【大埔遊行．直播】示威者快閃堵紅隧　佔彌敦道　尖沙咀放催淚彈

反修例遊行在本港多區出現，惟近月屢有衝突事件，警方以公眾安全、秩序為由，向本周六、日四個遊行發出反對通知書，包括大埔區遊行。發起人陳凱興提出上訴但被駁回， 陳凱興宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。下午約三時，近萬人在原定遊行起點出發，其後曾快閃圍堵廣福邨黃碧嬌議員辦事處破壞，又在大埔太和路及南運路與防暴警對峙。之後，示威者分別前往大圍、沙田、紅隧堵路，晚上約七時抵尖沙咀、西九一帶。警方曾在大圍、尖沙咀施放催淚煙。 【2100】有示威者在黃大仙站下車，未知下一步行動。亦有示威者在太子站討論下一個目的地。 【2056】部分警員撤離後，有幫警棍防暴警察突於彌敦道朝海傍方向狂奔，圍捕示威者，數名防暴警員在行人路位置懷疑制服一人，隨即被傳媒包圍，大批防暴警員趕上衝前支援。現場市民情緒激動大叫「放人」，有人開咪批評警方突然衝前會煽動市民情緒。

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【2050】尖沙咀彌敦道已無示威者，只有市民在行人路上向警員叫囂。佐敦站內的示威者又稱因黃大仙示威者已散去，並會改往荃灣。離開沙田的示威者已抵九龍塘站，他們則稱會前往黃大仙。

【2044】警方表示，有示威者於尖沙咀警署外縱火，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全。警方因應現場情況，已於尖沙咀警署外施放催淚煙，不排除使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【2032】尖沙咀示威者沿加連威老道往漆咸道南方向後退，亦有部分示威者沿彌敦道往南退，警方再度舉起黑旗。

【2029】尖沙咀示威者分布不同位置，部分人聚集佐敦站近寶靈街，部分示威者進入佐敦站，未知下一步地點，有人提出前往黃大仙。沙田新城市廣場聚集的大部分示威者轉場往黃大仙。

【2023】彌敦道及柯士甸道交界防暴警沿彌敦道向前推進，並清走在栢麗購物大道對開路障，而示威者向碼頭方向後退。另外，早前在西九戲曲中心的示威者經官涌街走入內街。大埔太和路外有速龍小隊及防暴警員向前狂奔作清場，惟現場所見已無任何示威者。

【2019】彌敦道及柯士甸道交界戒備的防暴警員增至60人，並第三度舉橙旗，同時嗌咪要求示威者停止用鐳射光照警察，示威者聚集在金巴利道對開彌敦道位置另外，疑因有示威者在柯士甸道聚集，有防暴警退至柯士甸道位置。有消防車在警方防線後方閃燈。

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【2012】彌敦道及柯士甸道交界，約三十防暴警戒備，並舉起橙旗。另一方面，有示威者佔據柯士甸道。

【2002】尖沙咀警署警員施放催淚彈，並繼續在警署內舉黑旗。白煙不斷由警署內向外飄出。

【1958】尖沙咀警署內有警員舉黑旗。示威者曾有意進入戲曲中心，懷疑想找行政長官林鄭月娥，有職員指林鄭月娥已離開，他們最終未有進入，又指「打攪晒」及道歉，又曾提出前往西隧。

【1956】大批示威者經過向尖沙咀警署時，以鐳射光射向警署外牆。另外，有示威者到達西九文化區，並向戲曲中心外牆射鐳射光。

【1950】示威者在栢麗購物大道行人路上拆水馬、圍欄，並在彌敦道路面設路障堵路，示威者已佔用彌敦道往旺角方向的行車線。彌敦道及柯士甸道交界亦有路障。沙田新城市廣場中庭仍有示威者聚集，少部分人向沙田站離開。

