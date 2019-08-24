【觀塘遊行．直播】示威者轉戰黃大仙佔龍翔道　防暴警出催淚彈

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（24日）於觀塘區發起「燃點香港，全民覺醒」遊行。示威者於偉業街設路障，下午四時許，警方與示威者爆發衝突，警方多次施放催淚彈、胡椒彈、橡膠子彈等。示威者傍晚退至觀塘道，並一直向彩虹方向離開，而警方防線不斷推進。 遊行前夕，港鐵在早上宣布中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。 【21:12】警方推進至沙田坳道近摩士游泳池位置，返回行人路，指要開通車路。龍翔道清場完成，現時該路已重新通車。 【21:11】警察宿舍外，有警員一度跑入巴士總站，其後又退後。另外，大批警員進入黃大仙廟。 【21:05】防暴警員沿龍翔道在車輛之間向前推進，示威者奔跑。有示威者被制服。黃大仙中心上有人向下投擲玻璃。有身穿白衣的女子頭部受傷流血。

晚上9時時，防暴警在龍翔道清場，拘捕多名示威者﹕

【20:58】警稱示威者掟磚，向黃大仙停車場發射催淚彈。

【20:48】警方表示，今日（24日）晚上大約八時，示威者於黃大仙龍翔道用雜物堵塞道路，部分暴力示威者掘起磚頭。現場交通嚴重阻塞，緊急服務受影響。黃大仙分區警署報案室暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。警方警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場示威者立即離開。警方對示威者的一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

【20:54】警方舉黑旗，指示威者掟磚令警逼得以要使用催淚彈，隨即戴上防毒面罩。

【20:45】睦鄰街防暴設防，有示威者在遠處照激光，警察用卡板做防禦。警方舉起藍旗。警方與示威者於沙田坳道及睦鄰街交界對峙。

【20:35】睦鄰街遊樂場有防暴警員設防線。

【20:18】黃大仙示威者佔領龍翔道，及放煙霧餅。他們表示為包圍紀律部隊宿舍之後，留後路離開。黃大仙港鐵站內同樣有示威者聚集。

晚上8時，示威者轉戰黃大仙，佔領龍翔道﹕

【20:12】於彩虹站上車的示威者於黃大仙落車。

【20:05】觀塘道的 警員在近啟業邨外上車及離開。

【18:58】彩虹港鐵站內有大量示威者，曾有警員在職員通道內手持胡椒噴霧驅趕進入的傳媒。有示威者在彩虹站登上列車。

【19:56】早前一直經觀塘道往彩虹方向後退的示威者，因為沒有港鐵離開而萬里長征，現時已到彩虹邨，「點都要向前行，邊度有得走姐。」

示威者在彩虹站上車，並在黃大仙站下車。(廖俊升攝)

【19:52】九龍灣站外的防暴警員不斷推進，更用「曱甴」稱呼市民，但最後在市民的喝倒彩聲中離開行人天橋。

【19:51】一名女防暴警員不斷開咪稱許智峯嚴重阻礙警方工作，再阻會作出拘捕，許智峯稱收到警方警告，但指警方的行動擾民。防暴警推進至彩雲道德寶花園，大批非黑衣市民大叫「黑警」、「香港警察知法犯法」、「擾民」、「元朗又唔拉」。

【19:47】觀塘道的防暴警不斷叫前方傳媒「行快啲」，有傳媒指後方有其他人，並不是不想走快一點。

晚上7時45分，九龍灣站B出口市民與防暴警對峙﹕

【19:46】市民在九龍灣站B出口外與防暴警對峙，市民大叫「翻屋企」、「開路」，而防暴警察呼籲市民經另一出口離開。市民出示淘大花園住戶證，要求防暴警開路讓他們回家。

【19:46】麵粉廠兩架載示威者的警車離開。有警察表示，現場沒有16歲以下兒童，但拒絕回答是否有18歲以下人士，又不願透露會拘捕示威者前往哪一所警署。

【19:41】立法會議員許智峯在觀塘道行人路上，開咪要求指揮官解釋行動目的，指警員擾民，又用粗口指責市民。有防暴警員反罵﹕「你未坐監你執到啦！」許智峯稱會心平氣和討論，而防暴警不斷要求許智峯離開。防暴警亦用強光照向在場傳媒。有防暴警員指希望傳媒讓路予防暴警前進，其後繼續向前行，並向在場傳媒稱﹕「小心。」

