【罷課罷工．直播】29界別參與添馬集會　主辦方﹕逾四萬人出席

反對《逃犯條例》修訂風波越演越烈，有示威者今日發起全港三罷（罷工、罷課、罷市），並發起集會。早前有示威代表申請今明兩日下午2時30分在金鐘添馬公園集會，已獲警方發出不反對通知書。集會因天雨關係延至下午3時15分開始，有不同界別的代表先後上台發言。大會宣佈，有接近29界別參與集會，並有其他界別出席或在其他地方罷工，粗略估計今日有逾四萬人出席集會。 【1752】職工盟總幹事蒙兆達表示，不明白為何香港今天會變成如此，特首冷血、麻木不仁、謊話連篇，警隊腐敗。他提及近日政府片段以「珍惜這個家」為題，他批評林鄭沒有資格珍惜，其每日的行為是摧毀港人家園。但他表示，現在是最壞時代，也是最美好的時代，以前不曾見過香港有今日的團結。 【1734】金鐘站內，A出口及C出口各有三人一隊的警員戒備，而出閘機有六名警員站崗。 【1730】支援前線示威者的義務律師Jessica表示，過往接觸了不少被捕人士，當中不止勇武示威者，更有普通街坊。雖然由數字可見，被捕人士數量很多，但被帶上法庭的人連十分一都沒有。她呼籲市民被捕後要緊記自己的權利，不要向恐懼屈服。她又表示，律師的職責是保護市民，而非協助警察執法，法治針對的是制度的制衡，而非個人，不會因市民犯法而被破壞，「政府、警察帶頭犯法才會打擊法治」。資訊科技界 Alex 稱香港網絡相對仍算自由，問題在於我們自身對使用者網絡時安全的注意。

【1715】跨界別罷工集會籌備組代表、金融界代表Easy表示，感謝香港人支持罷工集會，沒有港人支持，運動不能成功。92、93全民罷工，今日是第一日，希望每位香港人明白不是只罷工一天，香港人要堅持崗位，明日會照舊下午2時半在此處進行罷工集會。而9月13日，跨界別罷工集會籌備組響應學界設立的「死線」，香港人要團結一致，與學界共同訂立死線。如果政府在9月13日前不回應五大訴求，會果斷升級行動，包括而不限於加長罷工、罷課、罷市，詳細升級行動會再商討及公開。跨界別籌備小組強調不是大台，行動升級是香港人的決定。

職工盟代表吳敏儀表示，目前有接近29界別參與今日集會，但有遠超此數目的其他界別亦有參與，或在其他地方進行罷工作支持，粗略估計今日集會有逾4萬人出席參與。她又補充，直至今日為止，航空業界維持21人被解僱，但亦有10多人被暫停職務，包括涉及飛機內的航空安全設施被干擾過，停職不一定被解僱，但工會收到有航班有人員被停飛，尚待調查及待公司接見，仍然謹慎評估航空業界被解僱人數會上升。暫未見航班受顯注影響，但解僱人數如果再上升，當然有機會影響，因為每日有指定數目人員，補充人手如果不能配合解僱數目，而且經驗不鹿補充，被解僱的是資深人員，有機會危害乘客及公眾安全。吳敏儀並呼籲僱主不要秋後算帳，員工已經一次又一次希望以和平理性方式抗爭，他們有基本法賦予的罷工權利。

金融界亦有數間公司向員工發通告，呼籲不要參與違法或未被批准的集會，或不要在社交網站發表過多政治意見，他予以譴責，員工雖然是打工，但有基本權利發表政治取態，有言論自由，他呼籲僱主不要剝削員工的人生自由。而社福界別代表陳生（化名）指8月5日三罷及今次罷工，有非政府機構作白色恐怖行動，包括紀錄名字及不准放假，有一間非政府機構有鼓勵同事舉報其他出席集會的同事的嫌疑，猶如文革式互相批鬥，白色恐怖已蔓延全港界別，呼籲私人公司、非政府機構停止有關行為，重新維護香港人的人權及自由。

【1656】醫護界代表黃任匡發言指好多醫護人員不敢罷工，棄病人於不顧，故他亦向在場人士道歉，因他未有罷工。他指示威活動可分三個階段，首階段是示威者要求撤回修訂，只要政府收回修訂便可以解決問題；第二階段是警暴，警方無差別攻擊記者、社工、市民，大家將矛頭放在警方，在想社會有沒有能力可以制衡警方，大家開始要求獨立調查委員會；第三階段是721之後警黑合作浮面，直至831警方入車站做出比黑社會更可怕的行徑，大家發現問題在於制度，要求轉為制度上的改變。黃認為五大訴求有次序上的先後，「我要真普選」已刻入自由的香港人體內。

