【罷工集會】添華道內地人影相被踢背　防暴警衝出救人

9.3罷工集會結束後，一如昨日情況，有示威者包圍添華道特首辦指罵及用鐳射光線照射，防暴警出動戒備。其間，一名操普通話的內地男子懷疑拍攝現場照片，引起示威者不滿及施襲，內地男接受傳媒訪問時稱「無緣無故被襲擊」，他稱只是過來看熱鬧，強調沒有拍攝示威者大頭，只是拍現場環境。其間，他再被示威者起飛腳踢背部。防暴警走出添華道防線，將他救走，內地男離開時拐腳而行。其後，有救護車進入特首辦。

晚上6時15分，主辦單位跨界別罷工籌備組宣佈今日集會有超過4萬人參與。其後，有示威者陸續在龍和道近添華道對開聚集，並大叫「黑社會」，以鐳射光照射駐守警員，防暴警隨即到場戒備。示威者一度以警方雪糕桶堵塞龍和道。

至晚上6時55分，一名穿粉紅衣、操普通話的內地男子懷疑在現場以手機拍攝，被一名女子指罵，混亂間他被人從後踢了一腳。內地男立即快速往中環方向跑去，其後他不斷大叫救命，聲稱被人襲撃。有示威者向他指罵﹕「走啦你，返大陸啦！」他曾笑笑口後退，但未有即時離開。隨後大批傳媒包圍他作出了解，突然懷疑同一名施襲的示威者再起腳從後踢向其背部。

內地男回應傳媒時，表示﹕「我唔知喎，無緣無故被襲擊」，他指今日下午由澳門坐船來，走過來看熱鬧，拍攝的全是環境照片，「我影的是全部，可以給你看一下。」他疑受傷，防暴警察走出添華道防線，到行人路將他帶走，再退回防線內。警方指行動只為救人。內地男在警方保護下離開，離開時腳部一拐一拐。