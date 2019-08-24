【觀塘遊行全日總覽】港鐵提前封站　示威者毀燈柱　警譴責拘29人

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（24日）於觀塘區發起「燃點香港，全民覺醒」遊行。示威者於偉業街設路障，下午四時許，警方與示威者爆發衝突，警方多次施放催淚彈、胡椒彈、橡膠子彈等。示威者傍晚經觀塘道退至彩虹站，登上列車前往黃大仙，在龍翔道堵路，警放催淚彈驅散。示威者再轉戰深水埗堵路。 遊行前夕，港鐵在早上宣布中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。 【03:01】警方發稿回應周六（24日）示威活動，嚴厲譴責示威者擲汽油彈、堵路、破壞燈柱以及襲警等行為破壞社會安寧，又指全日行動共拘捕19名男子及10名女子，年齡介乎17歲至52歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。 【02:30】數十名居民前往麗晶花園管業處，要求職員交代較早前報警的原因，又指如明早仍未交代，會發起罷交管理費行動。一名自稱姓嚴的保安員稱，因有居民致電指屋苑嘈吵，遂按其要求報警。有居民反駁指，另一名保安員稱是因有人不適報警，批評兩名保安員的說法不同，要求解釋哪個說法才是真確。 【01:50】譚文豪向居民指，經與警方溝通後，證實兩人被捕及被帶往牛頭角警署，相關人士的家屬已聯絡譚。 【01:46】逾百名居民與保安員一同到達麗晶花園管業處，要求交代為何較早前為何有警員進入花園。 【01:16】譚文豪與居民溝通，有居民指至少3人較早時在麗晶花園被警方拘捕帶走，譚稱警方稍後或以襲警罪名起訴被捕者，詢問有沒有街坊可作證人，證明相關人士並無襲警。有居民表示目擊事件，願作證人。 【01:06】警員離開後，麗晶花園居民再次到管理處與保安員理論，要求交代各座大廈變更密碼一事。公民黨譚文豪在場協助居民與保安員溝通。

晚上約12時半，警員在九龍灣麗晶花園與居民對峙，有人拍打警車，警員帶走至少3人。

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【00:55】在啟仁街的防暴警察登上警車離開，數十名居民尾隨警車叫罵。



【00:42】逾10名防暴警察退至麗晶商場外一段啟仁街，有警員高舉「警察封鎖線，不得越過」旗幟。數十名居民指罵警員，要求他們收隊離開。



【00:39】警員向在場市民施放胡椒噴霧，多名市民、社區主任及公民黨譚文豪亦中椒，現場落大雨及行雷，情況混亂。



【00:30】麗晶花園一帶下雨，但現場警民在雨中持續對峙，居民要求警方釋放被捕男子，質問被捕原因。部份警員戴上防暴頭盔，其餘警員並無防暴裝備。



【00:25】九龍灣麗晶花園有居民與警察對罵，數名警員從警車走出，將一名男子制服壓倒在地上，然後帶上警車。大批市民在場質問警方帶走男子的原因，要求放人。

晚上11時，警方在黃大仙清場並拘捕多名市民﹕

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【23:54】睦鄰街的防暴警陸續上車離開。



【23:41】警方拘捕多名市民。一名白衣男子被押往搜車，初步未有任何發現。黃大仙龍翔龍巴士站警方防線對面的示威者向警方射鐳射光，防暴警再舉藍旗，然後後退，撤離龍翔道巴士站，並於睦鄰街遊樂場外停下，面向龍翔道方向。



