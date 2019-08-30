【逃犯條例】收集聯署要求法援處理速龍無編號　陳伯：唔會放棄！

反修例風波持續兩個多月，警方執法期間，被質疑制服上未有警員編號。其後保安局局長李家超在記者會上辯稱：「速龍小隊的工作服沒有位置展示警員編號。」又稱明白公眾憂慮，會作出檢視。 馬屎埔陳伯（陳基裘，73歲）針對速龍小隊於612執法期間沒有展示警員編號提出司法覆核，並向法援處申請法律援助，但憂慮法援處會一拖再拖，故於今午（30日）在金鐘海富中心收集市民簽名，希望法援處儘快審批他的申請。

陳伯在金鐘海富中心外收集市民簽名。（黃桂桂攝）

經濟困難 申請法律支援

陳伯說，他之前聽說有警員無編號執法也不相信，直至612親眼目睹才知道這是事實，「好嬲！所以我喺616正式提出司法覆核。」

司法覆核提出兩個多月，陳伯考慮到他的經濟能力未能應付龐大的訴訟經費，遂於8月19日向法援處遞交文件申請法律支援，現正等候法援處審批案件。「以我的經濟能力，負擔唔到如此龐大的經濟開支，每次開庭都萬萬聲，甚至十幾萬，唔好話傾家蕩產，我賣身都唔掂，所以需要申請法援。

陳伯哽咽，流下兩行眼淚。（黃桂桂攝） 「傾家蕩產都要撐落去！」 陳伯指，如果法援處不批核他的申請，他仍有兩次上訴機會，如果兩次上訴都失敗，「我都唔會放棄，我就自己一個上庭訴訟，我自己承擔一切法律責任同費用，我知道費用高昂，我負擔唔起，但只要法庭畀我訴訟，那怕我要負擔起全部費用，唔緊要，儘管傾家蕩產，我都要繼續撐落去！」說著說著，陳伯哽咽，流下兩行眼淚：「我睇到市民好辛苦，有一小撮警察使用不當的武力去欺壓我哋的下一代，我好心傷，所以我一定要站出來，維護法治，老命冇咗都唔緊要，我會盡自己一分力去做！」

市民向陳伯說：「陳伯，我撐你！」（黃桂桂攝）

憂法援拖延 聯署施壓

由於陳伯早已有申請司法覆核的經驗，包括就新界東北發展的「510方案」提出司法覆核，他擔心法援處會一如以往採取「拖延戰術」，「我有經驗，知道法援會一拖再拖幾個月，但今次司法覆核涉及公眾利益，所以我決定搞聯署，向法援反映市民需要，希望他們儘快處理這宗案件，否則如果警察繼續無號碼執法，對市民、對公眾都不利。」

8月29日下午，陳伯在金鐘海富中心外收集市民簽名，他印了150份聯署文件供市民聯署。每有市民簽名，陳伯都會提醒他們：「唔好畀陳伯蒙蔽，睇清楚先簽啊！」市民看完，又會向陳伯說：「陳伯，我撐你！」陳伯說，他希望全港的市民都可以與他一起維護香港的法治，「因為法治係我哋嘅核心。」

保安局局長李家超過去回應提問時曾解釋，速龍小隊工作服，為行動而設計，在工作服上，沒有位置顯示警員編號。