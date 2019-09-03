【罷課罷工．直播】數百人聚集添馬公園　義務律師分享新屋嶺經歷

修例風波持續發酵，跨界別人士一連兩日發起罷工，並在金鐘添馬公園舉行集會，大會估計昨有4萬人出席。 【1554】香港中文大學崇基學院神學院院長刑福增指，運動由反修例發展成「反送中」引證香港人無可避免面對中國，中國希望同化香港，加快中港融合。他問：「香港點解怕中國呢？改革開放，不是成為第二大經濟實體？」指他年代的香港人，真心相信改革開放可帶來多元化、民主轉營，但經過30多年實踐，證明是一廂情願，中央以顛覆政權打擊維權人士。「人心未回歸」，刑認為中國不能輕易改變，反修例運動令港人要面對中國，希望香港人與內地維權運動結連。他相信香港的運動已經影響中國維權。

【1630】日前被國泰解僱的港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜表示，近日不少市民向她講加油，她希望所有市民一同加油，認為自己並非一受害者，現時有不少國泰同事面對打壓，她詢問「公司到底要炒幾多個」，指做法是「滿足緊一個豺狼」， 認為員工有不同立場公司應互相尊重，「點可以憑一個Facebook post認為我唔可以遵守安全守則，係好荒謬」，希望本港的白色恐怖盡快停止，又認為港人應繼續站出來表達訴求。

【1600】被問到北京有否出兵可能性，呂秉權認為中方如有硬招很早就可以推行，而如中方對香港出兵對自己會做成很大損傷，如同將一國兩制壽終正寢，「習近平咁重視功名嘅人，唔會想做敗家仔」，相信習不敢親手毀掉一國兩制。桑普認為，北角要面子是了為利益，當中香港有七成中資企業佔據股票市場，亦是內地主要的美元融資窗口，出兵等同將手上籌碼丟棄，相信對內地來說面子不及利益重要。刑福增指，中方無出兵之形但有出兵之實，因警員做法與出兵無異。

【1550】香港中文大學崇基學院神學院院長刑福增指，運動由反修例發展成「反送中」引證香港人無可避免面對中國，中國希望同化香港，加快中港融合。「人心未回歸」刑認為中國不能輕易改變，反修例運動令港人要面對中國。

【1540】香港知名政治評論者桑普指出，「五大訴求，決一不可」口號中五大訴求之一就是「我要真普選」，認為真普選是解決問題之道，如無真普選，會「送中、再送中、再再送中。」他強調每個人都是自發站出來，外國只是聲援。他認為「送中條例由始至於是中央拍板」，林鄭必先經北京許可。北京對待香港有三招，包括加強現有做法，警察喬裝示威者執法，第二招是訂立緊急法。

【1530】浸會大學新聞系高級講師呂秉權發言指，從特首林鄭月娥的流出錄音及行政會議前回應，可見北京的取態。他認為林鄭是推卸責任，因為運動升溫是基於林鄭不回應香港市民，「一百萬人上街、二百萬人上街，佢冇撤回。」林鄭錄音內容稱「特首要服侍兩個老細，好難做」，呂反駁林鄭是香港700萬人的特首不應卸責，她要服務的應該是香港人。呂不相信林鄭無法辭職，如果內地發生數千人參與的持續性集會，第一把手已經下台，認為她有大量理由辭職並非推卸責任。呂認為香港現今局勢是歸根於「一男子責任」—－主席習近平，因為習近平上任後將香港列作重大問題，不斷推出新政策。「北京仍用固有思維，顏色革命、外國勢力盤算香港局面是完全錯誤。」

【1515】會見文錦渡新屋嶺拘留中心被捕人士的義務律師Michelle率先分享，集會人士向她道謝，她表示「唔使客氣。」她指會見時首先會詢問被捕人有否遭遇不人道或暴力對待，如有會向值日官投訴，另外有否受傷是否需要看醫生。她建議被捕人在警員查問時「唔好同佢傾偈，說我冇嘢講。」她指義務律師有個大挑戰：「香港警隊有幾萬人，香港全部律師僅萬多人，被捕人被押往港九新界新屋嶺」，但「當香港人需要我哋（律師），我哋就會喺度」。對於流傳有被捕人被虐打，她稱「我見唔到就會話畀大家知冇，有時見唔到但聽到。」指有一次在警署等見當事人，聽到一名男士大叫「警察打人呀！」，其後另一男聲說「依家唔係唔畀你見律師不過等陣先」，然後沒有聲，她反問在場人士「在甚麼情況下會沒有聲？」