【23:38】觀塘綫服務將於晚上11時45分全線恢復通車，車站重新開放。



【23:33】警方再於東頭村道舉藍旗，但現場只有零星圍觀市民，亦沒有作挑釁行為。



【23:24】政府發言人就今日在九龍區的示威活動作回應指，雖然警方經與主辦方協商後已就在東九龍舉行的遊行發出不反對通知書，但有示威者在遊行期間偏離原定路線，在東九龍以至深水埗多條道路設置路障，造成嚴重交通阻塞並且影響緊急服務。其間有暴力示威者破壞公物、縱火、投擲懷疑汽油彈及以磚塊攻擊警務人員等，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。示威者蓄意破壞了多條智慧燈柱。政府已多番澄清，清楚指出智慧燈柱不涉人臉識別功能，也沒有侵犯個人私隱，只用作收集交通及空氣質素等城市數據，透過開放數據，配合5G來臨，推動智慧城市發展；然而示威者罔顧事實，大肆破壞多條智慧燈柱，實屬不可理喻。特區政府對示威者的破壞及暴力行為予以強烈譴責，警方將嚴正追究所有違法行為。特區政府呼籲示威者停止暴力，讓社會盡快回復秩序。

【23:12】有市民在橋下向速龍小隊射激光，速龍小隊作出警告，並大叫﹕「唔好再照啦，返屋企啦，你阿媽掛住你呀！」有速龍將胡椒球槍對準天橋下方，但未有開槍。

【23:05】速龍小隊及防暴警穿過巴士總部，向黃大仙中心方向推進。速龍小隊在天橋上要求約十名市民向牆蹲下。而黃大仙龍智樓對出亦有防暴警推進。

晚上11時，黃大仙防暴警及速龍小隊不斷推進，衝上天橋截查街坊﹕

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【23:00】黃大仙防暴警員沿沙田坳道推進，轉入正德街。市民繼續於天橋上指罵警察。防暴警員向龍翔道天橋上聚集的市民舉藍旗，指其正進行非法集結。

【22:57】深水埗站發出廣播，指乘客進入付費區要有有效車票，未走的示威者大叫：「我有八達通！」

【22:54】黃大仙睦鄰街防暴警舉藍旗，並戴上面罩。

晚上10時許，深水埗防暴警推進、示威者退入車站﹕

【22:54】較早前，一名穿反光衣的女記者在行人過路處上突然被大批防暴警包圍，有傳媒立即叫﹕「記者嚟！做咩拉記者阿SIR！」隨即有警方傳媒聯絡隊人員到場了解，並指﹕「記者嚟，冇事！」據悉該名女記者為TVB記者，在場傳媒不斷稱﹕「大大個logo呀！」

【22:46】大批示威者在深水埗站內逗留，部分示威者向月台登上列車離開。防暴警退回深水埗警署內。

【22:43】警方表示，晚上約十時，示威者轉至深水埗區欽州街一帶集結，部分人用雜物堵塞道路，現場交通受到影響。有暴力示威者與在場其他人士發生衝突，並互相推撞。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察將會作出驅散行動。警方提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。因應現場情況，深水埗警署報案室現已暫停服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【22:39】防暴警沿欽州街向前狂奔至長沙灣道交界，前方沒有任何示威者。

【22:33】防暴警在西九龍中心外欽州街設防，並開咪叫汝州街及欽州街一帶住戶關窗。

【22:28】防暴警在欽州街不斷狂奔推進，示威者不斷後退。

晚上10時許，深水埗白衣男與示威者爭執後被打﹕

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【22:23】深水場警署外，防暴警出現列陣，與示威者相隔百米，有示威者開滅火筒噴射。警方舉黑旗，並以大聲公警告在場示威者。

【22:21】深水埗警署內開始有防暴警員戒備。

【22:16】深水埗一名白衣市民與示威者發生爭執，一名灰色男嘗試帶走白衣男時，有示威者從後推了灰衣人一下，雙方隨即發生打鬥。白衣男的面部受傷。一名中年男子手持菜刀出現。有急救員為白衣男檢查及作初步治理。

