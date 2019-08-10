【大埔遊行．直播】堵紅隧獅隧　尖沙咀射催淚彈　路障殺到荃灣

反修例遊行在本港多區出現，惟近月屢有衝突事件，警方以公眾安全、秩序為由，向本周六、日四個遊行發出反對通知書，包括大埔區遊行。發起人陳凱興提出上訴但被駁回， 陳凱興宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。下午約三時，近萬人在原定遊行起點出發，曾快閃堵廣福邨黃碧嬌議員辦事處，在大埔與防暴警對峙。之後，示威者分別前往大圍、沙田、紅隧堵路，晚上約七時抵尖沙咀、西九一帶。警方曾在大圍、尖沙咀施放催淚煙。約9時再快閃到牛頭角警署、獅隧、荃灣堵路。 【2220】尖沙咀警署 警方又施放催淚彈。其後，現場仍有約百多名示威者在彌敦道，逐漸向尖沙咀方向後退，現場所見，有部分人是無穿黑衣，只有口罩防護。 【2214】尖沙咀警署內， 警方舉黑旗後，再由警署高處向地面發射3發催淚煙。許智峯警告警署內警方勿再射催淚彈，指路上已無示威者，故警方現時是向記者、遊客發射。 【2204】示威者早前到荃灣港鐵站內聚集，堵塞青山公路及大河道交界，部分示威者在荃灣站內。同時，荃灣警署下出防暴警員，並舉黑旗。十分鐘後，荃灣防暴警已離開，荃灣站內示威者亦散去。

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【2159】示威者用鐳射燈照射尖沙咀警署外醬及平台位置。有示威者現利用水馬架設防線。

【2158】再有大批警員在彌敦道及金馬倫道交界尖沙咀警署外出現，質問在場人士為何逗留，一名女子稱是「老師」及路過。社工不斷開咪稱現場是行人路，市民正在離開。在場市民指責他們是黑社會。數分鐘後他們退回警署內，其間許志峯仍不斷追問拘捕女市民的原因。

【2153】大批示威者快閃包圍牛頭角警署後，在九龍灣站內商討下一步行動。在美麗華一期，距離尖沙咀警署約百米的距離，先在地面放催淚彈，然後再從警署樓層，再繼續用強光照射，兩度向山林道發射催淚彈，當時人群已不多，警署前五十並無人群圍堵下依然發射催淚彈，從記者頭上飛過。尖沙咀警署平台位置有大量警員。

【2145】窩打老道往獅隧沙的馬路被示威者縱火堵塞， 消防員到場撲滅火勢，有市民自發將雜物移走，窩打老道往沙田方向重新通車。

【2145】尖沙咀警署內 警察無預警下從警署內向彌敦道發出一發催淚彈。楊岳橋及許志峯與現場傳媒扑咪期間，警方再施放兩枚催淚彈，但現場已無示威者，只餘下記者。許指事發情況，一名女子手無寸鐵，只是一名穿白衣經過的市民，是一名沉不住氣的警員追前將逐名女子拘捕。楊岳橋希望目擊的市民講出真相。

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【2137】警在佐敦方向界線舉黑旗，但在舉旗防線前約百米距離的另一邊防線，即尖沙咀警署前發射兩枚催淚彈。三分鐘後，警方防線前有立法會議員楊岳橋及許智峰，呼籲警方冷靜勿放催淚彈。現防暴警察返回尖沙咀警署。

【2130】沙田新城市廣場的示威者已抵牛頭角警署，警署立即落閘，示威者用雷射燈照去警署外牆，搬出路障。數分鐘後，防暴警出動，示威者立即後退離開。

【2128】示威者在窩打老道入獅子山隧道方向兩條行車線上在垃圾桶內縱火。窩打老道往獅子山隧道方向需繞過添福道離開。現場有焚燒垃圾的味道。數分鐘後，九龍塘示威者經已全部離開，留下大量雜物，車道仍然擠塞。

