【2019區選】88歲黃夏蕙FB發帖疑出選灣仔區：將和諧生活還給市民

新一屆區議會選舉將於11月24日舉行，不少有意參選的人士已經密鑼緊鼓備戰。人稱「夏蕙BB」的藝人黃夏蕙，今早在網上疑發表參選宣言，稱對警員涉嫌於北區醫院對六旬疑犯濫用私刑案，深表痛心，「決定為灣仔修頓球場區出發，重新將之前和諧社區生活還給市民」，獲大批網民力撐。

現年88歲的藝人黃夏蕙在其Facebook專頁表示，昨爆出兩名警員涉嫌於北區醫院虐待六旬男疑犯，事件令她痛心疾首，「點解要向一位62歲的伯伯作出如此虐待和損害個人應有的尊嚴？我實在不願意再見到這些事情，只可惜小妹人言名輕，做不到任何方法改變，我只可以再次代虐待伯伯的人，向你道歉！希望你康復後原諒他們的罪孽和無知」。

她續指，經此事後，更堅決集合身旁所有有能力改變社區的一切不平事情，重投正軌的有志朋友，決定為灣仔修頓球場區出發，重新將之前和諧社區生活還給市民，「什麼政綱也是沒有！『盡我心，夢慶真！』就係我服務灣仔修頓球場區的己任。」有關疑似參選消息一出，引來逾7000名網民讚好和留言支持。

黃夏蕙疑宣布參加灣仔區區選。（黃夏蕙FB專頁圖片）

黃夏蕙過去除了經常在網上發表時政看法，亦在大時大節和大型活動上以風趣造型示人，為市民帶來歡樂和諷刺時弊。她在今年農曆七月十四「鬼節」，於facebook分享一張黑白美人魚相，聲稱要趁鬼節給大家防身。