【22:09】深水埗西九龍中心對出欽州街向旺角方向的行車線，有示威者以垃圾桶佔路，亦將地鐵站的滅火筒放在馬路上，示威者稱目的地是深水埗警署。

晚上9時許，黃大仙街坊與警方對峙﹕

【22:02】約百名示威者到達深水埗站。另一方面，黃大仙的速龍小隊及防暴警員沿東頭村道推進。

【21:54】警方沿黃大仙中心外的正德街推進。防暴警察衝上黃大仙中心南館天橋戒備。其後，防暴警察繞到東頭村道，返回警察宿舍一帶。

【21:49】街坊退回龍輝樓對出，近黃大仙出口。街坊大叫，「沒有暴徒，只有暴政」。

【21:41】一大批無裝備街坊隨警車後退方向前進，大叫「黑社會」。警以強光照射街坊，街坊中叫「光污染」、「黑警還眼」。防暴警向正德街推進。

【21:36】龍翔道有市民不斷指罵警員「知法犯法」，並以粗口辱罵。黃大仙站E出入口位置，有「守護孩子」的長者要求防暴警員冷靜，在場有三名人士被警方制服。正德街有防暴警上車，被街坊指罵，高呼黑警還眼。

急救員被警射中受傷、示威者被警帶走﹕

【21:34】黃大仙警察宿舍對出防暴警開始上車。網媒《米報》記者被送上救護車送院，他稱被警方以橡膠子彈射中受傷。

【21:20】警方表示，大量暴力示威者繼續於黃大仙龍翔道堵路、用鐳射光照向警務人員、並向警方防線投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。警方提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【21:21】部分示威者經黃大仙站離開，一名男子在列車車廂內倒地，其背部受傷，有急救員到場協助。有目擊者指，傷者早前被警員射中背部，然後便倒地。記者經了解後，傷者是急救員，同行另一急救員指當時距離約100米，他們本身已離開，但背部近頸位置突然被疑似警方發射的彈射到。現時他下肢無力，初步沒有傷及脊椎。

【21:20】黃大仙中心對出正德街路口，有百多名防暴與暴龍小隊集結，未見示威者防線。有身穿便服的街坊邊抽煙邊拍照，被警方驅離，「係咪記者？唔係就行遠啲，再影拉你㗎」。

【21:12】警方推進至沙田坳道近摩士游泳池位置，返回行人路，指要開通車路。龍翔道清場完成，現時該路已重新通車。

晚上9時許，示威者經黃大仙站乘列車離開﹕

【21:11】警察宿舍外，有警員一度跑入巴士總站，其後又退後。另外，大批警員進入黃大仙廟。

【21:10】於黃大仙附近吃完晚飯的李生稱，晚飯後出來看見龍翔道有一名警員持槍，大叫「黑警，你射乜嘢，呢到民居黎」，馬上遭數名警員包圍指他反抗，警員又將他左拉右扯，期間李生被警方踢了右邊小腿六至七下，李生稱自己完全沒有反抗。

【21:05】防暴警員沿龍翔道在車輛之間向前推進，示威者奔跑。有示威者被制服。黃大仙中心上有人向下投擲玻璃。有身穿白衣的女子頭部受傷流血。

晚上9時時，防暴警在龍翔道清場，拘捕多名示威者﹕

【20:58】警稱示威者掟磚，向黃大仙停車場發射催淚彈。

【20:48】警方表示，今日（24日）晚上大約八時，示威者於黃大仙龍翔道用雜物堵塞道路，部分暴力示威者掘起磚頭。現場交通嚴重阻塞，緊急服務受影響。黃大仙分區警署報案室暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。警方警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場示威者立即離開。警方對示威者的一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