【2122】尖沙咀警員不斷開咪向同僚稱職責是維持秩序，不要回應任何提問。市民質疑警方是否聽不明廣東話，改以普通話質問。立法會議員許志峯不斷質問。批市民舉起手機，開啟閃光燈，高呼黑社會、着火，警方廣播呼籲市民回到行人路。現場有市民在警察線前，照射鐳射筆，有防暴警察隨即用強光，並要求市民停止使用「鐳射槍」，據現場所見，有防暴警察已背負上雷明登等防暴槍。其後，警方防線退後至美麗華對出。

【2119】有示威者正在九龍塘站A2出口拆鐵欄組成路障，並噴黑閉路電視，示威者在窩打老道與沙福道交界築起路障，大批車輛雖經添福路道離開。而黃大仙站的示威者上車前往九龍灣，表示會前往牛頭角警署。

【2106】尖沙咀彌敦道清真寺外警方帶走一名女子，現場市民起哄。社工不斷嗌咪追問該名被捕人士的姓名，她大叫自己的全名。該名女子被帶上警車。立法會議員許志峯及楊岳橋及大批傳媒到場要求指揮官解釋為何要拘捕該名女士，但未獲回應。大批市民包圍警車，批評警方濫捕，並連呼黑社會。 彌敦道警察向後退，惟市民繼續趨前包圍。

【2100】有示威者在黃大仙站下車，未知下一步行動，示威者表示地面有數十名警員，他們正討論是否要上地面。亦有示威者在太子站討論下一個目的地，並提出前往荃灣或觀塘。

【2056】部分警員撤離後，有幫警棍防暴警察突於彌敦道朝海傍方向狂奔，圍捕示威者，數名防暴警員在行人路位置懷疑制服一人，隨即被傳媒包圍，大批防暴警員趕上衝前支援。現場市民情緒激動大叫「放人」，有人開咪批評警方突然衝前會煽動市民情緒。

+ 7 + 6 + 5

【2050】尖沙咀彌敦道已無示威者，只有市民在行人路上向警員叫囂。佐敦站內的示威者又稱因黃大仙示威者已散去，並會改往荃灣。離開沙田的示威者已抵九龍塘站，他們則稱會前往黃大仙。

【2044】警方表示，有示威者於尖沙咀警署外縱火，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全。警方因應現場情況，已於尖沙咀警署外施放催淚煙，不排除使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【2032】尖沙咀示威者沿加連威老道往漆咸道南方向後退，亦有部分示威者沿彌敦道往南退，警方再度舉起黑旗。

+ 4 + 3 + 2

【2029】尖沙咀示威者分布不同位置，部分人聚集佐敦站近寶靈街，部分示威者進入佐敦站，未知下一步地點，有人提出前往黃大仙。沙田新城市廣場聚集的大部分示威者轉場往黃大仙。

【2023】彌敦道及柯士甸道交界防暴警沿彌敦道向前推進，並清走在栢麗購物大道對開路障，而示威者向碼頭方向後退。另外，早前在西九戲曲中心的示威者經官涌街走入內街。大埔太和路外有速龍小隊及防暴警員向前狂奔作清場，惟現場所見已無任何示威者。

【2019】彌敦道及柯士甸道交界戒備的防暴警員增至60人，並第三度舉橙旗，同時嗌咪要求示威者停止用鐳射光照警察，示威者聚集在金巴利道對開彌敦道位置另外，疑因有示威者在柯士甸道聚集，有防暴警退至柯士甸道位置。有消防車在警方防線後方閃燈。

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【2012】彌敦道及柯士甸道交界，約三十防暴警戒備，並舉起橙旗。另一方面，有示威者佔據柯士甸道。

【2002】尖沙咀警署警員施放催淚彈，並繼續在警署內舉黑旗。白煙不斷由警署內向外飄出。

【1958】尖沙咀警署內有警員舉黑旗。示威者曾有意進入戲曲中心，懷疑想找行政長官林鄭月娥，有職員指林鄭月娥已離開，他們最終未有進入，又指「打攪晒」及道歉，又曾提出前往西隧。

【1956】大批示威者經過向尖沙咀警署時，以鐳射光射向警署外牆。另外，有示威者到達西九文化區，並向戲曲中心外牆射鐳射光。

【1950】示威者在栢麗購物大道行人路上拆水馬、圍欄，並在彌敦道路面設路障堵路，示威者已佔用彌敦道往旺角方向的行車線。彌敦道及柯士甸道交界亦有路障。沙田新城市廣場中庭仍有示威者聚集，少部分人向沙田站離開。

