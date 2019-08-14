警方記招指市民「有情緒」阻礙辦公　太和街坊公開CCTV澄清

警方昨日於下午4點的例行記者會上，警察公共關係科總警司謝振中指，近日示威活動令警民關係緊張，市民對警方「有情緒」，令警方近日的日常服務受影響。他舉例，過去的周日，在大埔太和邨處理自殺案，警方受質疑為何進入屋邨，阻礙升降機，在樓層用「鐳射槍」射眼，高峰有五、六十人包圍警察指罵，包圍警車，嚴重影響警方執法工作。惟昨晚，「太和邨法團監察組」在其Facebook專頁公開一段閉路電視，逐一澄清警方的說法，強烈譴責警方斷章取義。

「太和邨法團監察組」昨晚在其Facebook專頁公開一段閉路電視，逐一澄清警方的說話。

（片段截圖） 對於警方指太和邨街坊「不斷開關升降機門妨礙警察上樓」，從閉路電視畫面所見，未見有人作此行為，警員及消防員上樓時沒有受到阻礙。

警方離開時，大堂確實聚有多名居民，監察組指，所謂「50-60人指罵警察」，實情是警方離開時不願意出示委任證和登記，於是街坊要求他們跟既定程序進行登記，登記後警員順利離開，未被阻擋。監察組於帖文中指，街坊當晚尾隨警員至警車，並與警方理論，但沒有包圍警車，當時馬路亦暢通無阻。

對於警方在記者會上播放太和邨街坊阻礙警員辦公的片段，監察組強烈譴責他們斷章取義，「用一小段影片欺瞞香港市民，指太和街坊妨礙救援工作，嚴重影響太和邨街坊聲譽。」

（片段截圖）