Michelle分享新屋嶺經歷，指當日夜晚八時、八時半左右，經過兩個路障，明言要見被捕人，守路障警察指「等下先」，惟等了個多小時仍無進展，遂向警員表示將會投訴，警察不久後即放行，惟三名當事人已在沒有律師陪同下落了口供，但錄取口供後卻沒有即時釋放，故她白不明警察為何不等律師到場才錄口供。Michelle教導，市民在被捕時要大聲「嗌自己個名」，因律師必須先知道被捕人名稱才能提供協助，她指市民可事先通知信仼的人。她指，被捕人士可不在阻礙調查下，通知家人，如受傷或不適可要求去醫院。她提醒，被捕人要記得何時提出要求，提出過幾多次，可用作將來投訴，可向值日官投訴。

Michelle指，警察搜身有幾個層次，警方可要求被捕人脫上衣及下身衣服，但多數限於藏毒及性罪行，且不可同一時間脫上下身衣服，被捕人亦可要求向值日官抗議，更可要求落簿投訴。另外，警察入屋搜屋，必須有搜查令才可進入被捕人寓所。市民要看清楚搜查的地點，以及警察有何權力檢取什麼證物。她指警察一般會搜查被捕人房間，搜完後要被捕人簽名，清點被檢取的物件。

跨界別罷工籌備會代表Easy批評警方無理拘捕政界領袖，稱「沒聽過大聲公襲警」，而昨日集會完結後，集會人士身上發現螢火粉，化學劑未明，形容是白色恐怖、暴力襲擊，大會保留追究權利。（鄧栢良攝）

【1500】跨界別罷工籌備會代表Easy指，昨日的罷工集會有多於4萬人出席添馬罷工集會、愛丁堡廣場發及中大百萬大道逼滿罷課學生、小西灣學生人鏈，證明了追求自由民主是無分宗教、不分你我。同時亦感謝醫護界別的支持，昨日瑪麗醫院醫護人員戴黑口畢，今日到九龍醫院的醫護人員參與，這一切向政府證明「香港人有能力再罷工」。Easy指，若政府繼續不回應5大訴求，香港人只會勢不罷休，透過升級行動，罷工、罷課、罷市，證明港人不會放棄。他續指，政府警察卻暴力回應訴求，今早大埔有中學報警，驅散校外學生示威，有學生被警察推跌、失去兩隻牙齒；昨日有一學校學生被禁錮在禮堂，進行洗腦 、灌輸完全錯誤訊息，此舉為漠視基本法。

「我未聽過大聲公可以襲警」，Esay不滿政界領袖被拘捕，又指昨晚旺角有警察推跌市民、16名被控暴動罪的青年面對10年監禁、立法會議員林卓廷議員辦事處被淋紅油、年輕領袖被毒打、更以無理理由拘捕議員，以上種種行為是香港人不可接受的。

對於昨日罷工集會發現有螢光粉灑在集會人士身上，Easy直斥這是白色恐怖的恐嚇，大會保留追訴權，定必作出追究。同時向前線示威者致敬，多謝參與集會的市民，以證明香港有不同界別人士支持這場運動。最後他祝福大家「萬事小心，祝各位同路人諸事順利，齊守護香港、罷工救港。」

【1450】大會提醒現場有記者拍攝，在場人士如有需要可戴口罩。

【1430】原訂下午2時半舉行的罷工集會，大會表示由於場地佈置問題，需要順延半小時開始。他帶領集會人士高叫「香港人加油」、「光復香港時代革命」等口號。

【1422】數百名市民參與集會，他們提著雨傘席地而坐。

跨界別行業罷工集會昨今兩日在添馬公園舉行，已獲警方發出不反對通知書，大會估計昨有4萬人出席，警方則表示添馬公園活動最高峰人數為3700人。9月2日集會期間，大會稱有直升機在大會範圍內灑螢光粉，集會地點附近發生警民衝突，警方一度舉紅旗及施放胡椒噴霧。