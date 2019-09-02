【罷課罷工．直播】數千人參加集會　職工盟代表嘆航空界白色恐怖

反對《逃犯條例》修訂風波越演越烈，有示威者今日發起全港三罷（罷工、罷課、罷市），並發起集會。早前有示威代表申請今明兩日下午2時30分在金鐘添馬公園集會，已獲警方發出不反對通知書。集會因天雨關係延至下午3時15分開始，現場已有數千人聚集，有代表先後上台表達意見。 【1610】青年新政召集人梁頌恆表示罷工集會是他今日參與的第三場集會，每個集會他都嘗試鼓舞人心。他痛斥8月31日 「有一班疑似警察嘅人」在太子站「作無差別攻擊」，包括一名身穿粉紅色衫、沒有背包的市民被打至頭破血流，稱是完完全的恐怖襲擊。梁反問現場的集會人士「你會唔會著件粉紅色衫，落場做漆黑中嘅螢光蟲呀」。 梁又稱昨日（1日）有大量示威者被圍困在大嶼山後，晚上有大批義載司機進入東涌時造成的一片車海，令他聯想起二次世界大戰的「Dunkirk」 。在幾個月來的反修例運動中，相比起「完全冇人性嘅疑似警察的醜惡」，他更加多見到的是香港人人性光輝的一面。

青年新政召集人梁頌恆上台發言。(郭倩雯攝)

【16:08】 大台呼籲參與集會、在行人路上的群眾進入草地。

【16:00】立法會議員毛孟靜上台發言，她表示非常感激各位，因無人預算到運動能走至今天。她指，上一輩重視繁榮穩定，但現代社會對動物園政治非常反感。毛在數天前接受skynews直播訪問，認為外媒不理解香港情況，認為示威者以鐵枝攻擊他人，惟她認為警方使用過度武力，示威者與警方武力不相對。雖然有人質疑香港人勾結外國勢力，指香港人變質，但毛認為不能責怪外人不明白香港情況。

毛指出，因林鄭不理會百萬人上街的訴求，才會引發其後的衝突事件。若香港有一人一票、不經篩選的選舉，就不會有上述情況出現。又建議林鄭可以以健康、精神為由向北京請辭。

毛形容立法會為「垃圾會」，認為雨傘運動時，每當青年人出現暴力事件，就有人反對，並感到煩厭，她強調現時運動是「不割席」。

【15:40】大學生代表阿傑表示自己今天未有準時參與中大的罷課集會，全因想感謝參與罷工集會的人士。他認為香港近年各方面，包括人權、民主自由和經濟發展的退步「大家都清楚」，政府並不打算以政治方法解決政治問題，而是解決提出問題的人，實為武力鎮壓和白色恐怖，但他指「香港人唔會退縮」，又稱歷史已經記錄「速龍必亡、曱甴長存」，隨即引起參與集會人士的歡呼鼓掌。另外，他又呼籲市民要罷課或罷工不罷休，希望大家能繼續在職場或課室持續參與抗爭，抵抗極權。

【15:50】職工盟代表吳敏儀指，8月5日曾有人問她「香港人可以再罷工嗎？」怎料今次就發動兩日罷工。吳稱這段日子出現無差別解僱，香港航空公司製造白色恐怖及大量解僱員工。吳向該航空公司指，「夥記唔會因為抗壓而收聲」，透過不停更新員工守則、手冊，進一步打壓員工。吳又指，她因在facebook支持被解僱的航空公司員工而招來很多「五毛招呼」，但她不會懼怕。她直指政府是製造暴力始作佣者，「冇你地製造暴力制度，就唔會有人暴力上街」。無論各打工仔是否工會會員，工會均會支持他們。

【15:35】中學生罷課籌備平台派出一男一女的中學生代表上台發言。該名來自中學生反修列關注組的女同學強調在中學生缺乏資金的情況下，非常感謝成年人在精神上和物資上的支持。她提到有一次在荃葵青大遊行中在物資站工作時，有成年人給了她一疊百佳券，並稱希望能讓為他們的溫飽出一分力。後來，當她打開裝著百佳券的信封時，發現每三十幾個信封內皆有很長篇幅的鼓勵說話，實在教她感動非常。另一名男同學則再一次多謝成年人，他表示中學生在反修例運動中的確「好攰、好無力」，但「永遠有大人做後盾」，非常感謝各位父母支持子女，亦感謝義載司機不計較金錢地一直幫助。他認為「民主路上中學生從不孤單」，即使今天天氣不佳，大家亦願意風雨同行參與集會。

香港學生罷課聯盟召集人為一名中六學生，他指希望能順利升讀大學，但看見721元朗及831太子事件後，沒法如常溫書，「寧願retake都要全心投入活動」，更透露三個月前罷考校內考試，利用時間去辦街站。學生多謝市民的支持，無底線地支持年輕人，他認為現時矛頭直指特首林鄭月娥，期望透過罷課逼林鄭月娥給予香港人一個合理交代、警方一個解釋。

【15:15】集會開始，數千名人士雨中出席集會，不斷高呼「香港人加油」。跨界別代表發言，指較早前要求特首林鄭月娥在8月31日前回應五大訴求，惟自今日9月2日仍無回應，政府更縱容警察在831在太子站車廂無差別攻擊市民，封鎖太子站兩小時，行為令人髮指。有見及此，跨界別發動今明兩日香港大罷工，向全世界表達訴求，並指香港政府已淪為中共傀儡，利用鐵腕手段打壓，卻按捺不住民意，透過罔顧法紀的執法行動，如在室內發射催淚彈、向人群發射可致命的橡膠子彈、布袋彈，對市民視力造成嚴重影響，一切港人引以為傲的法治，造成難以預料的破壞，警方行為飽受批評，社會瀰漫一片白色恐怖，加上黑社會的無差別攻擊，甚至有僱員因政治言論遭受報復式解僱。運動仍未完結，香港人向世界展示堅毅不屈精神及集體智慧，揭示政府、警方醜陋的一面，市民透過不分化、不割席、不篤灰、不分彼此、共同對抗極權政府。

跨界別代表重申民間五大訴求，並要求盡快落實雙普通，實現港人治港。由於政府一直無回應，故定下9月13日的死線，不排除會採用更果斷的行動升級、罷工、罷市、罷課 。代表亦尊重部分專業人士要維持基本緊急服務，希望同路人以其他方法支持，為社會公義良知發聲。最後，代表向前線示威者致最崇高敬意，「因為無他們，612早已通過惡法」。

【14:51】參與罷工集會的市民明顯增加，現場已逾千人。

【14:00】陸續有市民到達集會現場，現時約有100名市民在添馬公園聚集。

【13:50】主辦單位宣布，因天雨關係，罷工集會延至下午3時15分開始，而集會論壇將改為個別人士發言。

反對修訂《逃犯條例》風波越演越烈，示威活動遍地開花，有示威者今日發起全港三罷（罷工、罷課、罷市），並發起集會。早前有示威代表申請今明兩日下午2時30分在金鐘添馬公園集會，已獲警方發出不反對通知書。

早前參與罷工聯署的29個界別包括醫療專職、資訊科技、保險、零售、銀行、金融服務、會計及酒店等從業員。職工盟認為這次罷工的法律保障不足，早前已設立支援熱線，接受罷工人士被秋後算賬的舉報及求助，盼能以集體力量互相保護。受颱風影響，今早多次滂沱大雨，因天雨關係，至中午1時，添馬公園暫時未有罷工人士聚集，主辦單位已放置「全民三罷 香港人退無可退」的黑色大台標語。