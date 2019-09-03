【罷工罷課·直播】防暴黃大仙中心帶走兩人　截停巴士圍捕示威者

修例風波持續發酵，跨界別人士一連兩日發起罷工，並在金鐘添馬公園舉行集會，大會估計昨有4萬人出席。今日集會上台發言人士包括民陣召集人岑子杰、港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜、浸會大學新聞系高級講師呂秉權、中文大學崇基學院神學院院長刑福增等。至傍晚有示威者陸續於添華道特首辦外聚集，向警員照射以鐳射光，防暴警員在場戒備，要求他們離開水馬範圍及停止使用雷射光，否則會作出拘捕或使用武力。 【2230】警方於九龍灣搜查巴士的行動仍然繼續，仍有數百名市民在場圍觀及高叫口號，防暴警於福陶街設立防線，其後再有多名警員增援至40人，警方於防線位置高舉藍旗，警告市民正參與非法集結。 【2210】黃大仙中心外大批市民於現場圍觀又指罵警員，高叫「黑社會」、「放人」等口號，商場內警員多度舉起手上胡椒噴霧，退後並到達商場外正德街位置，防暴警員以揚聲器警告市民正進行非法集結，要求人士馬上離開，否則會作出拘捕，持長盾警員在場戒備。 【2158】大批市民於被截停搜查的巴士旁行人路圍觀，有人高呼要求警方收隊，有社工上前了解希望協助車上人士，據悉有在場人士小於16歲。上層乘客林先生指，當時車上層是滿座，但後來見警察上車感覺到驚慌及不安全，因為近日警方會「無差別打人」，他指被警方紀錄身份證資料後，警方表示但有機會作證供。 【2140】大批警員再次進入黃大仙中心，有警員配額可發射催淚彈發射器，有兩名穿黑衣男子被警方截獲，商場內仍有不少市民，高叫要求警方放人等口號，亦有市民與警方理論。兩名黑衣男被帶上警車，有一名男市民表示與警員理論時，被警員用胡椒噴霧指向其面部。 【2130】三部衝鋒車於九龍灣將一輛42C巴士截停，多名警員登上巴士調查，警員要求車上人士出示身份證，又詢問車上人士在何處上車，一名警員表示「仲喺度扮街坊？唔成功呀」。警員又要求記者全部下車，表示要進行截停搜查。另外於九龍灣站，有示威者下車後被警方追捕，一人於牛頭角道被警方制服。 【2110】現場一名白衣警員情緒激動，向記者及在場市民高聲稱「點解會有暴徒呀？點解有人要破壞呀？你可唔可以話我知呀記者！」，被在場傳媒追問，多名警員在場調停。示威者登上往藍田站的42C巴士離開。 【2050】示威者沿彌敦道返回旺角站，乘搭港鐵前往黃大仙站方向，下車後有示威者圖用圍欄等障礙物堵塞龍翔道，防暴警員出動到場，有手持警棍及圓盾的防暴警員衝入商場搜查示威者，其後又再離開到商場外。

黃大仙中心外大批市民在場指罵，防暴警在場警告市民離開。（王譯揚攝）

多名警員於九龍灣登上巴士調查，有車上人士高舉雙手放於頭上。（香港01記者攝）

警員要求車上所有人下車及查看身份證。（香港01記者攝）

防暴警員再次進入黃大仙中心，截獲兩名黑衣男並帶上警車。（李智智攝）

+ 2

【2025】示威者由旺角站下車並步行往太子方向，前往旺角警署。甫到達後有示威者向旺角警署門外水馬陣擲物，警署內有警員以揚聲器籲示威者停止衝擊，否則警方會使用武力。其間一名示威者右大腿懷疑中彈，現場人士為他檢查情況，有示威者懷疑為布袋彈，警方於事前並未有舉旗或作出開槍警告，受傷示威者大腿紅腫未有流血，事後仍可行走，並已由急救員攜扶離開現場。

【2000】示威者到達中環港鐵站後，乘搭荃灣線前往九龍方向並於旺角下車，有示威者用雨傘拆毀月台閉路電視的電線。另外於添華道，早前進入添馬公園調查的警員已經離去，金鐘站有二十至三十名防暴警於站內停留巡邏。

【1945】多名警員進入添馬公園，部分人身穿防暴裝備及手持盾牌，有警員數度衝前要求公園內市民離開，指「冇乜嘢就畀佢走」，暫未拘捕任何人士。有警員表示進入公園是調查有否人士以鐳射槍襲擊警員。

【1940】有示威者商討過後決定離開，並沿海旁往中環碼頭方向前行。

【1915】一輛救護車於龍和道隧道駛出，有示威人士即時將早前放置的路障搬開，救護車其後駛入，警員將鐵閘打開讓救護車駛入添華道。

【1900】有示威者行出龍和道馬路，以雪糕筒等雜物阻擋馬路。一名中年男子在解放軍行人路受傷，防暴警察走出添華道防線，到行人路帶走傷者，再退回防線內。警方指行動只為救人。

