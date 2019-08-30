【逃犯條例】寶達邨中年漢高處掉可樂樽　被街坊包圍聲討後道歉

反修訂《逃犯條例》所觸發的民間運動層出不窮，除各區連儂牆、「823香港之路」外，亦有市民號召每晚10時，高叫「光復香港 時代革命」口號為香港加油。昨晚（29日）同樣時間，秀茂坪寶達邨逾百居民，聚集邨內羅馬廣場高叫口號期間，據悉突有一個膠可樂樽由平台「從天而降」，有目擊者立即「緝兇」，逾百人登上平台，包圍一名手持白色袋、身穿T恤短褲的中年「踢拖男」。

消息稱，該男子在未被包圍前，向目擊者直認不滿，「係我掉嘅，因為你哋喺度嗌！」但被民眾包圍後，他卻否認自己拋擲涉事可樂樽，即場被一名女士「踢爆」，指親眼目擊他在達喜樓對開平台欄杆位，將可樂樽扔下，且其手持的袋內仍有兩樽可樂。該男子其後因為無法離開，至11時許自行報警求助，據悉一度有警員到場，但只在地面羅馬廣場對開，向在場人士了解，未有登上平台，其後離去。

由於群情洶湧，在場有人亦希望大事化小，好言相勸該名男子誠心道歉，期間該男子仍數度與警方通電話，據悉若他未能自行解決，警方或需增援才可到場。擾攘一個半小時後，該男子終於「屈服」，並在街坊「簇擁」下，步行落羅馬廣場，拾回涉事可樂樽及親口道歉，「個樽我掉嘅，對唔住大家，對唔住街坊。」他其後亦答應願被扣分，有保安員將有關表格給他填寫，事件才告一段落。

警方證實接獲相關報案，昨深夜11時25分，接報有黑衣人在寶達邨達信樓對開聚集，有人被包圍，案件列作「提供消息」處理。

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