【9.7機場・直播】防暴警示威者東涌站對峙　裝甲車駐青馬收費亭

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，擬再堵塞機場來往方向交通。早上警方在機場及東涌一帶佈防，兩輛水炮車及三輛裝甲車抵達機場警署戒備，警方亦在往返機場路段設路障，另有多名警員及PTU車輛進駐中環碼頭一帶。據知，警方在各區增派約200人到機場戒備。至下午，東涌站外數十名人士聚集，「守護孩子」銀髮族成員到場與警員理論。至於機場執達吏人員在場宣讀禁制令，並要求一名身穿白衫的人士離開。在青馬收費亭：在場一名姓李男子被指盜竊，警員表示將他拘捕，他上警車前高叫自己姓名及為公開大學護理系三年級學生。 攝錄： 鄧穎韜、鄧家琪、洪業銘、楊凱力、林頌華

（梁鵬威攝）

數十名人士聚集港鐵東涌站 「守護孩子」銀髮族成員到場

有數名「守護孩子」的銀髮族成員到場，一名長者高舉手上的枴杖。另外警方的旗手亦到場戒備。（余睿菁攝）

【16：20】機場：機場往巴士總站方向的閘門關閉，有多名機場保安於現場一字排開維持秩序，避免任何人士進入。

【16：02】東涌站：有市民與警員對峙，其間有人高叫「殺人犯」及「強姦犯」，有示威者用手機拍攝警員，在場的數名警員未有理會。現場可見約100名防暴警察、約200名市民到場。

【15：52】東涌站：有市民向警員查詢，為何有場防暴警員，以及警員沒有委任證，「現時係軍政府嗎？點解要防暴警員？」他指向身穿「藍色背心」的便衣警員查詢指，對方回覆指「你唔係傳媒，傳媒有問題可以搵我！」在場的警察公共關係科總督察甄瀚揚表示，「我哋同佢冇接觸！」之後該名市民離開。

【15：52】東涌站：港鐵表示，因東涌站內及附近有大量人群聚集，東涌綫來回方向列車現時維持15分鐘一班車。

【15：17】機場：數名警員包圍一名姓梁男子，其間警員檢查該男子的包背，袋中有三個口罩及三至四件上衣。該名被搜查男子表示，由於S車沒有巴士，所以等待E車。他稱在看巴士牌及聽執達吏宣告時，突然被警員搜查，「我又唔係韓星，你哋咁多人圍住我訪問，你又覺得合唔合理？」

【15：08】東涌站：有示威者推開港鐵職員放置的彈簧閘，在場人士高叫口號。

【15：35】機場：執達吏人員再次在場宣讀禁制令，他「開咪」以中英文宣讀，並要求在場的人士離開。

【15：23】機場：市民謝先生表示，他為機場外判員工，事發時他坐在機場對開位置，其間有警員及機管局職員指，他影響機場運作，要求他離開。「機管局應該是過份緊張，佢話我坐係到唔得！」

【15：17】機場：有機管局職員，於機場巴士站對開花槽指法庭已頒布禁制令，呼籲坐在花槽處的人士離開，又指職員會逐一查問各人逗留的原因，有大量人士散去被截查的謝小姐指，自己來機場本來是為了等朋友放工，因沒有機票而無法進入機場，而其要乘坐的巴士尚有半小時才開出，故坐在花槽處候車。她指對被截查感愕然，見有如此多防暴警察感到害怕，覺得該處應非禁制令範圍，反問「你話我知禁制令係去到邊？」由於尚有半小時才有車開出，謝小姐為不知可到何處候車感無助，最後由機場職員帶到巴士站附近候車。

【15：15】東涌站：一批上頭盔防暴警員在站外增援，其間「守護孩子」的銀髮族成員上前與警員理論，有在場人士身穿黑衫及戴上口罩，之後警員亦開咪要求在場人士「冷靜」並開出通道。至於站外，數十名警員在外戒戒除，警員亦手持長盾及戴上頭盔。

【15：09】機場：從新加坡回港的劉太太稱，認為機管局行動無必要，質疑警員「全副武裝都驚，」又稱行動針對年輕人，「見我係師奶冇問我，可能我弱雞喇。」她又稱若警員上前查問，「會叫佢睇下個行李先。」

【15：08】東涌站：有數名「守護孩子」的銀髮族成員到場，一名長者高舉手上的枴杖。防暴警察在東涌站A出口一字排開，拍攝在場聚集人士。你期間有一名老年白髮女士拖超市車希望走出站外，要求警方讓開，警方一度拒絕，其後一名女警上前欲請女士離開，在場人士起哄「老人家都搞」，一名「守護孩子」長者成員高舉手仗保護該女士，最後女士在「守護孩士」協助下離開。在場人士繼續聚集，要求警方收隊。

