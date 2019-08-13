【逃犯條例】警方主動關閉聯絡群組　區議員批破壞警民關係

兩個月的反修例風波中，爆發了連場激烈警民衝突，其中七月沙田遊行之後，警民闖入新城市廣場驅散示威者，雙方發生暴力打鬥。沙田區議員趙柱幫今日發文指，當區警民關係組主動關閉與區議員之間的資訊群組，他質疑警方在沙田衝突之後便惱羞成怒，不希望與不同政見人士溝通，形容此舉是主動結束警民關係。

警疑關閉警民關係群組 區議員質疑破壞警民關係

趙柱幫今日在其Facebook專頁發佈一張截圖，圖中顯示一則對話，一人稱「日後所有查詢請以書面方式提出，此群組將會關閉。」趙柱幫對香港01表示，此群組是在2016年時，由該警區的警民關係主任及職員主動成立，警方會在此群組向區議員發放社區治安信息，然後透過他們通知市民，「例如新年叫我哋注意小偷閂好門窗，搞大型活動就講下有咩注意，通知邊度有聚賭同埋違泊。」

趙柱幫於Facebook貼出一張圖片，有人提出將群組關閉。趙柱幫透露，該人士為警員，而群組則是警民關係組與區議員之間的資訊群組。（趙桂幫Facebook圖片）

沙田遊行致關係破裂？ 趙柱幫：「7月14號之後已經冇乜發放消息。」

反修例風波令社會不同政見人士產生許多紛爭，而趙柱幫也質疑警方在反修例風波開始有針對不同政見人士情況，並選擇結束群組。他解釋，早於7月14日沙田遊行後，新城市廣場爆發警民衝突，民主派議員在場打算緩和衝突，惟有警察認為他們是阻礙警方衝突，雙方關係開始變差，直言「7月14號之後已經冇乜發放消息。」

趙柱幫批評，警方惱羞成怒主動結束警民關係，行為相當「小學雞」，又指警察並非義工，不明白為何警方作出此行徑，再反問警方在不同地區事務會否處理，政見不一下民生議題會否協助。然而，他表示沒有機會向有關警員查問原因，幾位警員便一同退出了該群組。