【20:54】警方舉黑旗，指示威者掟磚令警逼得以要使用催淚彈，隨即戴上防毒面罩。

【20:45】睦鄰街防暴設防，有示威者在遠處照激光，警察用卡板做防禦。警方舉起藍旗。警方與示威者於沙田坳道及睦鄰街交界對峙。

【20:35】睦鄰街遊樂場有防暴警員設防線。

【20:18】黃大仙示威者佔領龍翔道，及放煙霧餅。他們表示為包圍紀律部隊宿舍之後，留後路離開。黃大仙港鐵站內同樣有示威者聚集。

晚上8時，示威者轉戰黃大仙，佔領龍翔道﹕

【20:12】於彩虹站上車的示威者於黃大仙落車。

【20:05】觀塘道的 警員在近啟業邨外上車及離開。

【18:58】彩虹港鐵站內有大量示威者，曾有警員在職員通道內手持胡椒噴霧驅趕進入的傳媒。有示威者在彩虹站登上列車。

【19:56】早前一直經觀塘道往彩虹方向後退的示威者，因為沒有港鐵離開而萬里長征，現時已到彩虹邨，「點都要向前行，邊度有得走姐。」

示威者在彩虹站上車，並在黃大仙站下車。(廖俊升攝)

【19:52】九龍灣站外的防暴警員不斷推進，更用「曱甴」稱呼市民，但最後在市民的喝倒彩聲中離開行人天橋。

【19:51】一名女防暴警員不斷開咪稱許智峯嚴重阻礙警方工作，再阻會作出拘捕，許智峯稱收到警方警告，但指警方的行動擾民。防暴警推進至彩雲道德寶花園，大批非黑衣市民大叫「黑警」、「香港警察知法犯法」、「擾民」、「元朗又唔拉」。

【19:47】觀塘道的防暴警不斷叫前方傳媒「行快啲」，有傳媒指後方有其他人，並不是不想走快一點。

晚上7時45分，九龍灣站B出口市民與防暴警對峙﹕

【19:46】市民在九龍灣站B出口外與防暴警對峙，市民大叫「翻屋企」、「開路」，而防暴警察呼籲市民經另一出口離開。市民出示淘大花園住戶證，要求防暴警開路讓他們回家。

【19:46】麵粉廠兩架載示威者的警車離開。有警察表示，現場沒有16歲以下兒童，但拒絕回答是否有18歲以下人士，又不願透露會拘捕示威者前往哪一所警署。

【19:41】立法會議員許智峯在觀塘道行人路上，開咪要求指揮官解釋行動目的，指警員擾民，又用粗口指責市民。有防暴警員反罵﹕「你未坐監你執到啦！」許智峯稱會心平氣和討論，而防暴警不斷要求許智峯離開。防暴警亦用強光照向在場傳媒。有防暴警員指希望傳媒讓路予防暴警前進，其後繼續向前行，並向在場傳媒稱﹕「小心。」

晚上7時許，防暴警衝上九龍灣站行人天橋拘捕示威者﹕

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【19:36】有示威者在觀塘道設路障堵路，他們稱只打算堵路便離開，隨後便有防暴警員到場，清拆在觀塘道的防線。

【19:35】早前在麵粉廠被捕人士中，包括發起人團隊，被押上警車帶走。

【19:29】警方在觀塘道近九龍灣站外停留時，現場指天橋上有人向警方投擲小石，警員與橋上市民發生口角，並叫咪稱市民為「曱甴」。其後，有防暴警察突然衝上九龍灣地鐵站天橋，拘捕至少一人，但記者現場所見示威者只有用激光燈照射遠方的警車。

【19:26】示威者經牛頭角道抵達觀塘道，目前已過了彩雲道十字路口。

【19:23】現場社工指，麵粉廠大約有17名示威者被捕，警察不讓社工及記者進入封鎖線，又不回答是否有18歲以下人士需要社工協助。目擊者李先生指，見到警察大約六時許拘捕示威者，並搜示威者袋。

【19:13】警方繼續沿觀塘道向牛頭角方向推進，又叫在牛頭角集結的示威者散去。而示威者則經牛頭角道向彫虹方向前進。

晚上7時，防暴警在觀塘道推進及清場﹕

警方在觀塘道推進。(張浩雄攝)