【15：05】東涌站：數十名人士聚集港鐵東涌站內，其間有人高叫「殺人犯」等口號，其間有警員手持攝影機拍攝在場人士。

（曾梓洋攝）

護理系學生持長者八達通 被警員指「盜竊」即場拘捕

青馬收費亭警方以懷疑盜竊，拘捕一名男學生。 （陳康智攝）

【14：58】青馬收費亭：在場一名姓李男子被指盜竊，警員表示將他拘捕，其間李稱「唔見咗一包藥，阿Sir係咪你攞咗？」警員指沒有，並指「翻警署慢慢搵！」李表示：「唔緊要㗎咁多鏡頭影住你！」對於有警員態度不太友善，李指向在場人士求助並稱：「幫我搵星火（星火同盟抗爭支援）！」至下午三時，姓李男子被多名警員押上警車。

【14：47】青馬收費亭：警察問在場一名姓李男子「點解你有長者八達通？」之後該男子指「我唔需要解釋」，並稱該張八達通於半小時前在香港站買。警方以懷疑他盜竊，將他拘捕。 該名姓李男子以手機拍攝警員，他被數名警員包圍，有警員指「返差館慢慢解釋。」其間警員檢查該男子的隨身物品，他袋內有激光筆、救護用品、繃帶紗布、消毒藥水、兩個水樽、一把長遮及N95口罩。該名男子在場高叫自己姓名、身分證號碼，他更稱自己為公開大學護理系三年級學生。

【14：47】機場：機管局再次在場宣讀禁制令，要求巴士站對開，坐在長椅的三名人士離開。機管局職員要求另外在場三名男女離開，過程中提及屬於游蕩行為，但其後未有回應傳媒提問及作進一步解釋後離開。被要求離開的駱小姐稱自己到場為送機，其後因感到不適故坐在巴士站的長椅上休息，逗留約半小時便有約十名警員要求他們出示身分證。她稱不理解行為為何屬游蕩，其同行的友人趙先生稱感到現時連「出街都冇自由。」

【14：43】東涌站：近二十名防暴警員在東涌港鐵站A出口駐守，有四名戴普通口罩、非黑衣的年青人站在警員對面，一度用手機拍攝警員，有便衣警察用攝錄機拍下四人樣貌，又拍下現場情況。

【14：40】青馬收費亭：青馬收費亭巴士站，有多名警員在場駐守，其間六至七名警員登上巴士，於巴士上下層進行搜查，現場可見，警員檢查每一輛駛經的巴士，只是前往機場的E車不檢查。

【14：35】機場：三名男子疑被機場職員要求離開，他們指目前在場等車前往東涌「有個朋友返嚟，我哋係到等佢，唔知佢係咪覺得我有威脅」，有機場職員及多名警員在場戒備。市民李先生指，前往機場時有警員檢查物品，「其實現場警察多過市民，使唔使咁敏感？」

【14：32】青馬收費亭：青馬收費亭有一輛警方裝甲車到場戒備，其間現場至少五部車被拖走。另外有數名少年被查身份證搜身，之後他們獲警方放行。

【14：25】機場：該名被宣讀禁制令的姓王男子，在多名機場職員的護送下，登上巴士離開。

【14：20】機場：律師宣讀禁制令，要求該男子立即離開，如果他不離開有機會被監禁或罰款。並於15分鐘後執行禁制令，要求他立即帶同個人物品離開。該名姓王男子亦是起身離開，「走喇！唔合理喇，點解我冇權嚟機場？」之後有機場職員指，目前會陪同他前往巴士，王表示：「我只係坐係到，咁多人你唔趕，你趕我走？我覺得無奈，都唔講道理。」王先生指，下次會再來機場，並指機場的形象很差，早前有兩名身穿白衫的機場職員跟着他，並稱他違反機場運作，一直要求他離開。

【14：09】機場：執達吏人員在場宣讀禁制令，並以中英文宣讀，並要求在場一名身穿白衫的人士離開。但是該名男子未有理會，繼續坐在巴士站對開位置，該名白衫男表示：「佢話我坐係到就係妨礙，我係嚟呢到(機場)係參觀。」執達吏人員及律師第二度讀出宣讀禁制令，要求該男子立即離開。

【14：10】機場：有六名執達吏人員到場，他們未有回應記者提問，解執達主任到場宣讀禁制令。

青馬收費亭有一輛警方裝甲車到場戒備，其間現場至少五部車被拖走。(郭倩雯攝)

再有執達主任在巴士站宣讀禁制令，要求該名男子離開。(張嘉敏攝)

機場first aid人員被要求機場 兩名登上巴士離開

+ 3 + 2

【14：00】機場：兩名身穿救護反光衣的first aid人員，在保安的包圍下，離開機場客運大樓的巴士站範圍。兩名男救護員亦是被要求登上，一輛前往觀塘方向的巴士離開，之後巴士亦開出。

【13：48】機場：有身穿反光衣的first aid人員進入機場，有機管局職員表示他違反機場指示，以及禁制令，要求他離開。職員指機場本身有其他的救護人員在場，她再次要求在場的first aid人員離開，並指他違法機場指引，或者是觸犯遊蕩罪。兩名first aid人員在保安員的包圍下，要求他們離開，並指機場已有完善的救援服務。

