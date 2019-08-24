【觀塘遊行】可疑人埋伏草叢　至少向警掟五汽油彈

今日觀塘遊行過後，示威者與警方爆發衝突，網上流傳片段，警方與示威者對峙期間，有人從草叢投擲汽油彈，汽油彈爆開後於警方前方起火，警員防線後退。警方表示，多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已於牛頭角警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

片段所見，示威者向數名防暴警員不斷投擲雜物，如水樽、竹枝、玻璃瓶等，防暴警員防線一直後退，突然從畫面左方、草叢位置，有人向警員防線抛出一枚汽油彈，前來增援的警員馬上停止前進，之後該人再向同一位置投擲兩枚汽油彈，火勢變得猛烈，警方不斷後退。

及後警方舉起黑旗，該人向防線後方再投擲兩枚汽油彈，之後有人從草叢鬼祟迅速跑走。

警方於Facebook表示，有大量暴力示威者於觀塘偉業街牛頭角警署外和常悅道堵路縱火，並向警務人員投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已於牛頭角警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。