【逃犯條例】政治事件影響盼共渡時艱　五星酒店望供應商提供折扣

反對《逃犯條例》修訂風波沒完沒了，持續了兩個月的示威活動亦未停下，近日有酒店向供應商發出通告，指近日的政治事件對其營運造成影響，希望供應商可暫時提供特別折扣，共渡時艱。有立法會議員直指，近月旅遊業界生意受影響肯定和示威活動有關 ，擔心前線從業員會因此面對經濟壓力。

網上流傳一張於8月1日，由新鴻基地產旗下的尖沙咀帝苑酒店向供應商發出的通告，指近日香港發生的政治事件對整體經濟發展造成極大影響，而酒店、餐飲業更時首當其衝，故酒店採取應變計劃，建議供應商由本月1日起，可於月結單上提供5%整體折扣，以減輕酒店的營運負擔。通告上又指，將不時審閱此特別折扣安排，在整體經濟狀況恢復正軌後，可將折扣調整回原本狀態。通告亦附上回執，供供應商填上願意提供的折扣百分比及限期。

網上流傳一張由帝苑酒店向供應商發出的通告，指近日香港發生的政治事件影響整體經濟發展，建議供應商提供折扣，以減輕酒店的營運負擔，酒店回覆香港01時承認有關安排屬實。(網上圖片)

帝苑酒店回覆香港01時，承認有關安排屬實，指因香港經濟自年初起向下行，商業營運面臨挑戰，故希望供應商可以提供折扣，以共渡時艱。酒店又強調，有關安排純屬自願和暫時性質，而過往香港經濟出現困難時，酒店亦曾採取有關安排。記者今日下午曾到酒店視察，酒店現時應正裝修，15分鐘內亦有5、6組客人到櫃檯前辦理入住手續，入住的外國及日本客較多，自由行偏少。

「6月開始已經下跌，7月跌幅更是擴大。」立法會旅遊界議員姚思榮指，酒店業界的生意肯定受影響，但暫未知下滑到甚麼程度。他指，位於不同區域的酒店，面對的壓力不同，不敢一概而論：「但多示威活動發生的金鐘、灣仔一帶，酒店面對的壓力較大。」他又指，面對此情況，酒店希望供應商提供折扣、採取措施控制成本亦是無可厚非，相當不少商業機構都會這樣做。

立法會旅遊界議員姚思榮指，酒店業界的生意肯定受影響，多示威活動發生的金鐘、灣仔一帶，酒店面對的壓力較大。(資料圖片)

姚思榮強調，受影響的不止酒店業，而是整個旅遊業界，認為香港不少旅行社都是中小微企，沒有旅客參加旅行團，會對他們造成打擊，亦擔心前線從業員會因此面對經濟壓力：「導遊、領隊們的收入主要靠佣金，沒有團帶，沒有固定工資，他們的壓力更加大。」他直指，現時業界生意受影響，肯定和近日《逃犯條例》修訂風波引起的示威活動有關：「很多示威人士都沒有考慮到行業的從業員，以為只要破壞經濟，政府就會低頭，但政府有大把儲備，根本不怕他們，但後果就由前線從業員來承受。」