他又提到，三個階段中，香港人向全世界展現公民質素，但大家對年輕人的信任不足，不相信他們比成人看得真切、判斷更準確。黃任匡又表示，認為稱呼前線做細路、小朋友「很刺耳」，顯出稱呼者下意識以大人自居，是一種自大、不夠信任年輕人的智慧，但七月一日衝入立會時，梁繼平發表的一番言論，已向全世界展示年輕人的智慧，呼籲在場人士找出自己能擔任的崗位，為這場運動出一分力。他呼籲大家互相信任及團結。

【1649】廚師聯盟阿輝上台發言指，自己於8月31日晚上，登上了831太子站的「屍殺列車」，目擊警員以警棍打黑衣年輕人，自己想上前了解時又被警員阻止，不准他拍攝。他表示，當晚太子封站不久，速龍小隊便衝入站内打人，認為港鐵是事件中的幫兇，停下扶手梯，有如出賣市民做人肉路障。他強調港人應就事件追究到底，又籲當日在場人士走出來發聲。

【1640】急救人員代表Jack指公司有白色恐佈，擔心被解僱，至兩星期前考慮不再出席示威活動。惟荃灣事件日當日聽到有示威者向他說﹕「預左斷手腳」、「番到屋企係賺咗」，決定即使失去工作仍堅持出席。Jack認為自己欠了年輕人。雨傘運動時什麼都爭取不到，現在要年輕人為他們爭取。

【1630】香港社會工作都協會倫志偉指，年輕人已在危機，家庭服務亦是問題，長者想起數十年前文革傷痛。他認為年輕人對「真善美」的追求直接，大家追求民主、美好社會，不得不向年輕人及街頭抗爭者說多謝。他又指，自己三點時曾到西九龍法庭，16人名被告中有一人為社工，亦有傳言指有關人士被控暴動，但他強調不社工不會因此而「收皮」、拒絕上街，因社工只做對的事。他又呼籲不可被恐懼、憤怒控制、墮入陷阱成為躁動的群眾。

青年新政召集人梁頌恆上台發言。(郭倩雯攝)

【1610】青年新政召集人梁頌恆表示罷工集會是他今日參與的第三場集會，每個集會他都嘗試鼓舞人心。他痛斥8月31日 「有一班疑似警察嘅人」在太子站「作無差別攻擊」，包括一名身穿粉紅色衫、沒有背包的市民被打至頭破血流，稱是完完全的恐怖襲擊。梁反問現場的集會人士「你會唔會著件粉紅色衫，落場做漆黑中嘅螢光蟲呀」。

梁又稱昨日（1日）有大量示威者被圍困在大嶼山後，晚上有大批義載司機進入東涌時造成的一片車海，令他聯想起二次世界大戰的「Dunkirk」 。在幾個月來的反修例運動中，相比起「完全冇人性嘅疑似警察的醜惡」，他更加多見到的是香港人人性光輝的一面。

【16:08】 大台呼籲參與集會、在行人路上的群眾進入草地。

【16:00】立法會議員毛孟靜上台發言，她表示非常感激各位，因無人預算到運動能走至今天。她指，上一輩重視繁榮穩定，但現代社會對動物園政治非常反感。毛在數天前接受skynews直播訪問，認為外媒不理解香港情況，認為示威者以鐵枝攻擊他人，惟她認為警方使用過度武力，示威者與警方武力不相對。雖然有人質疑香港人勾結外國勢力，指香港人變質，但毛認為不能責怪外人不明白香港情況。

毛指出，因林鄭不理會百萬人上街的訴求，才會引發其後的衝突事件。若香港有一人一票、不經篩選的選舉，就不會有上述情況出現。又建議林鄭可以以健康、精神為由向北京請辭。

毛形容立法會為「垃圾會」，認為雨傘運動時，每當青年人出現暴力事件，就有人反對，並感到煩厭，她強調現時運動是「不割席」。

【15:40】大學生代表阿傑表示自己今天未有準時參與中大的罷課集會，全因想感謝參與罷工集會的人士。他認為香港近年各方面，包括人權、民主自由和經濟發展的退步「大家都清楚」，政府並不打算以政治方法解決政治問題，而是解決提出問題的人，實為武力鎮壓和白色恐怖，但他指「香港人唔會退縮」，又稱歷史已經記錄「速龍必亡、曱甴長存」，隨即引起參與集會人士的歡呼鼓掌。另外，他又呼籲市民要罷課或罷工不罷休，希望大家能繼續在職場或課室持續參與抗爭，抵抗極權。

