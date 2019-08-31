【831遊行】逾50警員查西營盤國難五金　7人被帶返警署

民陣原定今日（8月31日）於中環舉行「8‧31再集結」集會及遊行，由遮打花園遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書，民陣上訴失敗而宣布取消。有網民發起「為香港罪人祈禱大遊行」等活動，今午於灣仔修頓球場及遮打花園有大批市民聚集，人潮逼爆銅鑼灣、中環等地，包括軒尼詩道等馬路被癱瘓。 於近日示威遊行地點短暫開業、售賣防具的臨時舖「國難五金」，亦於西營盤開門營業，但下午多名警員到場調查，聲稱要檢查店舖物品，又要求登記多名店員身份證，其中兩人被警方帶走。

逾50名警員調查西營盤「國難五金」臨時舖。（黃偉民攝）

有店舖職員被警員抬上警車。（黃偉民攝）

出售頭盔、眼罩、口罩及手套等防具的臨時舖「國難五金」，下午於西營盤第三街近薄扶林道開業，店舖Facebook專頁指，店舖過去已四度經營失敗，惟仍決定今日開業「第五店」，傾銷大量防具及攻具，並於今日表示於下午2時起開業。至下午近3時，多名警員到達店舖聲稱要檢查店舖物品，又要求登記多名店員的身份證，其後再有大批警員到場增援，人數逾50人，當中約20名警員持圓盾及警棍。店主及店員表示「警察喺度，全部貨品10蚊」，又表示要開招聘會籲市民前來。

下午近4時，有兩名人士被帶上警車，其後警員再將數名男女帶上警車，合共最少4男2女被帶走，其中一名男子被多名警員抬上警車，一名律師在場與警員交涉。現場有多名市民圍觀聲援，有人於眾人被帶上警車後聲稱到西區警署聲援被帶走人士。

發言人：警指門外有2支通渠水 封鋪調查

國難五金發言人黎先生指，今日店鋪於2時開業，至下午3時，警方到場稱其店鋪門外有2枝通渠水，懷疑店內管有其他危險品，於是封鋪調查。黎強調，昨日到店鋪巡視時，該2枝通渠水已在場。

他指，現時國難五金有5男2女員工被帶到西區警署協助調查，律師已在場協助。他指，警方檢走多個噴壺及一個風機，他強調，店內所有物品為一般五金店售賣的物品無異。他認為，是次警方無理執法。