【1850】示威者一度用警方雪糕桶堵塞龍和道。有於添馬公園聚集示威者呼籲「企疏少少」及「9月7機場見」。

【1835】有參與人士陸續行到龍和道近添華道對開聚集，在場示威者高叫「黑社會」，又向特首辦外水馬陣及駐守警員以鐳射光照射，有著上防暴裝備警員在場戒備，以揚聲器警告市民正參與非法集會，要求他們離開水馬範圍及停止使用雷射光，否則會作出拘捕或使用武力。

【1815】主單單位跨界別罷工籌備組宣佈今日集會有超過4萬人參與，又表示集會目的是希望特首林鄭月娥回應五大訴求，如於9月13日死線前未獲回覆，大會會商討進一步行動。

現場一名操不純正廣東話的中年男子聲稱被人襲撃，於警方保護下協助離開，離開時腳一拐一拐。（陳浩然攝）

有示威者行出龍和道馬路，以雪糕筒等雜物阻擋馬路。（李智智攝）

施安娜希望所有市民一同加油，認為自己並非唯一受害者。（陳浩然攝）

【16：45】職工盟總幹事蒙兆達表示，於罷工運動中會聽到聲音「打工仔最重要開飯，保飯碗」，蒙兆達指因現時制度崩壞、無保障，工人貢獻大半生後要執紙皮過活，但無全民退保、標準工時等政策仍未立法，損害人命做成意外，罷工是取回工人尊嚴，「喪失人權，打工仔都無好日子過」。蒙兆達表示要有心理準備今次是持久戰，和平示威自由被扼殺、有組織被列為非法，希望大家能透過集會抵抗秋後算帳及白色恐佈。

【1630】日前被國泰解僱的港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜表示，近日不少市民向她講加油，她希望所有市民一同加油，認為自己並非唯一受害者，現時有不少國泰同事面對打壓，她詢問「公司到底要炒幾多個」，指做法是「滿足緊一個豺狼」， 認為員工有不同立場公司應互相尊重，「點可以憑一個Facebook post認為我唔可以遵守安全守則，係好荒謬」。

施安娜再次講述被公司解僱的過程，指她被邀請到會議室，被高層問及三個Facebook帖文屬於她，她承認後即被解僱。她質問空姐是用專業將乘客帶到目的地，過程不涉政治，公司怎能用一個Facebook帖文，就指她們是「暴徒」。她又指現時每班飛往內地的班次的空中服務員都要交電話被當地政府檢查，有空姐刪除Facebook戶口、刪除Whatsapp軟件，甚至不帶電話上班，質疑「香港以前係咪咁」。

施表示不怕、亦不介意成為第一個「交頭」、被國泰港龍解僱的員工，亦不會報復，只會想做好香港。她希望不會再有同工被解僱，亦知道不同行業，包括醫院、學校等，受到不同程度的打壓，希望香港人團結，多出席集會，無懼白色恐怖。

【1600】被問到北京有否出兵可能性，呂秉權認為中方如有硬招很早就可以推行，而如中方對香港出兵對自己會做成很大損傷，如同將一國兩制壽終正寢，「習近平咁重視功名嘅人，唔會想做敗家仔」，相信習不敢親手毀掉一國兩制。桑普認為，北角要面子是了為利益，當中香港有七成中資企業佔據股票市場，亦是內地主要的美元融資窗口，出兵等同將手上籌碼丟棄，相信對內地來說面子不及利益重要。刑福增指，中方無出兵之形但有出兵之實，因警員做法與出兵無異。

【1550】香港中文大學崇基學院神學院院長刑福增指，運動由反修例發展成「反送中」引證香港人無可避免面對中國，中國希望同化香港，加快中港融合。「人心未回歸」刑認為中國不能輕易改變，反修例運動令港人要面對中國。

【1540】香港知名政治評論者桑普指出，「五大訴求，決一不可」口號中五大訴求之一就是「我要真普選」，認為真普選是解決問題之道，如無真普選，會「送中、再送中、再再送中。」他強調每個人都是自發站出來，外國只是聲援。他認為「送中條例由始至於是中央拍板」，林鄭必先經北京許可。北京對待香港有三招，包括加強現有做法，警察喬裝示威者執法，第二招是訂立緊急法。

【1530】浸會大學新聞系高級講師呂秉權發言指，從特首林鄭月娥的流出錄音及行政會議前回應，可見北京的取態。他認為林鄭是推卸責任，因為運動升溫是基於林鄭不回應香港市民，「一百萬人上街、二百萬人上街，佢冇撤回。」林鄭錄音內容稱「特首要服侍兩個老細，好難做」，呂反駁林鄭是香港700萬人的特首不應卸責，她要服務的應該是香港人。呂不相信林鄭無法辭職，如果內地發生數千人參與的持續性集會，第一把手已經下台，認為她有大量理由辭職並非推卸責任。呂認為香港現今局勢是歸根於「一男子責任」—－主席習近平，因為習近平上任後將香港列作重大問題，不斷推出新政策。「北京仍用固有思維，顏色革命、外國勢力盤算香港局面是完全錯誤。」