【1942】示威者走至尖沙咀彌敦道一帶，有示威者在彌敦道及金馬倫道交界及栢麗購物大道的行人路上聚集，部分人向佐敦方向前進。

【1935】防暴警員在馬鐵綫車公廟站外休息，大部分示威者已散去，他們乘搭港鐵或其他方法離開。車公廟站對出車公廟路一帶行車回復正常。

【1930】紅隧示威者快閃過後，登上行人天橋並前往尖東方向，其間不斷高呼口號，他們早前提出要前往彌敦道。至於一開始示威者佔據的大埔太和路，只餘10多名示威者，其餘有十多名街坊圍觀。

【1926】防暴警員沿大圍車公廟路不斷向沙田方向推進。

【1921】紅隧有示威者指「走啦，快閃！」再有人提出前往彌敦道。而沙田的速龍小隊則登上警車。

【1918】紅磡海底隧道示威者已堵收費亭，交通已完全癱瘓，只有零星車輛可以駛出紅隧。同時，大圍再度施放催淚煙，警方在車公廟路設防線，並再度向示威者推進。

【1911】約200多名示威者行出紅磡海底隧道九龍出入口，車輛仍然可以通過。沙田源禾路的防暴警員及速龍小隊再先舉藍旗，再舉燈旗，並快速跑向沙田大會堂方向，示威者向新城市廣場跑去。

【1908】沙田源禾路，有示威者高呼有警車，示威者準備撤退。防暴警及速龍小隊出現在源禾路。至於大圍， 防暴警察登上大圍迥旋處「八爪魚天橋」。

【1904】大圍美田路防暴警再度連環施放催淚煙，並不斷向前推進，防暴警防線後方，有大批警車尾隨。大圍站內充滿催淚煙。示威者退入大圍火車站巴士總站。現場有示威者設置的路障起火。

【1900】示威者到源禾路及沙田鄉事會路，部分人以路障佔據十字路口位置。同一時間，大圍美田路近名城對出有大批防暴警出現，舉起黑旗及施放催淚煙，防暴警亦不斷推進，示威者後退。

+ 5 + 4 + 3

【1847】警方表示，有示威者於約下午6時，在大埔公路沙田段和大圍車公廟路迴旋處，設置路障，堵塞行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。另外，大圍有示威者叫散，嗌「紅隧！」並陸續有人退後。

【1844】沙田新城市廣場內有示威者大叫「轉場呀！」，然後有示威者離開商場前往路面，部分示威者加入堵塞大埔公路沙田段。一分鐘不足後，又跑回新城市廣場。有駕駛人士將示威者路障搬開。

【1841】大圍名城對開，有人聲稱自己正在過馬路途中，該架正在等候紅燈的巴士突然衝岀，差點撞到途人。後來有人指，曾問過司機為何衝紅燈，司機沒有回應，反用手機拍向途人。

【1829】示威者堵塞大圍美田路、車公廟路的迴旋處，即「八爪魚天橋」對下位置，以及沙田新城市廣場外的大埔公路沙田段堵路。

【1814】大批示威者到達大圍站，C出口無需拍八達通出入，大部分人叫C出口出，沿美田路兩邊離開，示威者意圖封美田路、車公廟路。沙田新城市廣場中庭亦有大批示威者聚集。另一方面，大埔太和路警方再度舉起藍旗，要求示威者散去，又指一名示威者以鐳射光射向警方，警告他使用武力，但該示威者未有停止。

【1810】大埔太和路仍有示威者聚集，其間一名老婦走至警方防線前方，並向防暴警員對話，指自己是街坊，要求警員不要打年輕人及收隊，又指要行政長官林鄭月娥害了年輕人。警方要求記者返回行人路。

+ 7 + 6 + 5

【1802】一輛前往紅磡方向的東鐵綫列車內有大批示威者，早前他們決定轉場前往沙田或大圍，但目前未知他們確實的終點。列車上有部分人在沙田站下車。

【1753】大埔太和路戒備的防暴警員的防線後退，在場圍觀街坊歡呼，有警員揮手疑向在場街坊說再見。大埔太和路近大埔超級城對開，仍有少量示威者聚集，故仍有防暴警員在大埔太和路戒備。

