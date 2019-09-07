【9.7機場】防暴警駐東涌站　示威者叫口號籲收隊　守護孩子調停

反對《逃犯條例》修訂草案的示威活動，未有因行政長官林鄭月娥宣布「正式撤回」草案而結束，示威者以「五大訴求，缺一不可」表明繼續示威，今日（7日）網民發起「繼續和你塞」機場活動，警方早已嚴陣以待，重兵巡查及截車，執達吏亦在機場範圍向有懷疑人士宣讀禁制令，當中卻有不少接機人士及機場上班人士。部分示威者改到東涌站聚集。下午2時許，東涌站有防暴警戒備，陸續有市民到場叫口號及要求警方「收隊」。

下午2時許，有數人在東涌站與警員對峙。(徐嘉蒓攝)

9.1塞機場行動中，遭示威者大肆破壞的東涌站，今日（7日）是警方重兵駐守的其中一個主要地點。下午2時43分，近20名沒有戴頭盔的防暴警員在東涌港鐵站A出口駐守，有四名戴普通口罩、非黑衣的年青人站在警員對面，一度用手機拍攝警員，有便衣警察用攝錄機拍下四人樣貌，又拍下現場情況。四名青年帶頭唱出網民改詞歌曲，有人和唱，亦有途經市民大叫口號。警方作出廣播，要求在場人士讓一讓路，讓其他人士經過，而警員手持攝影機拍攝在場人士。

至下午3時，東涌站內已有數十人聚集。有數名「守護孩子」的銀髮族成員到場，一名長者高舉手上的枴杖，而警方的旗手亦到場戒備。期間有一名老年白髮女士推超市車，希望走出站外，要求警方讓開，警方一度拒絕，其後一名女警上前欲請女士離開，在場人士起哄「老人家都搞」，一名「守護孩子」長者成員高舉手仗保護該女士，最後女士在「守護孩士」成員協助下離開。在場人士繼續聚集，要求警方收隊。

「守護孩子」的銀髮族成員到場。(余睿菁攝)

十多分鐘後，一批已戴上頭盔的防暴警到東涌站增援。「守護孩子」的銀髮族成員上前與警員理論，警員開咪要求在場人士「冷靜」並開出通道。至於站外，數十名警員在外戒護，警員亦手持長盾及戴上頭盔。

雙方對峙近半小時，穿不同顏色衣服、部分戴有口罩的示威者不斷叫口號，又叫警員收工、收隊。其後，有示威者推開港鐵職員放置的彈簧閘，在場人士高叫口號。

站外數十名警員在外戒護，警員亦手持長盾及戴上頭盔。(徐嘉蒓攝)

下午近4時，有市民向警員查詢，為何有場防暴警員，以及警員沒有委任證，「現時係軍政府嗎？點解要防暴警員？」他指向防暴警員查詢為何沒有委任證，在場的警察公共關係科總督察甄瀚揚拒答，並指「你唔係傳媒！」及後該市民在傳媒陪同下折返，甄表示他是傳媒聯絡人員，並向在場傳媒稱﹕「我哋同佢冇接觸！我冇向佢行使警權，我唔需要展示委任證，明唔明白呀？」他指今日的職責是協助回答傳媒問題，而不是負責處理此名市民。