晚上7時許，防暴警衝上九龍灣站行人天橋拘捕示威者﹕

+ 3 + 2

【19:36】有示威者在觀塘道設路障堵路，他們稱只打算堵路便離開，隨後便有防暴警員到場，清拆在觀塘道的防線。

【19:35】早前在麵粉廠被捕人士中，包括發起人團隊，被押上警車帶走。

【19:29】警方在觀塘道近九龍灣站外停留時，現場指天橋上有人向警方投擲小石，警員與橋上市民發生口角，並叫咪稱市民為「曱甴」。其後，有防暴警察突然衝上九龍灣地鐵站天橋，拘捕至少一人，但記者現場所見示威者只有用激光燈照射遠方的警車。

【19:26】示威者經牛頭角道抵達觀塘道，目前已過了彩雲道十字路口。

【19:23】現場社工指，麵粉廠大約有17名示威者被捕，警察不讓社工及記者進入封鎖線，又不回答是否有18歲以下人士需要社工協助。目擊者李先生指，見到警察大約六時許拘捕示威者，並搜示威者袋。

【19:13】警方繼續沿觀塘道向牛頭角方向推進，又叫在牛頭角集結的示威者散去。而示威者則經牛頭角道向彫虹方向前進。

晚上7時，防暴警在觀塘道推進及清場﹕

警方在觀塘道推進。(張浩雄攝)

【19:07】警員突然經定富街的樓梯跑上牛頭角道，現場有「守護孩子」的長者呼籲警方冷靜及叫其他人走至一旁。

【19:04】防暴警沿定富街推進，現場仍有食肆正在營業，但未見有示威者。

【19:00】就早前有港鐵列車接載警員到九龍灣方向，港鐵承認，在非載客期間安排列車接載警員前往九龍灣站，解釋當時路面情況不許可，且警方未能經被破壞的鐵閘進入站內。

【18:55】防暴警員沿大業街推進，而示威者經定富街離開。其間，有防暴警由觀塘道往九龍灣方向時，大叫﹕「12點鐘方向有曱甴。」有私家車響鞍大叫﹕「走呀！有防暴！」

【18:49】觀塘道防暴警開始推進。偉業街警員正撤退。

晚上6時40分，偉業街示威者退至觀塘道﹕

【18:45】偉業街往觀塘方向逾百防暴警，並舉起黑旗。現時有大量示威者在觀塘道的天橋底架起雜物。

【18:45】僵持一段時間後，偉業街的數百名示威者指「後面冇晒人」，遂轉入順業街離開，結束對峙。偉業街的示威者防線已經解散，部分人向後退，部分轉入內街順業街。觀塘道防暴警察開咪，叫偉業街示威者離開，並舉藍旗。

《香港01》接獲消息，有接載警察的列車，途徑彩虹站，往九龍灣、觀塘方向。（消息人士提供）

【18:40】警方舉黑旗，又要求示威者勿再以鐳射光照向警察，否則會上前作出拘捕。大量示威者往牛頭角地鐵站方向跑。

【18:37】對峙十數分鐘後示威者再推進，警馬上發放數枚催淚彈，並再次舉橙旗警告，示威者再後退回原先防線。警方並發出口頭警告，命令示威者立即離開，否則使用武力驅散市民。

【18:25】《香港01》接獲消息，有接載警察的列車，途徑彩虹站，往九龍灣、觀塘方向。

【18:33】示威者封鎖勵業街觀塘道交界十字路口，讓偉業街示威者離開。

【18:29】觀塘道近牛頭角地鐵站方向有三架警車到達，並有大量防暴警察下車，原本在那裡的示威者往偉業街方向逃走。

【18:27】警方舉橙旗，要求示威者離開，否則會開槍。示威者見狀將防線逐步拉後。

傍晚6時，偉業街再爆發衝突﹕

【18:25】偉業街示威者嘗試前進，警方再次施放多枚催淚煙，令示威者停止推進。亦有示威者投擲煙霧餅。

【18:19】偉業街的警方再舉黑旗，警告會再施放催淚彈。

【18:15】遊行主辦方在下午6時15分宣佈遊行正式結束，呼籲市民保重、小心安全。

偉業街再有防暴警施放催淚彈。（廖俊升攝）

【18:11】有示威者衝上偉業街旁的行車天橋，向警方防線掟雜物，警方立即施放催淚彈及橡膠子彈還擊。警方將防線不斷推前。

【17:57】偉業街的警方舉紅旗，要求示威者不要使用武力。一分鐘後，警方再舉黑旗，警告會施放催淚彈。至6時02分，警方再舉藍旗。現時警方及示威者的距離約百米。

【17:53】警從商場下射疑似胡椒彈上近戲院位置，示威者向下掉雜物。另一邊，偉業街示威者將防線推前。

下午5時，大批示威者經天橋進入德福花園，與警對峙﹕

+ 2

【17:43】德福花園有警察連開約五槍，並發射一發催淚彈。示威者以渠蓋、風機作路障，並以清潔劑、消防喉噴濕地面。立法會議員許智峰要求警方勿推進入商場，反遭警方推開，要求他勸示威者。

