【大埔遊行】商議式游擊？　示威者港鐵沿途投票　決定往何處堵路

原訂今日下午舉行的大埔遊行雖被警方拒發不反對通知書，一眾示威者仍舊聚集大埔，並一度佔領道路。下午六時開始，示威者拋棄過往與警防「攻防戰」的策略，大打遊擊戰，數小時內分別於沙田、大圍、紅磡及荃灣等多區進行「快閃」佔領，並沿路商議下一步去向。

遊行演變快閃佔路 示威者突撤大埔佔沙田大圍

今日下午三時許，示威者聚集於大埔遊行原定起點大埔公園開始遊行，示威者一度佔據大埔警署附近的太和路，與警員對峙。下午4時半，大批示威者聚集大埔寶湖路南運路交界。在南運路休憩處對開，示威者以地盤物資及鐵馬製作路障，不斷呼籲提供索帶、士巴拿等工具。然而半小時後，前線不斷呼籲示威者後退，直到下午5時半，大批示威者者沿南運路向太埔墟站、太和站離開，表示前線決定轉陣大圍C出口，有人不滿：「呢度咁多人點解要走？留啦不如。」不過，大部分示威者雖然不明所以，但照樣跟從前線決定，抵達大圍站，配合該處的示威者進行堵路，為全日的示威「遊擊戰」打開序幕。

大批示威者沿南運路向大埔墟站走。（黎靜珊攝）

突擊塞爆紅磡圍魏救趙 助司機免費過海

傍晚六時許，有示威者繼續在沙田、大圍及大埔等地區堵路，與警方對峙，此時警方已多番向示威者施放催淚彈。直到晚上七時左右，數百名示威者突擊紅磡海底隧道，搬出鐵馬、膠馬及雪糕筒架設路障阻塞過海隧道。當時紅隧完全沒有警力，有人形容情況如「圍魏救趙」，幫助其他區域的示威者吸引警力和進行堵路。堵路期間，示威者並無阻礙車輛駛過，更稱是幫助司機「免費過海」。當警方趕到紅隧清理路障時，示威者已經離開現場。

轉戰尖沙咀於警署縱火 戲曲中心射激光

晚上八時許，一批示威者聚集於尖沙咀彌敦道，當時現場未有太多警力。示威者於尖沙咀警署外聚集，在行車路上架設路障，又用激光照射警署，並燃燒雜物。警方多次施放催淚彈，又派出防暴警員到場驅趕示威者，示威者隨即後退；與此同時，尖沙咀的另一邊，西九戲曲中心也有示威者聚集，以雜物及鐵馬堵塞中心外的道路，又不斷用激光射向戲曲中心。

牛頭角警署射激光 快閃獅隧燒雜物

踏入晚上九時，部分示威者原本決定前往黃大仙及觀塘，惟收到消息指該區有強大警力，故決議前往九龍塘獅子山隧道及牛頭角警署。九時許，九龍塘地鐵站內一眾示威者聚集討論去向，得出共識決定放棄前往觀塘，並決定突擊獅子山隧道。示威者步出九龍超站外，架起三角鐵馬，拿著垃圾筒等物件衝出窩打老道，又焚燒垃圾筒，以及以化寶盆生火，企圖堵塞獅子山隧道；另一邊，在牛頭角警署外也有示威者聚集，並佔據警署外的道路架設路障，又用鐳射燈照向警署外牆，惟警車迅速將至，示威者很快便離去，不足半小時就有警員出馬路清拆路障。

荃灣亦現堵路行動

不單在九龍有快閃行動，就連荃灣也出現示威者堵路。晚上九時左右，一批黑衣示威者抵達荃灣港鐵站，並前往荃灣青山公路及大河道交界，將不同雜物散在行車路上，阻塞交通，惟示威者未有作長時間停留。

荃灣也有堵路情況。（郭倩雯攝）

一行數百至千人多處出擊 警疑防不勝防

全日示威行動中，示威者改變了以往築防線與警方對峙的策略，於新界及九龍各處打遊擊戰。一行數百至千多人的小隊形式，分別突擊不同地區，在區內馬路快閃堵路，警員到場打算驅散示威者及清除路障時，示威者則迅速離去，再從地鐵轉向其他地區。

示威者今日採取遊擊戰術，堵路後回到地鐵站內討論去向，而計劃時常有變，又會突然下車突擊堵路。（李智智攝）

地鐵站內討論突擊目標 商議民主定去向

記者在多個地方採訪觀察所得，整晚示威行動裡，不時有示威者在地鐵站月台聚集討論去向。每當在身處地區的堵路行動完結後，示威者就返回地鐵站內，並從手機獲得網絡資訊後，考慮不同地區的警署有沒有大批警力駐守，如無則前往；獲取資訊後，再與身旁的示威者討論下一步去向，期間不時有意見分歧，更出現投票決定去向的情況，而乘車途中也常常臨時改地點，亦有示威者更笑稱「搭車搭到窮」。

示威者在月台商討下一步行動。（李智智攝）

消耗警力或遊而不擊？ 示威者意見分歧

不過，也有示威者質疑行動效果不佳，引起爭辯。在地鐵站內討論去向時，示威者意見充滿分歧，對於去還是留都有不同意見，有人不滿行動猶如濫用「Be water」，浪費討論時間之餘，四處突擊也消耗示威者自己的體力，有示威者則認為，未見警方到場、未達到實際效果便撤離，或無法做到消耗警力的目標。