「可能覺得我會搞事！作為香港人在公眾地方逗留是合適。」他指自己在場的原因是，如果有人不適可即立即救人。「機管局敏感都正常，幫唔幫到人都要保障自己安全，大家都可以判斷到，邊個對邊個錯！」他更指前往機場路段，有警員在截車檢查其袋名及身份證，之後放行讓他們離開。在訪問其間，有保安員要求該數名first aid人員離開。

【13：39】東涌站：港鐵東涌站目前數十名警員在場戒備，有警員手持長盾及長槍，氣氛相對緊張。不少市民以居民及旅客為主，暫時未見有示威者聚集。約五分鐘後，有數名警員離開車務控制中心，但未見與市民口角、被包圍的中年男子離開。

【13：30】東涌站：有直昇機於昂平360一帶上空徘徊。

【13：30】機場：機場一號客運大樓有保安及警察把守，市民及旅客需出示機票方可入內，記者亦需出示記者證才獲放行，機場職員未回答有關安排是否與禁制令有關，而近停車場出入口有約二十名警員駐守。而機場外圍、巴士站、其一帶天橋高位都有防暴警察、便衣警員布防，巴士站往機場入口已設置水馬，並間開通道供機場職員使用前往機場，期間有外國人希望進入機場，被保安截停，確認其旅客身分及目的。

【13：30】東涌站：至下午約一時半港鐵東涌站對開，有示威者與在場市民發生口角。據了解，該名中年男子疑在閘機外，發現有人入閘沒有付款，於是大叫「係咪搭車唔使比錢？」其間他與在場人士發生口角，多人包圍該名中年男子，之後他在多名警員的護送下離開，「你話我打人！」目前他已進入港鐵車務中心內。

【13：25】機場：未見有太多身穿黑衫的示威者，機場多個入口都有職員駐守，而旅客出入機場都需要出示登機證。而於一號客運大樓未見有太多示威者，但有多名警員在場。早前兩名年輕男子被警員截查，其間他們被警員檢查個人物品，之後兩人獲警放行。

【13：20】機場：有法國旅客表示，他原定今日下午4 時40分坐飛機回法國，他指知道今日機場有示威活動，所以提早至早上11時許抵制機場。他更表示，理解示威者的行動，並不介意早出門口，而他希望香港政府可以及早回應示威者的訴求，令香港可以回復平靜。

【13：18】東涌站：警員在東涌站對開位置駐守，其間有多名防暴警員在場戒備。而站外未見有太多人逗留，主要為出入港鐵東涌站的市民，其間不少市民經東涌站離開。

中午：裝甲車及水炮車機場警署戒備 警方設路障查車輛

機場Ｔ１對開路段有三輛警車戒備。（陳康智攝）

周六（7日）早上，三輛裝甲車及兩輛水炮車在機場警署戒備。據了解，機場警區除了有機場特警及刑事偵查隊等，會留守禁區內戒備外，今日有額外人手編制，分別從水警、東九龍、新界南等增派約200人。至於連接機場島和東涌市中心天橋佈防，亦有多名防暴警員到場戒備，亦有防暴警員進駐東涌站。

另外，多輛警車在對開路段及迴旋處戒備，機場出東涌的東涌海濱路、赤鱲角南路迴旋處一帶路段，亦有警員設路障，亦截查駛經的車輛。除了機場及東涌市中心一帶，中環碼頭亦有多名警員及PTU車輛進駐，亦在中環碼頭一帶戒備。

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網民發起周六「機場交通壓力測試」行動

網民發起「機場交通壓力測試」行動

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，擬再堵塞機場來往方向交通，日前港鐵表示，因應政府及機管局要求，明日（7日）9時起，機場快線來往機場站至博覽館站列車服務暫停；來往香港站至機場站的列車服務則維持每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站。

周六早上：E線巴士以東涌站為終點

至於機管局重申，高等法院已頒令延長機管局的臨時禁制令，任何人堵塞前往機場的交通，都可能構成非法地及有意圖地故意阻礙，或干擾香港國際機場的正常使用的行為。至周六早上，港鐵機場快線今早9點起，只來往香港站至機場站，不停中間站和博覽館站。E線巴士10點半起，以東涌站為終點，前往機場需乘搭A線巴士。

警方記招：會拖走故意或無故停下的車輛

日前警方在四點例行記者會表示，所有可能恢復公眾秩序、公眾安全的措施，警方皆會考慮。而駕駛人士如果刻意慢駛，可能會干犯「不小心駕駛」、「危險駕駛」等罪行。警方亦會拖走故意或無故停下的車輛。警方表示，會根據實際情況，策略性安排人手，警方除留意網上情報外，亦有作風險評估，並有向機場持份者，包括機管局、運輸署及交通營運商制定應變方案。