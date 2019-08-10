【大埔遊行．直播】遊行被禁　示威者到達大埔墟　防暴隊警署列陣

反修例遊行在本港多區出現，惟近月屢有衝突事件，警方以公眾安全、秩序為由，向本周六、日四個遊行發出反對通知書，包括大埔區遊行。發起人陳凱興提出上訴但被駁回， 陳凱興宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。早上，大埔廣福道約八成商舖落閘、大埔警署設水馬陣、防暴警拿出胡椒噴霧準備下午的執勤。下午一時許，「國難五金」在寶鄉街賣「防具」，有便衣警上前了解。約三時許，近千人在起點出發。 【1550】立法會議員楊岳橋現身現場，指機場等集會和平進行，反指是警方態度刺激市民。 【1545】太和路十字路口，警察配備可發射布袋彈，催淚彈，胡椒水及催淚水等。 【1536】隊頭已走至廣福道，佔用部分行車線。早前有人提出終點為廣福道及東昌街交界的馬會投注站，現場有人向人群派發食物及食水。數百人現時在馬會外聚集，終點隊頭呼籲大家不要停留，可以各自購物或離去。

【1524】人群轉入安慈路及向安祥路前進，沿途未見有警員戒備。同一時間，太和路被警方封鎖，警員開始穿上防暴裝備。而大埔警察外，防暴警帶備盾牌戒備，站在警署外行人路，約有100人。

【1518】隊頭走至汀太路及汀麗路交界，並轉入汀角路。

【1514】新界區總區總部門外，數十名防暴警員和探員步出巡視。

【1510】起黠位置聚集的人群向太和站方向出發，由於沒有發起人帶領，暫未知他們的行走路線，有人高呼「香港人，加油」等口號。大部分人身穿黑衣，亦有有帶同小童到場，現場設有物資站 ，有人以大聲公叫按原定路線行，部分人已走出馬路。現場人數近千人。

【1450】太和路往完善路方向，擺放超過20輛警車，對面行車線左線設立路障，檢查途徑車輛。

【1447】起點位置聚集的人數增至數百人。大埔墟仍有少量商戶如豆腐花 開業，部份賣菜商舖關門。人民力量副主席譚得志現身起點，他向傳媒指人民力量以29人一團，今日在大埔進行導賞行山團，並攜同行山仗或會到八仙嶺行山，並指屬康樂活動無需不反對通知書。他又提及希望警方表現克制，勿用武力，以免影響中小企及香港經濟。

【1420】大埔遊行發起人陳凱興昨宣布取消遊行，原定遊行起點的大埔頭巴士總站內，有數十人開始聚集，部分人身穿黑衣，亦有人播歌，現場大致平靜。太和廣場亦有零散人群聚集。大埔超級城外，十多名警員截查穿黑衣的市民，查身份證及檢查隨身物品。

【12:00】網民宣傳的遊行路線，其中一條會途徑大埔海濱公園。記者到場視察，未見公園加強保安，而回歸紀念塔則因維修工程而以木板、膠水馬圍封入口。至於廣福道及運頭街市面淡靜，約七至八成商店都已拉下鐵閘，大閘均貼上「休息一日」、「休息半日」的通告。而寶湖道及同秀坊一帶的泊車位亦臨時取消至晚上10時正。

【10:00】大埔區遊行雖不獲警方批准，但網民仍在連登討論區、telegram群組繼續宣傳遊行活動的訊息。新界北總區總部及大埔警署亦嚴陣以待，警署門外早已設置大型水馬陣，嚴防示威者衝擊警署，報案室依然正常運作。此外，警員在警署低層單位的玻璃窗貼上膠紙，避免玻璃窗破裂。

大埔區遊行原定於今日（10日）下午2 時半到6 時半舉行，原擬由大埔頭巴士總站起步，並以運頭角里作終點。不過警方於周四（8日）發出反對通知書。發起人陳凱興就警方決定作上訴，公眾集會及遊行上訴委員會昨（9日）就上訴進行聆訊。警方多次於聆訊中指網上有人鼓吹暴力行為，又以連登及telegram對話截圖作證明。委員會最後駁回上訴，即維持反對遊行的決定。陳凱興於會後稱對結果感失望，批評警方扼殺集會自由。他宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。

而警方在昨日的四點鐘記者會中，新界北總區警司（行動）韋華高指，收到有人提交於8月10日在大埔舉行公眾集會，申請人預計參與人數為5,000人，惟警方根據社交媒體推算約有10,000人參與。又指主辦方將遊行終點訂在大埔廣福球場，但申請人未獲康文署批准使用場地。 另外，韋華高指於本周一(8月5日)在大埔舉行公眾集會，有示威者用挖泥車作堵路工具，又試圖攻擊警方防線，周六遊行申請人無法確保有關集會及遊行能安全舉行，亦無法確保活動結束後示威者的行動。警方基於公眾安全、公眾秩序而發出反對通知書。