【1740】部分示威者已到達大埔墟站及太和站，而南運路、廣福道及大埔太和路目前仍有零星示威者聚集，但大部分已散去。大埔太和路戒備的防暴警員開始放鬆，有警員坐下休息。

【1723】南運路聚集的示威者亦提出轉場，後方的示威者開始向後退，而前線示威者亦舉傘遮掩並開始後退。而寶湖路及南運路交界大批示威者離開及前往大圍港鐵站E出口。有示威者在南運路將洗潔精倒在馬路上。

【1713】大埔太和路及南運路交界，已有半百防暴警員戒備，距離在南運路聚集及設路障的示威者約數十米，目前氣氛平靜。亦有示威者將路障推向廣福邨寶湖路入口。現場消息指，在大埔太和路聚集的示威者經討論後，提出轉場前往沙田，並不斷向後退去。

【1653】南運路休憩處對開南運路，示威者地盤物資及鐵馬製作路障，不斷呼籲提供索帶、士巴拿。南運路及寶湖道交界示威者製作路障。示威者亦在南運路以水馬架設多重路障。

【1645】大埔太和路近南運路聚集的示威者表示警方布防太強，擔心未能應付，提議離開回家或前往機場參與集會，但其他示威者未有理會。大埔太和路及南運路交界的防暴警員人數增加，除了手持盾牌，亦備有胡椒彈、催淚彈及布袋彈等，與示威者相距數十米。而示威者除了口罩、頭盔、眼罩及行山仗等裝備，未見有其他防具。

【1640】大埔太和路，防暴警再度舉起藍旗，要求示威者離開，否則使用武力驅散。同一時間，原在大埔超級城對開大埔太和路聚集的示威者，指前有防暴後有警車，有人見到警車後就叫散，大部分人離開馬路。

【1636】警方表示，下午約四時，大埔有示威者佔用廣福道和南運路交界的行車線。警方表示，在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，駕駛人士請留意最新交通情況。

【1626】一輛警車停泊在大埔太和路及安祥路交界，兩名警員落車，設置雪糕筒。

【1624】大埔廣福邨平台，示威者與餐廳職員發生口角，兩名職員站在門外，餐廳大門貼上「本店暫停營業」，餐廳內仍有零星食客。其後大埔街坊呼籲示威者離開，示威者亦未有再包圍餐廳。18歲餐廳女職員指不代表餐廳，只代表個人，她解釋餐廳暫停營業的原因是一名老翁希望進入光顧，惟店內已賣光食物及冰塊，表明沒有拒絕黑衣示威者進入，但示威者一呼百應包圍餐廳，她不希望示威者滋擾食客，又指支持示威者訴求，但希望大家和平，「大家和平示威，香港人加油。」

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【1621】大埔太和路近大埔超級城對開，亦有黑衣示威者站出馬路。

【1614】大埔太和路十字路口的防暴警第二度舉藍旗，要求聚集在南運路路面的示威者離開，否則會用武力驅散。有示威者曾提出後退及再作部署，但未見他們散去。

【1613】黃碧嬌議員辦事處，示威者以噴漆塗黑黃碧海報上的樣子及寫上粗口，同時有人向辦事處掟蛋、撒溪錢。

【1609】示威者在南運路聚集，向太和路十字路口的防暴警叫囂，防暴警向南運路方向舉藍旗，指示威者正進行未經批准的遊行，示威者暫未散去，同時林村河旁亦有多名示威者聚集。警方亦呼籲記者返回行人路。

【1600】現場示威者分別提出前往廣福商場、大埔墟火車站及大埔警署三個地方。部分人向廣福商場前進，其間有廣福邨居民表示希望示威者離去，以免受傷，亦有樓上街坊表示支持。示威者提出將前往民建聯大埔區議員黃碧嬌、位於廣福邨廣平樓平台的議員辦事處。