【15:50】職工盟代表吳敏儀指，8月5日曾有人問她「香港人可以再罷工嗎？」怎料今次就發動兩日罷工。吳稱這段日子出現無差別解僱，香港航空公司製造白色恐怖及大量解僱員工。吳向該航空公司指，「夥記唔會因為抗壓而收聲」，透過不停更新員工守則、手冊，進一步打壓員工。吳又指，她因在facebook支持被解僱的航空公司員工而招來很多「五毛招呼」，但她不會懼怕。她直指政府是製造暴力始作佣者，「冇你地製造暴力制度，就唔會有人暴力上街」。無論各打工仔是否工會會員，工會均會支持他們。

【15:35】中學生罷課籌備平台派出一男一女的中學生代表上台發言。該名來自中學生反修列關注組的女同學強調在中學生缺乏資金的情況下，非常感謝成年人在精神上和物資上的支持。她提到有一次在荃葵青大遊行中在物資站工作時，有成年人給了她一疊百佳券，並稱希望能讓為他們的溫飽出一分力。後來，當她打開裝著百佳券的信封時，發現每三十幾個信封內皆有很長篇幅的鼓勵說話，實在教她感動非常。另一名男同學則再一次多謝成年人，他表示中學生在反修例運動中的確「好攰、好無力」，但「永遠有大人做後盾」，非常感謝各位父母支持子女，亦感謝義載司機不計較金錢地一直幫助。他認為「民主路上中學生從不孤單」，即使今天天氣不佳，大家亦願意風雨同行參與集會。

香港學生罷課聯盟召集人為一名中六學生，他指希望能順利升讀大學，但看見721元朗及831太子事件後，沒法如常溫書，「寧願retake都要全心投入活動」，更透露三個月前罷考校內考試，利用時間去辦街站。學生多謝市民的支持，無底線地支持年輕人，他認為現時矛頭直指特首林鄭月娥，期望透過罷課逼林鄭月娥給予香港人一個合理交代、警方一個解釋。

【15:15】集會開始，數千名人士雨中出席集會，不斷高呼「香港人加油」。跨界別代表發言，指較早前要求特首林鄭月娥在8月31日前回應五大訴求，惟自今日9月2日仍無回應，政府更縱容警察在831在太子站車廂無差別攻擊市民，封鎖太子站兩小時，行為令人髮指。有見及此，跨界別發動今明兩日香港大罷工，向全世界表達訴求，並指香港政府已淪為中共傀儡，利用鐵腕手段打壓，卻按捺不住民意，透過罔顧法紀的執法行動，如在室內發射催淚彈、向人群發射可致命的橡膠子彈、布袋彈，對市民視力造成嚴重影響，一切港人引以為傲的法治，造成難以預料的破壞，警方行為飽受批評，社會瀰漫一片白色恐怖，加上黑社會的無差別攻擊，甚至有僱員因政治言論遭受報復式解僱。運動仍未完結，香港人向世界展示堅毅不屈精神及集體智慧，揭示政府、警方醜陋的一面，市民透過不分化、不割席、不篤灰、不分彼此、共同對抗極權政府。

跨界別代表重申民間五大訴求，並要求盡快落實雙普通，實現港人治港。由於政府一直無回應，故定下9月13日的死線，不排除會採用更果斷的行動升級、罷工、罷市、罷課 。代表亦尊重部分專業人士要維持基本緊急服務，希望同路人以其他方法支持，為社會公義良知發聲。最後，代表向前線示威者致最崇高敬意，「因為無他們，612早已通過惡法」。

【14:51】參與罷工集會的市民明顯增加，現場已逾千人。

【14:00】陸續有市民到達集會現場，現時約有100名市民在添馬公園聚集。

【13:50】主辦單位宣布，因天雨關係，罷工集會延至下午3時15分開始，而集會論壇將改為個別人士發言。

反對修訂《逃犯條例》風波越演越烈，示威活動遍地開花，有示威者今日發起全港三罷（罷工、罷課、罷市），並發起集會。早前有示威代表申請今明兩日下午2時30分在金鐘添馬公園集會，已獲警方發出不反對通知書。

早前參與罷工聯署的29個界別包括醫療專職、資訊科技、保險、零售、銀行、金融服務、會計及酒店等從業員。職工盟認為這次罷工的法律保障不足，早前已設立支援熱線，接受罷工人士被秋後算賬的舉報及求助，盼能以集體力量互相保護。受颱風影響，今早多次滂沱大雨，因天雨關係，至中午1時，添馬公園暫時未有罷工人士聚集，主辦單位已放置「全民三罷 香港人退無可退」的黑色大台標語。