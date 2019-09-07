【9.7機場・直播】裝甲車駐青馬收費亭　執達吏機場讀禁制令趕人

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，擬再堵塞機場來往方向交通。早上警方在機場及東涌一帶佈防，兩輛水炮車及三輛裝甲車抵達機場警署戒備，警方亦在往返機場路段設路障，另有多名警員及PTU車輛進駐中環碼頭一帶。據知，警方在各區增派約200人到機場戒備。 攝錄： 鄧穎韜、鄧家琪、洪業銘、楊凱力、林頌華

機場巴士站外執達吏宣讀禁制令 要求男示威者15分鐘內離開

青馬收費亭有一輛警方裝甲車到場戒備，其間現場至少五部車被拖走。(郭倩雯攝)

【14：47】青馬收費亭：警察問在場一名姓李男子「點解你有長者八達通？」之後該男子指「我唔需要解釋」，並稱該張八達通於半小時前在香港站買。警方以懷疑他盜竊，將他拘捕。 該名姓李男子以手機拍攝警員，他被數名警員包圍，有警員指「返差館慢慢解釋。」其間警員檢查該男子的隨身物品，他袋內有救護用品、繃帶紗布、消毒藥水、兩個水樽、一把長遮及N95口罩。該名男子在場高叫自己姓名、身分證號碼，他更稱自己為公開大學護理系三年級學生。

【14：47】機場：機管局再次在場宣讀禁制令，要求巴士站對開，坐在長椅的三名人士離開。

【14：43】東涌站：近二十名防暴警員在東涌港鐵站A出口駐守，有四名戴普通口罩、非黑衣的年青人站在警員對面，一度用手機拍攝警員，有便衣警察用攝錄機拍下四人樣貌，又拍下現場情況。

【14：40】青馬收費亭：青馬收費亭巴士站，有多名警員在場駐守，其間六至七名警員登上巴士，於巴士上下層進行搜查，現場可見，警員檢查每一輛駛經的巴士，只是前往機場的E車不檢查。

【14：35】機場：三名男子疑被機場職員要求離開，他們指目前在場等車前往東涌「有個朋友返嚟，我哋係到等佢，唔知佢係咪覺得我有威脅」，有機場職員及多名警員在場戒備。市民李先生指，前往機場時有警員檢查物品，「其實現場警察多過市民，使唔使咁敏感？」

【14：32】青馬收費亭：青馬收費亭有一輛警方裝甲車到場戒備，其間現場至少五部車被拖走。另外有數名少年被查身份證搜身，之後他們獲警方放行。

【14：25】機場：該名被宣讀禁制令的姓王男子，在多名機場職員的護送下，登上巴士離開。

【14：20】機場：律師宣讀禁制令，要求該男子立即離開，如果他不離開有機會被監禁或罰款。並於15分鐘後執行禁制令，要求他立即帶同個人物品離開。該名姓王男子亦是起身離開，「走喇！唔合理喇，點解我冇權嚟機場？」之後有機場職員指，目前會陪同他前往巴士，王表示：「我只係坐係到，咁多人你唔趕，你趕我走？我覺得無奈，都唔講道理。」王先生指，下次會再來機場，並指機場的形象很差，早前有兩名身穿白衫的機場職員跟着他，並稱他違反機場運作，一直要求他離開。

【14：09】機場：執達吏人員在場宣讀禁制令，並以中英文宣讀，並要求在場一名身穿白衫的人士離開。但是該名男子未有理會，繼續坐在巴士站對開位置，該名白衫男表示：「佢話我坐係到就係妨礙，我係嚟呢到(機場)係參觀。」執達吏人員及律師第二度讀出宣讀禁制令，要求該男子立即離開。

【14：10】機場：有六名執達吏人員到場，他們未有回應記者提問，解執達主任到場宣讀禁制令。

再有執達主任在巴士站宣讀禁制令，要求該名男子離開。(張嘉敏攝)

機場first aid人員被要求機場 兩名登上巴士離開

+ 3 + 2

【14：00】機場：兩名身穿救護反光衣的first aid人員，在保安的包圍下，離開機場客運大樓的巴士站範圍。兩名男救護員亦是被要求登上，一輛前往觀塘方向的巴士離開，之後巴士亦開出。

【13：48】機場：有身穿反光衣的first aid人員進入機場，有機管局職員表示他違反機場指示，以及禁制令，要求他離開。職員指機場本身有其他的救護人員在場，她再次要求在場的first aid人員離開，並指他違法機場指引，或者是觸犯遊蕩罪。兩名first aid人員在保安員的包圍下，要求他們離開，並指機場已有完善的救援服務。

