【觀塘遊行．直播】防暴警牛頭角警署列陣　示威者偉業街築路障

政府修訂《逃犯條例》惹爭議，引發連場示威活動。有市民今（24日）發起觀塘遊行，由駿業街遊行到零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時至當晚7時正。是次遊行主題為「燃點香港，全民覺醒」，目的是爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等「五大訴求」，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。港鐵因應觀塘區有公眾活動進行，中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。下午2時許，示威者於偉業街設路障，警方於牛頭角警署外舉藍旗，呼籲示威者立即散去，否則會使用適當武力。 【15:06】示威者拆起智慧燈柱底部的電箱後，再以手電鋸鋸開柱身，共有至少五支智慧燈柱被毀。示威者亦在柱身噴上「不要監控」的字眼，將從智慧燈柱中取下的電線、配件丟入雨水渠。另有示威者向牛頭角善署擲物及噴漆。

【15:06】示威者拆起智慧燈柱底部的電箱後，再以手電鋸鋸開柱身，共有至少五支智慧燈柱被毀。

【14:57】前線示威者陸續舉起雨傘。防暴警退回警署內。不過仍有約4至5名警員站在警署上方，並站於黃色膠板的後方。

【14:49】示威者於偉業街設路障，警方於牛頭角警署外舉藍旗，呼籲示威者立即散去，否則會使用適當武力。

【14:30】零碳天地附近的偉業街，突然有一批防暴警察及速龍小隊成員從牛頭角警署走出偉業街，與20米的示威者對峙。示威者在偉業街近常怡道的路口以水馬及竹枝搭建路障，距離牛頭角警署約70米。較早前，速龍小隊的外籍指揮官向人民力量主席「慢必」陳志任及副主席「慢必」譚得志表示，他們只會在牛頭角警署外戒備，只要遊行人士按原定路線而行便可，其間「快必」不斷稱﹕「No tear gas.」

【14:17】 部分示威者抵終點後，從零碳天地經常悅道，往九龍灣港鐵站方向離開。

【14:09】隊頭已抵達終點--零碳天地。

【14:00】是次遊行主題為關注智能燈柱私穩，有遊行人士以長棍黏上膠紙，試圖遮掩智能燈柱。

觀塘遊行目的為關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。（高仲明攝）

【13:50】十多名軍裝警員戴頭盔、手拎圓盾抵觀塘站，站內市民立即後退，職員隨即拉閘，關閉觀塘站。

【13:47】大批市民仍陸續沿駿業里加入遊行隊伍，人潮眾多暫未見龍尾。

【13:46】目前隊頭走至海濱道近九龍貨倉，有示威者呼籲放慢遊行速度。

（陳浩然攝） 【13:37】有市民在海濱道馬路上放下抗爭者模型，包括人偶、雪糕筒及水馬，引來市民圍觀及拍照。

【13:31】隊頭沿馬路向海濱道進發，沿途有糾察以擴音器建議示威者返回行人路，惟未有太多示威者理會

【13:21】由於現場人數聚多，在場市民開始自行出發。

【13:15】黑衣人潮已站滿駿業街遊樂場，數百名市民需走至遊樂場外的行人路等待出發。

【13:09】廿多名黑衣示威者入apm，高呼光復香港時代革命，有商舖馬上落閘。

遊行申請人劉頴匡。(李智智攝) 【13:00】遊行申請人劉頴匡批評政府和港鐵合謀阻止市民集會權利，變相阻礙市民活動。他認為港鐵做法是史無前例不可理喻，為何十點突然宣布封站，續指不評論今日遊行人數，不排除港鐵做法會激發更多人出來，稍後時間會研究疏散人潮的方法，擔心沒有港鐵疏散時會出現危險。劉頴匡亦提到今日集會主題，指智慧燈柱是嚴重侵犯私隱。

【12:55】數百名身穿黑衣市民，到駿業街遊樂場待遊行起步。有人呼籲用錫紙包上身份證，以免被識別身份。