【大埔遊行】遊行被禁　防暴警備胡椒噴霧　國難五金開業便衣了解

反修例遊行在本港多區出現，惟近月屢有衝突事件，警方以公眾安全、秩序為由，向本周六、日四個遊行發出反對通知書，包括大埔區遊行。發起人陳凱興提出上訴但被駁回， 陳凱興宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。早上，大埔廣福道約八成商舖落閘、大埔警署設水馬陣、防暴警拿出胡椒噴霧準備下午的執勤。下午一時許，「國難五金」在寶鄉街賣「防具」，有便衣警上前了解。

【12:00】網民宣傳的遊行路線，其中一條會途徑大埔海濱公園。記者到場視察，未見公園加強保安，而回歸紀念塔則因維修工程而以木板、膠水馬圍封入口。至於廣福道及運頭街市面淡靜，約七至八成商店都已拉下鐵閘，大閘均貼上「休息一日」、「休息半日」的通告。而寶湖道及同秀坊一帶的泊車位亦臨時取消至晚上10時正。

【10:00】大埔區遊行雖不獲警方批准，但網民仍在連登討論區、telegram群組繼續宣傳遊行活動的訊息。新界北總區總部及大埔警署亦嚴陣以待，警署門外早已設置大型水馬陣，嚴防示威者衝擊警署，報案室依然正常運作。此外，警員在警署低層單位的玻璃窗貼上膠紙，避免玻璃窗破裂。

大埔區遊行原定於今日（10日）下午2 時半到6 時半舉行，原擬由大埔頭巴士總站起步，並以運頭角里作終點。不過警方於周四（8日）發出反對通知書。發起人陳凱興就警方決定作上訴，公眾集會及遊行上訴委員會昨（9日）就上訴進行聆訊。警方多次於聆訊中指網上有人鼓吹暴力行為，又以連登及telegram對話截圖作證明。委員會最後駁回上訴，即維持反對遊行的決定。陳凱興於會後稱對結果感失望，批評警方扼殺集會自由。他宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。

而警方在昨日的四點鐘記者會中，新界北總區警司（行動）韋華高指，收到有人提交於8月10日在大埔舉行公眾集會，申請人預計參與人數為5,000人，惟警方根據社交媒體推算約有10,000人參與。又指主辦方將遊行終點訂在大埔廣福球場，但申請人未獲康文署批准使用場地。 另外，韋華高指於本周一(8月5日)在大埔舉行公眾集會，有示威者用挖泥車作堵路工具，又試圖攻擊警方防線，周六遊行申請人無法確保有關集會及遊行能安全舉行，亦無法確保活動結束後示威者的行動。警方基於公眾安全、公眾秩序而發出反對通知書。