「可能覺得我會搞事！作為香港人在公眾地方逗留是合適。」他指自己在場的原因是，如果有人不適可即立即救人。「機管局敏感都正常，幫唔幫到人都要保障自己安全，大家都可以判斷到，邊個對邊個錯！」他更指前往機場路段，有警員在截車檢查其袋名及身份證，之後放行讓他們離開。在訪問其間，有保安員要求該數名first aid人員離開。

【13：39】東涌站：港鐵東涌站目前數十名警員在場戒備，有警員手持長盾及長槍，氣氛相對緊張。不少市民以居民及旅客為主，暫時未見有示威者聚集。約五分鐘後，有數名警員離開車務控制中心，但未見與市民口角、被包圍的中年男子離開。

【13：30】東涌站：有直昇機於昂平360一帶上空徘徊。

【13：30】機場：機場一號客運大樓有保安及警察把守，市民及旅客需出示機票方可入內，記者亦需出示記者證才獲放行，機場職員未回答有關安排是否與禁制令有關，而近停車場出入口有約二十名警員駐守。而機場外圍、巴士站、其一帶天橋高位都有防暴警察、便衣警員布防，巴士站往機場入口已設置水馬，並間開通道供機場職員使用前往機場，期間有外國人希望進入機場，被保安截停，確認其旅客身分及目的。

【13：30】東涌站：至下午約一時半港鐵東涌站對開，有示威者與在場市民發生口角。據了解，該名中年男子疑在閘機外，發現有人入閘沒有付款，於是大叫「係咪搭車唔使比錢？」其間他與在場人士發生口角，多人包圍該名中年男子，之後他在多名警員的護送下離開，「你話我打人！」目前他已進入港鐵車務中心內。

【13：25】機場：未見有太多身穿黑衫的示威者，機場多個入口都有職員駐守，而旅客出入機場都需要出示登機證。而於一號客運大樓未見有太多示威者，但有多名警員在場。早前兩名年輕男子被警員截查，其間他們被警員檢查個人物品，之後兩人獲警放行。

【13：20】機場：有法國旅客表示，他原定今日下午4 時40分坐飛機回法國，他指知道今日機場有示威活動，所以提早至早上11時許抵制機場。他更表示，理解示威者的行動，並不介意早出門口，而他希望香港政府可以及早回應示威者的訴求，令香港可以回復平靜。

【13：18】東涌站：警員在東涌站對開位置駐守，其間有多名防暴警員在場戒備。而站外未見有太多人逗留，主要為出入港鐵東涌站的市民，其間不少市民經東涌站離開。

中午：裝甲車及水炮車機場警署戒備 警方設路障查車輛

機場Ｔ１對開路段有三輛警車戒備。（陳康智攝）

周六（7日）早上，三輛裝甲車及兩輛水炮車在機場警署戒備。據了解，機場警區除了有機場特警及刑事偵查隊等，會留守禁區內戒備外，今日有額外人手編制，分別從水警、東九龍、新界南等增派約200人。至於連接機場島和東涌市中心天橋佈防，亦有多名防暴警員到場戒備，亦有防暴警員進駐東涌站。

另外，多輛警車在對開路段及迴旋處戒備，機場出東涌的東涌海濱路、赤鱲角南路迴旋處一帶路段，亦有警員設路障，亦截查駛經的車輛。除了機場及東涌市中心一帶，中環碼頭亦有多名警員及PTU車輛進駐，亦在中環碼頭一帶戒備。

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網民發起周六「機場交通壓力測試」行動

網民發起「機場交通壓力測試」行動

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，擬再堵塞機場來往方向交通，日前港鐵表示，因應政府及機管局要求，明日（7日）9時起，機場快線來往機場站至博覽館站列車服務暫停；來往香港站至機場站的列車服務則維持每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站。

周六早上：E線巴士以東涌站為終點

至於機管局重申，高等法院已頒令延長機管局的臨時禁制令，任何人堵塞前往機場的交通，都可能構成非法地及有意圖地故意阻礙，或干擾香港國際機場的正常使用的行為。至周六早上，港鐵機場快線今早9點起，只來往香港站至機場站，不停中間站和博覽館站。E線巴士10點半起，以東涌站為終點，前往機場需乘搭A線巴士。

警方記招：會拖走故意或無故停下的車輛

日前警方在四點例行記者會表示，所有可能恢復公眾秩序、公眾安全的措施，警方皆會考慮。而駕駛人士如果刻意慢駛，可能會干犯「不小心駕駛」、「危險駕駛」等罪行。警方亦會拖走故意或無故停下的車輛。警方表示，會根據實際情況，策略性安排人手，警方除留意網上情報外，亦有作風險評估，並有向機場持份者，包括機管局、運輸署及交通營運商制定應變方案。