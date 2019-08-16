團體辦大嶼生活節分享歷史與生態　助街坊了解明日大嶼

行政長官林鄭月娥在2018年度施政報告中提出「明日大嶼願景」計劃，擬於交椅洲和喜靈洲填海1700公頃，作興建人工島。計劃推出之後，引起社會廣泛關注，有大嶼山街坊憂計劃破壞當地的居住環境，大嶼山或面目全非。有大嶼山團體訂於8月25日及9月1日舉辦《大嶼生活節》，以社區導賞等活動，讓街坊們了解自己所住的地方，分享大嶼山的歷史和風土人情，擴闊大眾對大嶼山的認識和想像，甚至帶出對明日大嶼人工島計劃的討論。

說起大嶼山，外界很多時候都會想到那裡的山水和悠閒的生活，然而政府推出「明日大嶼」填海計劃，約1700公頃的大海或面臨消失，變成一座堆滿房屋的人工島，有人擔憂計劃將會破壞美麗的大嶼山。大嶼山社區團體「大嶼小燕」打算在8月25日及9月1日舉辦大嶼生活節，藉不同的活動讓大眾了解大嶼山這個地方，也希望讓街坊們知道更多有關明日大嶼的資訊。

大嶼生活節將於8月25日及9月1日假梅窩舉行，而9月8日及9月15日兩場則會取消。（大嶼小燕Facebook圖片）

大嶼生活節將集合大嶼生活文化、本土農業和文化藝術，於梅窩舉辦與街坊互動式活動。活動包括社區導賞、海岸茶席、植物寫生工作坊丶繪本工作坊、沙灘瑜珈、文化生態團及沙畫工作坊等，提升街坊之間的交流，擴闊對大嶼山的生活想像。

大嶼小燕的負責人馮小燕指，舉辦這個活動主因是想透過多元活動分享這個街坊們都十分喜歡的地方。她提到，明日大嶼人工島計劃使令相當憂慮大嶼山的未來，因此希望藉著今次活動，讓街坊們分享和了解人工島工程。「咁巨型的人工島工程，想看有多少人是知道這件事，以及看看我們可以參與多少。」

「這裡有很好的歷史和生態環境，社區自然資源也很豐富，希望好的地方可以保存。」在很多人的眼中，大嶼山梅窩就像一個舒適、寧靜地方，但這裡的人口近年開始增加，令到社區設備或不勝負荷。「在社區照顧和醫療設備方面並不充足，隨著居屋興建，梅窩人口持續上升，學校等基本軟件也不足夠。」她期望在大嶼生活節中，街坊能表達自己對社區的想法。