【17:29】警員警告示威者勿再使用汽油彈，否則開槍。大批示威者留守順業街及偉業街交界，並掘磚、築防線。德福花園外平台有大批防暴警察設起防線，現場有街坊向他們喝罵「黑警」，並要求他們離開民居。

【17:20】常悅道全清，示威者全數上天橋往德福。

【17:10】 勵業街、偉業街交界有數百名示威者聚集，有戴防毒面罩示威者向觀塘道方向前進。暫未佔出觀塘道。

【17:09】警方表示，今日（24日）大量暴力示威者於觀塘偉業街牛頭角分區警署外和常悅道堵路縱火，並向警務人員投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為但無效，因應現場情況，防暴警察已於牛頭角分區警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，並提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。

【17:03】警方於常悅道與零星示威者對峙，指他們正參與非法集結，惟有示威者反駁，零碳天地為獲發不反對通知書的遊行終點，質疑警方剛才為何於該處清場。

（余睿菁攝）

【16:49】防暴警突於常悅道衝前約五十米，現於宏開路停下。

【16:45】警方再舉黑旗，再度施放多枚催淚彈。速龍在近德福外橋旁開了約十發槍，應為胡椒彈，另有夾雜橡膠彈。防暴警已於零碳天地清場，宏照道防暴警亦向前推進，以擴音器警告示威者離開。

【16:43】警察暫停推進，大批示威者跑往九龍灣站方向。約30勇武示威者留在常悅道及宏照道的十字路口。港鐵廣播指由於九龍灣站混亂，已報警處理。

【16:41】警方及示威者之間，出現火光，懷疑有人從偉業街兩側掟出燃燒彈，警退後。警方其後舉黑旗，並施放催淚煙。

【16:39】有示威者以滅火筒向警方防線噴射，大批防暴警及速龍小隊衝前以警棍追打示威者，示威者不斷向後退，亦有示威者被速龍制服在地上。

+ 6 + 5 + 4

【16:36】示威者向警方防線掟磚，有速龍小隊向示威者方向舉槍。而速龍不斷向記者喝稱﹕「前面有人掟磚，唔想你哋受傷，係咪想幫佢哋做掩護，唔係就行開！」宏照道出現防暴警察防線，大批示威者沿常悅道往九龍灣站方向後退

【16:30】有速龍小隊向示威者方向舉槍，有社工喝稱﹕「唔好舉槍，現場有小朋友、老人家！」隨即，有防暴警員在牛頭角警署外兆業街舉起紅旗，並以大聲公稱﹕「前面示威者注意，呢個係警察警告，停止衝擊，否則使用武力。」兩分鐘後，防暴警後退了兩步。

【16:27】有防暴警在常悅道下警車。示威者後退。

【16:21】示威者「解剖」智慧燈柱後，發現一支名為ble locater的usb。有示威者稱，未知ble locator為甚麼裝置，估計是燈柱之間溝通用的裝置。

【16:20】有大批示威者完成遊行後，因封路沒有車離開，而到九龍灣站A出口等待列車服務。有港鐵站職員到場與示威者談判，示威者高叫﹕「高層！」曾有示威者提議，如果服務不恢復，會打算向九龍灣港鐵總部要求交代。有示威者向前線港鐵職員稱「唔係想為難前線」，但質問港鐵為何在有不反對通知書的遊行下仍停止服務，即使打風也不會停止列車服務。立法會議員張超雄亦在場。現場有逾百人，有部分人為九龍灣下班人潮，對港鐵安排感到憤怒。