【19:07】警員突然經定富街的樓梯跑上牛頭角道，現場有「守護孩子」的長者呼籲警方冷靜及叫其他人走至一旁。

【19:04】防暴警沿定富街推進，現場仍有食肆正在營業，但未見有示威者。

【19:00】就早前有港鐵列車接載警員到九龍灣方向，港鐵承認，在非載客期間安排列車接載警員前往九龍灣站，解釋當時路面情況不許可，且警方未能經被破壞的鐵閘進入站內。

【18:55】防暴警員沿大業街推進，而示威者經定富街離開。其間，有防暴警由觀塘道往九龍灣方向時，大叫﹕「12點鐘方向有曱甴。」有私家車響鞍大叫﹕「走呀！有防暴！」

【18:49】觀塘道防暴警開始推進。偉業街警員正撤退。

晚上6時40分，偉業街示威者退至觀塘道﹕

【18:45】偉業街往觀塘方向逾百防暴警，並舉起黑旗。現時有大量示威者在觀塘道的天橋底架起雜物。

【18:45】僵持一段時間後，偉業街的數百名示威者指「後面冇晒人」，遂轉入順業街離開，結束對峙。偉業街的示威者防線已經解散，部分人向後退，部分轉入內街順業街。觀塘道防暴警察開咪，叫偉業街示威者離開，並舉藍旗。

《香港01》接獲消息，有接載警察的列車，途徑彩虹站，往九龍灣、觀塘方向。（消息人士提供）

【18:40】警方舉黑旗，又要求示威者勿再以鐳射光照向警察，否則會上前作出拘捕。大量示威者往牛頭角地鐵站方向跑。

【18:37】對峙十數分鐘後示威者再推進，警馬上發放數枚催淚彈，並再次舉橙旗警告，示威者再後退回原先防線。警方並發出口頭警告，命令示威者立即離開，否則使用武力驅散市民。

【18:25】《香港01》接獲消息，有接載警察的列車，途徑彩虹站，往九龍灣、觀塘方向。

【18:33】示威者封鎖勵業街觀塘道交界十字路口，讓偉業街示威者離開。

【18:29】觀塘道近牛頭角地鐵站方向有三架警車到達，並有大量防暴警察下車，原本在那裡的示威者往偉業街方向逃走。

【18:27】警方舉橙旗，要求示威者離開，否則會開槍。示威者見狀將防線逐步拉後。

傍晚6時，偉業街再爆發衝突﹕

【18:25】偉業街示威者嘗試前進，警方再次施放多枚催淚煙，令示威者停止推進。亦有示威者投擲煙霧餅。

【18:19】偉業街的警方再舉黑旗，警告會再施放催淚彈。

【18:15】遊行主辦方在下午6時15分宣佈遊行正式結束，呼籲市民保重、小心安全。

偉業街再有防暴警施放催淚彈。（廖俊升攝）

【18:11】有示威者衝上偉業街旁的行車天橋，向警方防線掟雜物，警方立即施放催淚彈及橡膠子彈還擊。警方將防線不斷推前。

【17:57】偉業街的警方舉紅旗，要求示威者不要使用武力。一分鐘後，警方再舉黑旗，警告會施放催淚彈。至6時02分，警方再舉藍旗。現時警方及示威者的距離約百米。

【17:53】警從商場下射疑似胡椒彈上近戲院位置，示威者向下掉雜物。另一邊，偉業街示威者將防線推前。

下午5時，大批示威者經天橋進入德福花園，與警對峙﹕

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【17:43】德福花園有警察連開約五槍，並發射一發催淚彈。示威者以渠蓋、風機作路障，並以清潔劑、消防喉噴濕地面。立法會議員許智峰要求警方勿推進入商場，反遭警方推開，要求他勸示威者。

【17:29】警員警告示威者勿再使用汽油彈，否則開槍。大批示威者留守順業街及偉業街交界，並掘磚、築防線。德福花園外平台有大批防暴警察設起防線，現場有街坊向他們喝罵「黑警」，並要求他們離開民居。

