【觀塘遊行．直播】市民逼爆駿業街遊樂場　關注智能燈柱私隱

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（24日）於觀塘區發起反修例遊行，由觀塘駿業街經海濱道、偉業街遊行到零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時至當晚7時正。是次遊行主題為「燃點香港，全民覺醒」，目的是爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等「五大訴求」，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。

港鐵就在早上突然宣布，因應觀塘區有公眾活動進行，故中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。