【1515】會見文錦渡新屋嶺拘留中心被捕人士的義務律師Michelle率先分享，集會人士向她道謝，她表示「唔使客氣。」她指會見時首先會詢問被捕人有否遭遇不人道或暴力對待，如有會向值日官投訴，另外有否受傷是否需要看醫生。她建議被捕人在警員查問時「唔好同佢傾偈，說我冇嘢講。」她指義務律師有個大挑戰：「香港警隊有幾萬人，香港全部律師僅萬多人，被捕人被押往港九新界新屋嶺」，但「當香港人需要我哋（律師），我哋就會喺度」。對於流傳有被捕人被虐打，她稱「我見唔到就會話畀大家知冇，有時見唔到但聽到。」指有一次在警署等見當事人，聽到一名男士大叫「警察打人呀！」，其後另一男聲說「依家唔係唔畀你見律師不過等陣先」，然後沒有聲，她反問在場人士「在甚麼情況下會沒有聲？」

Michelle分享新屋嶺經歷，指當日夜晚八時、八時半左右，經過兩個路障，明言要見被捕人，守路障警察指「等下先」，惟等了個多小時仍無進展，遂向警員表示將會投訴，警察不久後即放行，惟三名當事人已在沒有律師陪同下落了口供，但錄取口供後卻沒有即時釋放，故她白不明警察為何不等律師到場才錄口供。Michelle教導，市民在被捕時要大聲「嗌自己個名」，因律師必須先知道被捕人名稱才能提供協助，她指市民可事先通知信仼的人。她指，被捕人士可不在阻礙調查下，通知家人，如受傷或不適可要求去醫院。她提醒，被捕人要記得何時提出要求，提出過幾多次，可用作將來投訴，可向值日官投訴。

Michelle指，警察搜身有幾個層次，警方可要求被捕人脫上衣及下身衣服，但多數限於藏毒及性罪行，且不可同一時間脫上下身衣服，被捕人亦可要求向值日官抗議，更可要求落簿投訴。另外，警察入屋搜屋，必須有搜查令才可進入被捕人寓所。市民要看清楚搜查的地點，以及警察有何權力檢取什麼證物。她指警察一般會搜查被捕人房間，搜完後要被捕人簽名，清點被檢取的物件。

跨界別罷工籌備會代表Easy批評警方無理拘捕政界領袖，稱「沒聽過大聲公襲警」，而昨日集會完結後，集會人士身上發現螢火粉，化學劑未明，形容是白色恐怖、暴力襲擊，大會保留追究權利。（鄧栢良攝）

跨界別行業罷工集會昨今兩日在添馬公園舉行，已獲警方發出不反對通知書，大會估計昨有4萬人出席，警方則表示添馬公園活動最高峰人數為3700人。9月2日集會期間，大會稱有直升機在大會範圍內灑螢光粉，集會地點附近發生警民衝突，警方一度舉紅旗及施放胡椒噴霧。

【1500】跨界別罷工籌備會代表Easy指，昨日的罷工集會有多於4萬人出席添馬罷工集會、愛丁堡廣場發及中大百萬大道逼滿罷課學生、小西灣學生人鏈，證明了追求自由民主是無分宗教、不分你我。同時亦感謝醫護界別的支持，昨日瑪麗醫院醫護人員戴黑口畢，今日到九龍醫院的醫護人員參與，這一切向政府證明「香港人有能力再罷工」。Easy指，若政府繼續不回應5大訴求，香港人只會勢不罷休，透過升級行動，罷工、罷課、罷市，證明港人不會放棄。他續指，政府警察卻暴力回應訴求，今早大埔有中學報警，驅散校外學生示威，有學生被警察推跌、失去兩隻牙齒；昨日有一學校學生被禁錮在禮堂，進行洗腦 、灌輸完全錯誤訊息，此舉為漠視基本法。

「我未聽過大聲公可以襲警」，Esay不滿政界領袖被拘捕，又指昨晚旺角有警察推跌市民、16名被控暴動罪的青年面對10年監禁、立法會議員林卓廷議員辦事處被淋紅油、年輕領袖被毒打、更以無理理由拘捕議員，以上種種行為是香港人不可接受的。

對於昨日罷工集會發現有螢光粉灑在集會人士身上，Easy直斥這是白色恐怖的恐嚇，大會保留追訴權，定必作出追究。同時向前線示威者致敬，多謝參與集會的市民，以證明香港有不同界別人士支持這場運動。最後他祝福大家「萬事小心，祝各位同路人諸事順利，齊守護香港、罷工救港。」

【1450】大會提醒現場有記者拍攝，在場人士如有需要可戴口罩。

【1430】原訂下午2時半舉行的罷工集會，大會表示由於場地佈置問題，需要順延半小時開始。他帶領集會人士高叫「香港人加油」、「光復香港時代革命」等口號。

【1422】數百名市民參與集會，他們提著雨傘席地而坐。