【17:20】常悅道全清，示威者全數上天橋往德福。

【17:10】 勵業街、偉業街交界有數百名示威者聚集，有戴防毒面罩示威者向觀塘道方向前進。暫未佔出觀塘道。

【17:09】警方表示，今日（24日）大量暴力示威者於觀塘偉業街牛頭角分區警署外和常悅道堵路縱火，並向警務人員投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為但無效，因應現場情況，防暴警察已於牛頭角分區警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，並提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。

【17:03】警方於常悅道與零星示威者對峙，指他們正參與非法集結，惟有示威者反駁，零碳天地為獲發不反對通知書的遊行終點，質疑警方剛才為何於該處清場。

（余睿菁攝）

【16:49】防暴警突於常悅道衝前約五十米，現於宏開路停下。

【16:45】警方再舉黑旗，再度施放多枚催淚彈。速龍在近德福外橋旁開了約十發槍，應為胡椒彈，另有夾雜橡膠彈。防暴警已於零碳天地清場，宏照道防暴警亦向前推進，以擴音器警告示威者離開。

【16:43】警察暫停推進，大批示威者跑往九龍灣站方向。約30勇武示威者留在常悅道及宏照道的十字路口。港鐵廣播指由於九龍灣站混亂，已報警處理。

【16:41】警方及示威者之間，出現火光，懷疑有人從偉業街兩側掟出燃燒彈，警退後。警方其後舉黑旗，並施放催淚煙。

【16:39】有示威者以滅火筒向警方防線噴射，大批防暴警及速龍小隊衝前以警棍追打示威者，示威者不斷向後退，亦有示威者被速龍制服在地上。

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【16:36】示威者向警方防線掟磚，有速龍小隊向示威者方向舉槍。而速龍不斷向記者喝稱﹕「前面有人掟磚，唔想你哋受傷，係咪想幫佢哋做掩護，唔係就行開！」宏照道出現防暴警察防線，大批示威者沿常悅道往九龍灣站方向後退

【16:30】有速龍小隊向示威者方向舉槍，有社工喝稱﹕「唔好舉槍，現場有小朋友、老人家！」隨即，有防暴警員在牛頭角警署外兆業街舉起紅旗，並以大聲公稱﹕「前面示威者注意，呢個係警察警告，停止衝擊，否則使用武力。」兩分鐘後，防暴警後退了兩步。

【16:27】有防暴警在常悅道下警車。示威者後退。

【16:21】示威者「解剖」智慧燈柱後，發現一支名為ble locater的usb。有示威者稱，未知ble locator為甚麼裝置，估計是燈柱之間溝通用的裝置。

【16:20】有大批示威者完成遊行後，因封路沒有車離開，而到九龍灣站A出口等待列車服務。有港鐵站職員到場與示威者談判，示威者高叫﹕「高層！」曾有示威者提議，如果服務不恢復，會打算向九龍灣港鐵總部要求交代。有示威者向前線港鐵職員稱「唔係想為難前線」，但質問港鐵為何在有不反對通知書的遊行下仍停止服務，即使打風也不會停止列車服務。立法會議員張超雄亦在場。現場有逾百人，有部分人為九龍灣下班人潮，對港鐵安排感到憤怒。

下午4時，示威者拉倒智慧燈柱﹕

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【16:09】有速龍小隊向區諾軒等社工「講道理」，指任何人都接受不了示威者「大聲公」的說話，又指社工袖手旁觀。他曾向青年說是否任意破壞就正確，只是說道理，反而天橋上的人完全不講詭理。區諾軒向傳媒表示希望在場人士保持克制，勿讓情況惡化至不理想的情況，「呢個世代，無論我或社工都好唔容易處理，希望大家個情緒唔好太升溫。」

【16:02】智慧燈柱已被示威者拉倒。在場示威者大聲歡呼。智慧燈柱底部的零件外露，示威者不斷叫「小心有電」，並以膠袋套起外露的零件。示威者在拉倒的燈柱上貼上「抵抗暴政」、「拒絕極權監控」等的標語。