【1553】有示威者大叫「和你飛入機場」，並向大埔火車站方向走去。目前亦有部分人在南運路及廣福道交界馬路聚集。

【1550】立法會議員楊岳橋現身現場，指機場等集會和平進行，反指是警方態度刺激市民。

【1545】太和路十字路口，警察配備可發射布袋彈，催淚彈，胡椒水及催淚水等。

【1536】隊頭已走至廣福道，佔用部分行車線。早前有人提出終點為廣福道及東昌街交界的馬會投注站，現場有人向人群派發食物及食水。數百人現時在馬會外聚集，終點隊頭呼籲大家不要停留，可以各自購物或離去。但隊頭其後繼續前行。

【1524】人群轉入安慈路及向安祥路前進，沿途未見有警員戒備。同一時間，太和路被警方封鎖，警員開始穿上防暴裝備。而大埔警察外，防暴警帶備盾牌戒備，站在警署外行人路，約有100人。

【1518】隊頭走至汀太路及汀麗路交界，並轉入汀角路。

【1514】新界區總區總部門外，數十名防暴警員和探員步出巡視。

【1510】起黠位置聚集的人群向太和站方向出發，由於沒有發起人帶領，暫未知他們的行走路線，有人高呼「香港人，加油」等口號。大部分人身穿黑衣，亦有有帶同小童到場，現場設有物資站 ，有人以大聲公叫按原定路線行，部分人已走出馬路。現場人數近千人。

【1450】太和路往完善路方向，擺放超過20輛警車，對面行車線左線設立路障，檢查途徑車輛。

【1447】起點位置聚集的人數增至數百人。大埔墟仍有少量商戶如豆腐花 開業，部份賣菜商舖關門。人民力量副主席譚得志現身起點，他向傳媒指人民力量以29人一團，今日在大埔進行導賞行山團，並攜同行山仗或會到八仙嶺行山，並指屬康樂活動無需不反對通知書。他又提及希望警方表現克制，勿用武力，以免影響中小企及香港經濟。

【1420】大埔遊行發起人陳凱興昨宣布取消遊行，原定遊行起點的大埔頭巴士總站內，有數十人開始聚集，部分人身穿黑衣，亦有人播歌，現場大致平靜。太和廣場亦有零散人群聚集。大埔超級城外，十多名警員截查穿黑衣的市民，查身份證及檢查隨身物品。

【12:00】網民宣傳的遊行路線，其中一條會途徑大埔海濱公園。記者到場視察，未見公園加強保安，而回歸紀念塔則因維修工程而以木板、膠水馬圍封入口。至於廣福道及運頭街市面淡靜，約七至八成商店都已拉下鐵閘，大閘均貼上「休息一日」、「休息半日」的通告。而寶湖道及同秀坊一帶的泊車位亦臨時取消至晚上10時正。

【10:00】大埔區遊行雖不獲警方批准，但網民仍在連登討論區、telegram群組繼續宣傳遊行活動的訊息。新界北總區總部及大埔警署亦嚴陣以待，警署門外早已設置大型水馬陣，嚴防示威者衝擊警署，報案室依然正常運作。此外，警員在警署低層單位的玻璃窗貼上膠紙，避免玻璃窗破裂。

大埔區遊行原定於今日（10日）下午2 時半到6 時半舉行，原擬由大埔頭巴士總站起步，並以運頭角里作終點。不過警方於周四（8日）發出反對通知書。發起人陳凱興就警方決定作上訴，公眾集會及遊行上訴委員會昨（9日）就上訴進行聆訊。警方多次於聆訊中指網上有人鼓吹暴力行為，又以連登及telegram對話截圖作證明。委員會最後駁回上訴，即維持反對遊行的決定。陳凱興於會後稱對結果感失望，批評警方扼殺集會自由。他宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。

而警方在昨日的四點鐘記者會中，新界北總區警司（行動）韋華高指，收到有人提交於8月10日在大埔舉行公眾集會，申請人預計參與人數為5,000人，惟警方根據社交媒體推算約有10,000人參與。又指主辦方將遊行終點訂在大埔廣福球場，但申請人未獲康文署批准使用場地。 另外，韋華高指於本周一(8月5日)在大埔舉行公眾集會，有示威者用挖泥車作堵路工具，又試圖攻擊警方防線，周六遊行申請人無法確保有關集會及遊行能安全舉行，亦無法確保活動結束後示威者的行動。警方基於公眾安全、公眾秩序而發出反對通知書。