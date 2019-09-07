【9.7機場．直播】水炮車、裝甲車抵機場警署　PTU中環碼頭戒備

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，擬再堵塞機場來往方向交通。早上警方在機場及東涌一帶佈防，兩輛水炮車及三輛裝甲車抵達機場警署戒備，警方亦在往返機場路段設路障，另有多名警員及PTU車輛進駐中環碼頭一帶。據知，警方在各區增派約200人到機場戒備。

中午：裝甲車及水炮車機場警署戒備 警方設路障查車輛

機場Ｔ１對開路段有三輛警車戒備。（陳康智攝）

周六（7日）早上，三輛裝甲車及兩輛水炮車在機場警署戒備。據了解，機場警區除了有機場特警及刑事偵查隊等，會留守禁區內戒備外，今日有額外人手編制，分別從水警、東九龍、新界南等增派約200人。至於連接機場島和東涌市中心天橋佈防，亦有多名防暴警員到場戒備，亦有防暴警員進駐東涌站。

另外，多輛警車在對開路段及迴旋處戒備，機場出東涌的東涌海濱路、赤鱲角南路迴旋處一帶路段，亦有警員設路障，亦截查駛經的車輛。除了機場及東涌市中心一帶，中環碼頭亦有多名警員及PTU車輛進駐，亦在中環碼頭一帶戒備。

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網民發起周六「機場交通壓力測試」行動

網民發起「機場交通壓力測試」行動

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，擬再堵塞機場來往方向交通，日前港鐵表示，因應政府及機管局要求，明日（7日）9時起，機場快線來往機場站至博覽館站列車服務暫停；來往香港站至機場站的列車服務則維持每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站。

周六早上：E線巴士以東涌站為終點

至於機管局重申，高等法院已頒令延長機管局的臨時禁制令，任何人堵塞前往機場的交通，都可能構成非法地及有意圖地故意阻礙，或干擾香港國際機場的正常使用的行為。至周六早上，港鐵機場快線今早9點起，只來往香港站至機場站，不停中間站和博覽館站。E線巴士10點半起，以東涌站為終點，前往機場需乘搭A線巴士。

警方記招：會拖走故意或無故停下的車輛

日前警方在四點例行記者會表示，所有可能恢復公眾秩序、公眾安全的措施，警方皆會考慮。而駕駛人士如果刻意慢駛，可能會干犯「不小心駕駛」、「危險駕駛」等罪行。警方亦會拖走故意或無故停下的車輛。警方表示，會根據實際情況，策略性安排人手，警方除留意網上情報外，亦有作風險評估，並有向機場持份者，包括機管局、運輸署及交通營運商制定應變方案。