【15:58】遊行隊伍龍尾仍在駿業街，但人潮漸見疏落，現已重回行人路。

【15:51】示威者繼續以手電鋸鋸開智慧燈柱的柱身，又用橡筋綁住燈柱拉扯，企圖將燈柱拉倒，其間燈柱左右搖晃。

下午3時，示威者毀智慧燈柱、偉業街築路障﹕

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【15:37】主辦人劉穎匡表示，他們會帶不懂離開的遊行人士前往九龍灣地鐵站方向離開。偉業街的示威者以鐵欄製三角路障，並將防線推近向牛頭角警署。

【15:06】示威者拆起智慧燈柱底部的電箱後，再以手電鋸鋸開柱身，共有至少五支智慧燈柱被毀。示威者亦在柱身噴上「不要監控」的字眼，將從智慧燈柱中取下的電線、配件丟入雨水渠。另有示威者向牛頭角警署擲物及噴漆。

【14:57】前線示威者陸續舉起雨傘。防暴警退回警署內。不過仍有約4至5名警員站在警署上方，並站於黃色膠板的後方。

【14:49】示威者於偉業街設路障，警方於牛頭角警署外舉藍旗，呼籲示威者立即散去，否則會使用適當武力。

【14:30】零碳天地附近的偉業街，突然有一批防暴警察及速龍小隊成員從牛頭角警署走出偉業街，與20米的示威者對峙。示威者在偉業街近常怡道的路口以水馬及竹枝搭建路障，距離牛頭角警署約70米。較早前，速龍小隊的外籍指揮官向人民力量主席「慢必」陳志任及副主席「慢必」譚得志表示，他們只會在牛頭角警署外戒備，只要遊行人士按原定路線而行便可，其間「快必」不斷稱﹕「No tear gas.」

【14:17】 部分示威者抵終點後，從零碳天地經常悅道，往九龍灣港鐵站方向離開。

【14:09】隊頭已抵達終點--零碳天地。

【14:00】是次遊行主題為關注智能燈柱私穩，有遊行人士以長棍黏上膠紙，試圖遮掩智能燈柱。

觀塘遊行目的為關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。（高仲明攝）

【13:50】十多名軍裝警員戴頭盔、手拎圓盾抵觀塘站，站內市民立即後退，職員隨即拉閘，關閉觀塘站。

【13:47】大批市民仍陸續沿駿業里加入遊行隊伍，人潮眾多暫未見龍尾。

【13:46】目前隊頭走至海濱道近九龍貨倉，有示威者呼籲放慢遊行速度。

（陳浩然攝） 【13:37】有市民在海濱道馬路上放下抗爭者模型，包括人偶、雪糕筒及水馬，引來市民圍觀及拍照。

【13:31】隊頭沿馬路向海濱道進發，沿途有糾察以擴音器建議示威者返回行人路，惟未有太多示威者理會

【13:21】由於現場人數聚多，在場市民開始自行出發。

【13:15】黑衣人潮已站滿駿業街遊樂場，數百名市民需走至遊樂場外的行人路等待出發。

【13:09】廿多名黑衣示威者入apm，高呼光復香港時代革命，有商舖馬上落閘。

遊行申請人劉頴匡。(李智智攝) 【13:00】遊行申請人劉頴匡批評政府和港鐵合謀阻止市民集會權利，變相阻礙市民活動。他認為港鐵做法是史無前例不可理喻，為何十點突然宣布封站，續指不評論今日遊行人數，不排除港鐵做法會激發更多人出來，稍後時間會研究疏散人潮的方法，擔心沒有港鐵疏散時會出現危險。劉頴匡亦提到今日集會主題，指智慧燈柱是嚴重侵犯私隱。

【12:55】數百名身穿黑衣市民，到駿業街遊樂場待遊行起步。有人呼籲用錫紙包上身份證，以免被識別身份。