【1942】示威者走至尖沙咀彌敦道一帶，有示威者在彌敦道及金馬倫道交界及栢麗購物大道的行人路上聚集，部分人向佐敦方向前進。

【1935】防暴警員在馬鐵綫車公廟站外休息，大部分示威者已散去，他們乘搭港鐵或其他方法離開。車公廟站對出車公廟路一帶行車回復正常。

【1930】紅隧示威者快閃過後，登上行人天橋並前往尖東方向，其間不斷高呼口號，他們早前提出要前往彌敦道。至於一開始示威者佔據的大埔太和路，只餘10多名示威者，其餘有十多名街坊圍觀。

【1926】防暴警員沿大圍車公廟路不斷向沙田方向推進。

【1921】紅隧有示威者指「走啦，快閃！」再有人提出前往彌敦道。而沙田的速龍小隊則登上警車。

【1918】紅磡海底隧道示威者已堵收費亭，交通已完全癱瘓，只有零星車輛可以駛出紅隧。同時，大圍再度施放催淚煙，警方在車公廟路設防線，並再度向示威者推進。

【1911】約200多名示威者行出紅磡海底隧道九龍出入口，車輛仍然可以通過。沙田源禾路的防暴警員及速龍小隊再先舉藍旗，再舉燈旗，並快速跑向沙田大會堂方向，示威者向新城市廣場跑去。

【1908】沙田源禾路，有示威者高呼有警車，示威者準備撤退。防暴警及速龍小隊出現在源禾路。至於大圍， 防暴警察登上大圍迥旋處「八爪魚天橋」。

【1904】大圍美田路防暴警再度連環施放催淚煙，並不斷向前推進，防暴警防線後方，有大批警車尾隨。大圍站內充滿催淚煙。示威者退入大圍火車站巴士總站。現場有示威者設置的路障起火。

【1900】示威者到源禾路及沙田鄉事會路，部分人以路障佔據十字路口位置。同一時間，大圍美田路近名城對出有大批防暴警出現，舉起黑旗及施放催淚煙，防暴警亦不斷推進，示威者後退。

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【1847】警方表示，有示威者於約下午6時，在大埔公路沙田段和大圍車公廟路迴旋處，設置路障，堵塞行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。另外，大圍有示威者叫散，嗌「紅隧！」並陸續有人退後。

【1844】沙田新城市廣場內有示威者大叫「轉場呀！」，然後有示威者離開商場前往路面，部分示威者加入堵塞大埔公路沙田段。一分鐘不足後，又跑回新城市廣場。有駕駛人士將示威者路障搬開。

【1841】大圍名城對開，有人聲稱自己正在過馬路途中，該架正在等候紅燈的巴士突然衝岀，差點撞到途人。後來有人指，曾問過司機為何衝紅燈，司機沒有回應，反用手機拍向途人。

【1829】示威者堵塞大圍美田路、車公廟路的迴旋處，即「八爪魚天橋」對下位置，以及沙田新城市廣場外的大埔公路沙田段堵路。

【1814】大批示威者到達大圍站，C出口無需拍八達通出入，大部分人叫C出口出，沿美田路兩邊離開，示威者意圖封美田路、車公廟路。沙田新城市廣場中庭亦有大批示威者聚集。另一方面，大埔太和路警方再度舉起藍旗，要求示威者散去，又指一名示威者以鐳射光射向警方，警告他使用武力，但該示威者未有停止。

【1810】大埔太和路仍有示威者聚集，其間一名老婦走至警方防線前方，並向防暴警員對話，指自己是街坊，要求警員不要打年輕人及收隊，又指要行政長官林鄭月娥害了年輕人。警方要求記者返回行人路。

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【1802】一輛前往紅磡方向的東鐵綫列車內有大批示威者，早前他們決定轉場前往沙田或大圍，但目前未知他們確實的終點。列車上有部分人在沙田站下車。

【1753】大埔太和路戒備的防暴警員的防線後退，在場圍觀街坊歡呼，有警員揮手疑向在場街坊說再見。大埔太和路近大埔超級城對開，仍有少量示威者聚集，故仍有防暴警員在大埔太和路戒備。

【1740】部分示威者已到達大埔墟站及太和站，而南運路、廣福道及大埔太和路目前仍有零星示威者聚集，但大部分已散去。大埔太和路戒備的防暴警員開始放鬆，有警員坐下休息。

