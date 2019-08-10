【大埔遊行】全民記者直擊示威現場　難忘警察與記者間的矛盾

「事實就應該比人知！」阿澄說。 阿澄、阿恩和阿Nic三人穿上反光衣，走到大埔遊行現場進行採訪。阿澄高舉自己的電話進行直播，一路進行現場旁述。雖看似專業，其實他們不是官方認可的記者，而是希望憑藉自己的力量，揭露真相的「全民記者」。 攝影：黃文軒、黃桂桂

由示威者變記者 冀讓外界看前線真正一面

反修例運動大規模爆發，連場示威行動也出現警民衝突，早於「佔中」時已有接觸社運的阿澄也有參與。在兩個月前，她還是一名前線抗爭者，遊走於示威防線之前。但在七月開始，她成為一個公民記者。她說，身分的轉變，是因為自己一直身處抗爭前線，而外界對前線抗爭者的了解卻不深，甚至有誤解，因此她希望讓外界看見前線的另一面，「我發現我所見到嘅嘢，係呢個世界好多人見唔到。」

阿澄拿著手機直播遊行情況。

傳媒也可無大台 成立全民記者靠人傳人

全民記者群組背後的成立，也是源自於這個「權力歸於人民」的理念。「冇大台呢樣嘢，就算有（大台）都唔Buy，嚟緊社會架構要將某部分權利比返人民。」阿澄說，全民記者得以廣傳，主要是依靠「人傳人」，她相信不單是新聞，其實有很多事都是依靠民眾自發，例如是經濟方面。「長遠目標係恢復以前互助互勵嘅人情味。」阿澄認為，所有人也能運用香港公民拍攝的權利，揭露社會真相。

全民記者裝備齊全，如同專業的記者團隊。

每周示威從不缺場 與衝突保持距離安全至上

她們一行三人，拿著鏡頭和腳架，穿上記者反光衣走在遊行路線上進行直播，驟眼一看，幾位全民記者相當專業，每周的示威活動，他們從不缺席。可是，他們深知道就算配戴一身裝備走上街頭，仍與官方認可的記者有分別，故不會出現在衝突最前線。「前線採訪其實都唔會敢企咁前，企近大概示威者既位置，安全至上。」

全民記者阿澄相信，社會應將部分權力歸於人民，沒有大台的理念，於傳媒也適用，人人也可以當記者。

憶述記者被警指暴徒 感新聞自由受剝削

兩個月來連場衝突，警方與示威者的武力不斷升級，衝突現場烽煙四起，阿澄都在現場進行記錄，最令她難忘的不是那些警民衝突，而是警察與記者間的矛盾。「傳媒被警方話暴徒，藍田嗰次，覺得好無奈。」阿澄憶述一次衝突，示威者已經大部分撤離現場，警方仍以電筒光強照射記者，「佢就話我哋電筒係用嚟照暴徒。」在這場運動中，她深感新聞自由受到剝削，「好似佢哋大晒咁。仲聽到差人話：『我地過咗啲記者，我地做乜都得㗎啦』。」

阿澄認為，如今政府難收科，而人民也不應該繼續暴力，「仲有好多方法繼續抗爭，暴力只會攬炒，攬炒都唔係一件好事。」

擺脫了「示威者」的身分，穿上記者的反光衣，隨著崗位的轉變，心態上也不能偏頗。同行的全民記者阿恩也說，在做全民記者之前，她一直都是支持示威者，如今作為一個記錄者的角色，也希望盡量中立，不單是監察警方行動，就算是示威「掟磚、放火」都會一一記錄。她表示，曾經將示威者的激進行動放上群組，被群組成員責罵，但她直言「冇計」，唯有關掉手機不看。