下午4時，示威者拉倒智慧燈柱﹕

+ 4 + 3 + 2

【16:09】有速龍小隊向區諾軒等社工「講道理」，指任何人都接受不了示威者「大聲公」的說話，又指社工袖手旁觀。他曾向青年說是否任意破壞就正確，只是說道理，反而天橋上的人完全不講詭理。區諾軒向傳媒表示希望在場人士保持克制，勿讓情況惡化至不理想的情況，「呢個世代，無論我或社工都好唔容易處理，希望大家個情緒唔好太升溫。」

【16:02】智慧燈柱已被示威者拉倒。在場示威者大聲歡呼。智慧燈柱底部的零件外露，示威者不斷叫「小心有電」，並以膠袋套起外露的零件。示威者在拉倒的燈柱上貼上「抵抗暴政」、「拒絕極權監控」等的標語。

【15:58】遊行隊伍龍尾仍在駿業街，但人潮漸見疏落，現已重回行人路。

【15:51】示威者繼續以手電鋸鋸開智慧燈柱的柱身，又用橡筋綁住燈柱拉扯，企圖將燈柱拉倒，其間燈柱左右搖晃。

下午3時，示威者毀智慧燈柱、偉業街築路障﹕

+ 3 + 2

【15:37】主辦人劉穎匡表示，他們會帶不懂離開的遊行人士前往九龍灣地鐵站方向離開。偉業街的示威者以鐵欄製三角路障，並將防線推近向牛頭角警署。

【15:06】示威者拆起智慧燈柱底部的電箱後，再以手電鋸鋸開柱身，共有至少五支智慧燈柱被毀。示威者亦在柱身噴上「不要監控」的字眼，將從智慧燈柱中取下的電線、配件丟入雨水渠。另有示威者向牛頭角警署擲物及噴漆。

【14:57】前線示威者陸續舉起雨傘。防暴警退回警署內。不過仍有約4至5名警員站在警署上方，並站於黃色膠板的後方。

【14:49】示威者於偉業街設路障，警方於牛頭角警署外舉藍旗，呼籲示威者立即散去，否則會使用適當武力。

【14:30】零碳天地附近的偉業街，突然有一批防暴警察及速龍小隊成員從牛頭角警署走出偉業街，與20米的示威者對峙。示威者在偉業街近常怡道的路口以水馬及竹枝搭建路障，距離牛頭角警署約70米。較早前，速龍小隊的外籍指揮官向人民力量主席「慢必」陳志任及副主席「慢必」譚得志表示，他們只會在牛頭角警署外戒備，只要遊行人士按原定路線而行便可，其間「快必」不斷稱﹕「No tear gas.」

【14:17】 部分示威者抵終點後，從零碳天地經常悅道，往九龍灣港鐵站方向離開。

【14:09】隊頭已抵達終點--零碳天地。

【14:00】是次遊行主題為關注智能燈柱私穩，有遊行人士以長棍黏上膠紙，試圖遮掩智能燈柱。

觀塘遊行目的為關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。（高仲明攝）

【13:50】十多名軍裝警員戴頭盔、手拎圓盾抵觀塘站，站內市民立即後退，職員隨即拉閘，關閉觀塘站。

【13:47】大批市民仍陸續沿駿業里加入遊行隊伍，人潮眾多暫未見龍尾。

【13:46】目前隊頭走至海濱道近九龍貨倉，有示威者呼籲放慢遊行速度。

（陳浩然攝） 【13:37】有市民在海濱道馬路上放下抗爭者模型，包括人偶、雪糕筒及水馬，引來市民圍觀及拍照。

【13:31】隊頭沿馬路向海濱道進發，沿途有糾察以擴音器建議示威者返回行人路，惟未有太多示威者理會

【13:21】由於現場人數聚多，在場市民開始自行出發。

【13:15】黑衣人潮已站滿駿業街遊樂場，數百名市民需走至遊樂場外的行人路等待出發。

【13:09】廿多名黑衣示威者入apm，高呼光復香港時代革命，有商舖馬上落閘。

遊行申請人劉頴匡。(李智智攝) 【13:00】遊行申請人劉頴匡批評政府和港鐵合謀阻止市民集會權利，變相阻礙市民活動。他認為港鐵做法是史無前例不可理喻，為何十點突然宣布封站，續指不評論今日遊行人數，不排除港鐵做法會激發更多人出來，稍後時間會研究疏散人潮的方法，擔心沒有港鐵疏散時會出現危險。劉頴匡亦提到今日集會主題，指智慧燈柱是嚴重侵犯私隱。

【12:55】數百名身穿黑衣市民，到駿業街遊樂場待遊行起步。有人呼籲用錫紙包上身份證，以免被識別身份。