【1723】南運路聚集的示威者亦提出轉場，後方的示威者開始向後退，而前線示威者亦舉傘遮掩並開始後退。而寶湖路及南運路交界大批示威者離開及前往大圍港鐵站E出口。有示威者在南運路將洗潔精倒在馬路上。

【1713】大埔太和路及南運路交界，已有半百防暴警員戒備，距離在南運路聚集及設路障的示威者約數十米，目前氣氛平靜。亦有示威者將路障推向廣福邨寶湖路入口。現場消息指，在大埔太和路聚集的示威者經討論後，提出轉場前往沙田，並不斷向後退去。

【1653】南運路休憩處對開南運路，示威者地盤物資及鐵馬製作路障，不斷呼籲提供索帶、士巴拿。南運路及寶湖道交界示威者製作路障。示威者亦在南運路以水馬架設多重路障。

【1645】大埔太和路近南運路聚集的示威者表示警方布防太強，擔心未能應付，提議離開回家或前往機場參與集會，但其他示威者未有理會。大埔太和路及南運路交界的防暴警員人數增加，除了手持盾牌，亦備有胡椒彈、催淚彈及布袋彈等，與示威者相距數十米。而示威者除了口罩、頭盔、眼罩及行山仗等裝備，未見有其他防具。

【1640】大埔太和路，防暴警再度舉起藍旗，要求示威者離開，否則使用武力驅散。同一時間，原在大埔超級城對開大埔太和路聚集的示威者，指前有防暴後有警車，有人見到警車後就叫散，大部分人離開馬路。

【1636】警方表示，下午約四時，大埔有示威者佔用廣福道和南運路交界的行車線。警方表示，在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，駕駛人士請留意最新交通情況。

【1626】一輛警車停泊在大埔太和路及安祥路交界，兩名警員落車，設置雪糕筒。

【1624】大埔廣福邨平台，示威者與餐廳職員發生口角，兩名職員站在門外，餐廳大門貼上「本店暫停營業」，餐廳內仍有零星食客。其後大埔街坊呼籲示威者離開，示威者亦未有再包圍餐廳。18歲餐廳女職員指不代表餐廳，只代表個人，她解釋餐廳暫停營業的原因是一名老翁希望進入光顧，惟店內已賣光食物及冰塊，表明沒有拒絕黑衣示威者進入，但示威者一呼百應包圍餐廳，她不希望示威者滋擾食客，又指支持示威者訴求，但希望大家和平，「大家和平示威，香港人加油。」

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【1621】大埔太和路近大埔超級城對開，亦有黑衣示威者站出馬路。

【1614】大埔太和路十字路口的防暴警第二度舉藍旗，要求聚集在南運路路面的示威者離開，否則會用武力驅散。有示威者曾提出後退及再作部署，但未見他們散去。

【1613】黃碧嬌議員辦事處，示威者以噴漆塗黑黃碧海報上的樣子及寫上粗口，同時有人向辦事處掟蛋、撒溪錢。

【1609】示威者在南運路聚集，向太和路十字路口的防暴警叫囂，防暴警向南運路方向舉藍旗，指示威者正進行未經批准的遊行，示威者暫未散去，同時林村河旁亦有多名示威者聚集。警方亦呼籲記者返回行人路。

【1600】現場示威者分別提出前往廣福商場、大埔墟火車站及大埔警署三個地方。部分人向廣福商場前進，其間有廣福邨居民表示希望示威者離去，以免受傷，亦有樓上街坊表示支持。示威者提出將前往民建聯大埔區議員黃碧嬌、位於廣福邨廣平樓平台的議員辦事處。

【1553】有示威者大叫「和你飛入機場」，並向大埔火車站方向走去。目前亦有部分人在南運路及廣福道交界馬路聚集。

【1550】立法會議員楊岳橋現身現場，指機場等集會和平進行，反指是警方態度刺激市民。

【1545】太和路十字路口，警察配備可發射布袋彈，催淚彈，胡椒水及催淚水等。

【1536】隊頭已走至廣福道，佔用部分行車線。早前有人提出終點為廣福道及東昌街交界的馬會投注站，現場有人向人群派發食物及食水。數百人現時在馬會外聚集，終點隊頭呼籲大家不要停留，可以各自購物或離去。但隊頭其後繼續前行。

