政府仍不斷漠視民意，他認為以車擋路的不合作運動已是「和理非」原則下最可令人接受的方法，不會令人受傷。問及會否擔心私家車被人毀壞，何先生稱預計之內，「如果可以幫到社會做返啲嘢嘅話，咁值得嘅。」何先生稱，會配合其他快閃路障，一有變動便會將車駛走。

運輸署宣布，因道路狀況，荃灣楊屋道介乎大河道與聯仁街，以及沙咀道介乎大涌道與關門口街暫時封閉。

部分人行出馬路，前往荃灣沙咀道球場。（賴雯心攝）

下午3時許，沙咀道有婆婆前往支持示威者，稱「香港唔中意佢哋（警察），日日要啲後生仔咁樣畀人扑，扑到穿晒頭，佢有冇仔女呀佢哋？」婆婆叮囑在場示威者不要站得太前，不要被拘捕。

現時為公務員的盧先生趁午飯時間前往沙咀道球場支持行動，他稱大部分香港人都是「返工、放工、搵錢、吃喝」，「所以我覺得呢班細路好犀利」，盧先生稱會於放工後前往參與罷工。

盧先生透露，自己曾於80年代做了8至9年的警察，認為警察的編號是管制他們的行為，是次修例風波中，大部分警員沒有出示編號，「基層差佬唔出示number，其實佢哋冇咁嘅膽，係管理層放任佢哋。」盧先生認為，前線警員接到上級的指令，無辦法不做，而「黃絲」的警員在警隊中很難生存。

現時的局面，盧先生認為只有特首才可解決，對於今早林鄭開記招就近日事件作回應，他表示，「全部都係廢話」，因一天不成立獨立調查委員會，都不能回應市民訴求。