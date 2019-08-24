【觀塘遊行．直播】示威者擬擲煙霧餅　持槍速龍、防暴警發催淚彈

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（24日）於觀塘區發起「燃點香港，全民覺醒」遊行。示威者於偉業街設路障，下午四時許，防暴警列陣、速龍持槍警告示威者不要掟雜物。 遊行前夕，港鐵在早上宣布中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。 【16:45】警方再舉黑旗，再度施放多枚催淚彈。速龍在近德福外橋旁開了約十發槍，應為胡椒彈，另有夾雜橡膠彈。防暴警已於零碳天地清場，宏照道防暴警亦向前推進，以擴音器警告示威者離開。 【16:43】警察暫停推進，大批示威者跑往九龍灣站方向。約30勇武示威者留在常悅道及宏照道的十字路口。港鐵廣播指由於九龍灣站混亂，已報警處理。 【16:41】警方及示威者之間，出現火光，懷疑有人從偉業街兩側掟出燃燒彈，警退後。警方其後舉黑旗，並施放催淚煙。 【16:39】有示威者以滅火筒向警方防線噴射，大批防暴警及速龍小隊衝前以警棍追打示威者，示威者不斷向後退，亦有示威者被速龍制服在地上。

【16:36】示威者向警方防線掟磚，有速龍小隊向示威者方向舉槍。而速龍不斷向記者喝稱﹕「前面有人掟磚，唔想你哋受傷，係咪想幫佢哋做掩護，唔係就行開！」宏照道出現防暴警察防線，大批示威者沿常悅道往九龍灣站方向後退

【16:30】有速龍小隊向示威者方向舉槍，有社工喝稱﹕「唔好舉槍，現場有小朋友、老人家！」隨即，有防暴警員在牛頭角警署外兆業街舉起紅旗，並以大聲公稱﹕「前面示威者注意，呢個係警察警告，停止衝擊，否則使用武力。」兩分鐘後，防暴警後退了兩步。

【16:27】有防暴警在常悅道下警車。示威者後退。

【16:21】示威者「解剖」智慧燈柱後，發現一支名為ble locater的usb。有示威者稱，未知ble locator為甚麼裝置，估計是燈柱之間溝通用的裝置。

【16:20】有大批示威者完成遊行後，因封路沒有車離開，而到九龍灣站A出口等待列車服務。有港鐵站職員到場與示威者談判，示威者高叫﹕「高層！」曾有示威者提議，如果服務不恢復，會打算向九龍灣港鐵總部要求交代。有示威者向前線港鐵職員稱「唔係想為難前線」，但質問港鐵為何在有不反對通知書的遊行下仍停止服務，即使打風也不會停止列車服務。立法會議員張超雄亦在場。現場有逾百人，有部分人為九龍灣下班人潮，對港鐵安排感到憤怒。

下午4時，示威者拉倒智慧燈柱﹕

+ 4 + 3 + 2

【16:09】有速龍小隊向區諾軒等社工「講道理」，指任何人都接受不了示威者「大聲公」的說話，又指社工袖手旁觀。他曾向青年說是否任意破壞就正確，只是說道理，反而天橋上的人完全不講詭理。區諾軒向傳媒表示希望在場人士保持克制，勿讓情況惡化至不理想的情況，「呢個世代，無論我或社工都好唔容易處理，希望大家個情緒唔好太升溫。」

【16:02】智慧燈柱已被示威者拉倒。在場示威者大聲歡呼。智慧燈柱底部的零件外露，示威者不斷叫「小心有電」，並以膠袋套起外露的零件。示威者在拉倒的燈柱上貼上「抵抗暴政」、「拒絕極權監控」等的標語。

【15:58】遊行隊伍龍尾仍在駿業街，但人潮漸見疏落，現已重回行人路。

【15:51】示威者繼續以手電鋸鋸開智慧燈柱的柱身，又用橡筋綁住燈柱拉扯，企圖將燈柱拉倒，其間燈柱左右搖晃。

下午3時，示威者毀智慧燈柱、偉業街築路障﹕

+ 3 + 2

【15:37】主辦人劉穎匡表示，他們會帶不懂離開的遊行人士前往九龍灣地鐵站方向離開。偉業街的示威者以鐵欄製三角路障，並將防線推近向牛頭角警署。

【15:06】示威者拆起智慧燈柱底部的電箱後，再以手電鋸鋸開柱身，共有至少五支智慧燈柱被毀。示威者亦在柱身噴上「不要監控」的字眼，將從智慧燈柱中取下的電線、配件丟入雨水渠。另有示威者向牛頭角警署擲物及噴漆。

【14:57】前線示威者陸續舉起雨傘。防暴警退回警署內。不過仍有約4至5名警員站在警署上方，並站於黃色膠板的後方。

【14:49】示威者於偉業街設路障，警方於牛頭角警署外舉藍旗，呼籲示威者立即散去，否則會使用適當武力。

【14:30】零碳天地附近的偉業街，突然有一批防暴警察及速龍小隊成員從牛頭角警署走出偉業街，與20米的示威者對峙。示威者在偉業街近常怡道的路口以水馬及竹枝搭建路障，距離牛頭角警署約70米。較早前，速龍小隊的外籍指揮官向人民力量主席「慢必」陳志任及副主席「慢必」譚得志表示，他們只會在牛頭角警署外戒備，只要遊行人士按原定路線而行便可，其間「快必」不斷稱﹕「No tear gas.」

【14:17】 部分示威者抵終點後，從零碳天地經常悅道，往九龍灣港鐵站方向離開。

【14:09】隊頭已抵達終點--零碳天地。

【14:00】是次遊行主題為關注智能燈柱私穩，有遊行人士以長棍黏上膠紙，試圖遮掩智能燈柱。

觀塘遊行目的為關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。（高仲明攝）

【13:50】十多名軍裝警員戴頭盔、手拎圓盾抵觀塘站，站內市民立即後退，職員隨即拉閘，關閉觀塘站。

【13:47】大批市民仍陸續沿駿業里加入遊行隊伍，人潮眾多暫未見龍尾。

【13:46】目前隊頭走至海濱道近九龍貨倉，有示威者呼籲放慢遊行速度。

（陳浩然攝） 【13:37】有市民在海濱道馬路上放下抗爭者模型，包括人偶、雪糕筒及水馬，引來市民圍觀及拍照。

【13:31】隊頭沿馬路向海濱道進發，沿途有糾察以擴音器建議示威者返回行人路，惟未有太多示威者理會

【13:21】由於現場人數聚多，在場市民開始自行出發。

【13:15】黑衣人潮已站滿駿業街遊樂場，數百名市民需走至遊樂場外的行人路等待出發。

【13:09】廿多名黑衣示威者入apm，高呼光復香港時代革命，有商舖馬上落閘。

遊行申請人劉頴匡。(李智智攝) 【13:00】遊行申請人劉頴匡批評政府和港鐵合謀阻止市民集會權利，變相阻礙市民活動。他認為港鐵做法是史無前例不可理喻，為何十點突然宣布封站，續指不評論今日遊行人數，不排除港鐵做法會激發更多人出來，稍後時間會研究疏散人潮的方法，擔心沒有港鐵疏散時會出現危險。劉頴匡亦提到今日集會主題，指智慧燈柱是嚴重侵犯私隱。

【12:55】數百名身穿黑衣市民，到駿業街遊樂場待遊行起步。有人呼籲用錫紙包上身份證，以免被識別身份。