【1524】人群轉入安慈路及向安祥路前進，沿途未見有警員戒備。同一時間，太和路被警方封鎖，警員開始穿上防暴裝備。而大埔警察外，防暴警帶備盾牌戒備，站在警署外行人路，約有100人。

【1518】隊頭走至汀太路及汀麗路交界，並轉入汀角路。

【1514】新界區總區總部門外，數十名防暴警員和探員步出巡視。

【1510】起黠位置聚集的人群向太和站方向出發，由於沒有發起人帶領，暫未知他們的行走路線，有人高呼「香港人，加油」等口號。大部分人身穿黑衣，亦有有帶同小童到場，現場設有物資站 ，有人以大聲公叫按原定路線行，部分人已走出馬路。現場人數近千人。

【1450】太和路往完善路方向，擺放超過20輛警車，對面行車線左線設立路障，檢查途徑車輛。

【1447】起點位置聚集的人數增至數百人。大埔墟仍有少量商戶如豆腐花 開業，部份賣菜商舖關門。人民力量副主席譚得志現身起點，他向傳媒指人民力量以29人一團，今日在大埔進行導賞行山團，並攜同行山仗或會到八仙嶺行山，並指屬康樂活動無需不反對通知書。他又提及希望警方表現克制，勿用武力，以免影響中小企及香港經濟。

【1420】大埔遊行發起人陳凱興昨宣布取消遊行，原定遊行起點的大埔頭巴士總站內，有數十人開始聚集，部分人身穿黑衣，亦有人播歌，現場大致平靜。太和廣場亦有零散人群聚集。大埔超級城外，十多名警員截查穿黑衣的市民，查身份證及檢查隨身物品。

【12:00】網民宣傳的遊行路線，其中一條會途徑大埔海濱公園。記者到場視察，未見公園加強保安，而回歸紀念塔則因維修工程而以木板、膠水馬圍封入口。至於廣福道及運頭街市面淡靜，約七至八成商店都已拉下鐵閘，大閘均貼上「休息一日」、「休息半日」的通告。而寶湖道及同秀坊一帶的泊車位亦臨時取消至晚上10時正。

【10:00】大埔區遊行雖不獲警方批准，但網民仍在連登討論區、telegram群組繼續宣傳遊行活動的訊息。新界北總區總部及大埔警署亦嚴陣以待，警署門外早已設置大型水馬陣，嚴防示威者衝擊警署，報案室依然正常運作。此外，警員在警署低層單位的玻璃窗貼上膠紙，避免玻璃窗破裂。

大埔區遊行原定於今日（10日）下午2 時半到6 時半舉行，原擬由大埔頭巴士總站起步，並以運頭角里作終點。不過警方於周四（8日）發出反對通知書。發起人陳凱興就警方決定作上訴，公眾集會及遊行上訴委員會昨（9日）就上訴進行聆訊。警方多次於聆訊中指網上有人鼓吹暴力行為，又以連登及telegram對話截圖作證明。委員會最後駁回上訴，即維持反對遊行的決定。陳凱興於會後稱對結果感失望，批評警方扼殺集會自由。他宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。

而警方在昨日的四點鐘記者會中，新界北總區警司（行動）韋華高指，收到有人提交於8月10日在大埔舉行公眾集會，申請人預計參與人數為5,000人，惟警方根據社交媒體推算約有10,000人參與。又指主辦方將遊行終點訂在大埔廣福球場，但申請人未獲康文署批准使用場地。 另外，韋華高指於本周一(8月5日)在大埔舉行公眾集會，有示威者用挖泥車作堵路工具，又試圖攻擊警方防線，周六遊行申請人無法確保有關集會及遊行能安全舉行，亦無法確保活動結束後示威者的行動。警方基於公眾安全、公眾秩序而發出反對通知書。