【區議會選舉】連登仔組連線阻建制自動當選　爭取天水圍做第19區

反修例行動的浪潮延伸至11月的區議會選舉，早前已有網民揚言要「血債票償」，用選票從根本撼動政權；另一方面相繼有地區素人出現，積極考慮挑戰建制派，填補因沒有對手而建制議員自動當選的「白區」。 天水圍有五名20來歲的小伙子，自稱是「連登巴打」，近日組成了「天水連線」。他們來自不同背景，但透過網上平台認識，當中有人為服務地區辭去銀行工作，有人以幫街坊「痴mon貼」在區內聲名大噪。在天水圍長大的他們，本着相同理念聯合起來，除了各種由來而久的地區問題，他們更希望能用不一樣的方法能對抗蛇齋餅糭，在未來重奪區議會。

天水圍有五名20來歲的小伙子，自稱是「連登巴打」，近日組成了「天水連線」，正積極考慮在11月的區選中挑戰建制派。(呂諾君攝)

早前(9月3日)元朗區議會上，有議員動議討論元朗721的襲擊事件，當中包括要求成立獨立調查委員會，但最後只有七票贊成，令有關動議被否決。「天水連線」的成員表示，建制派議員壟斷區議會，在重大議題上卻沒有傳遞民間聲音，認為他們並沒有履行「代議士」的職責。

2014年雨傘運動中，「天水連線」有部分人還是中學生，當時傘兵雖如雨後春筍般湧現，但仍留有不少「白區」。今年六月發生反修例風波後，網絡上再有「反自動當選運動」，近日在通往天水圍西鐵站的天橋上，不時見到「天水連線」五個年輕人聯合擺街站，他們打著「與民同行」的旗號，要在區內組成連線，集結居民聲音。

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連登仔Tg group連結 「連線」但不是政黨



今年22歲的關俊笙(Leon)，是一名圍棋老師，也是網上元朗區反自動當選討論群組的管理員之一。他表示，在連登與telegram的討論區內，聚集了一班志同道合的「連登仔」，當中不少人有意考慮參選，而日常中討論到天水圍的地區問題，發現彼此的理念和目標相近，於是慢慢相約見面、了解，最後在七月開始組織行動。時間不長，但已很有默契。

「同政黨唔同，我哋集埋一齊只係想旗幟鮮明。大目標係一致，但對於小型地區問題，可以有各自立場同討論空間。」關以天水圍街市應選址何處為例，指五位成員對「南」「北」(建在天水圍南或天水圍北)均有不同看法，但強調平日會作「圓桌式討論」， 尊重不同成員的意見， 「唔只係單一光譜，希望唔同光譜嘅意見都有表達平台。」

由連登走入政治圈子，這班素人經驗不多，只是憑着一腔熱血毅然投入地區工作。(呂諾君攝)

為地區工作辭銀行工 中產亦不等於不關心

由連登討論區走入政界，這班素人經驗不多，憑着一腔熱血毅然投入地區工作。27歲的林進(Matthew)，本來在銀行任職，早前辭去工作，放棄穩定收入和前景，暫時以積蓄渡日。他只表示，在社會動盪之際，「唔係得錢最重要」， 「2014年開始見到好多荒誕事，社會上有各種不公不義，咁做只係想盡自己力量，為香港帶來少少改變。」他和成員強調，永遠都會站在「雞蛋」一方，為弱勢發聲。



同樣曾任職銀行業的，有23歲的伍健偉(阿K)。當過銀行打工仔、管理層，現時與友人合伙開店，這位「少年中產」，有車有樓也有舖頭，但伍健偉認為，並非所有的中產都「離地」，「我識嘅一啲中產人士，可能因為負擔較大，冇辦法企得好前，但唔代表佢哋唔識同唔關心。」二十出頭的他指，本來想好好裝備自己、再過數年才會參政，但覺現時香港形勢危急，已沒有時間，而現時有些建制議員「口講一套、做就另一套」，平日誤導公眾，但在重大議案上棄權甚至與民為敵，是更加可惡。

天水圍MON貼人 用最有成本效益的方法打大佬？



成員之中，28歲的梁榮生原來曾於上屆選舉「打大佬」，並以百多票之差敗給在天水圍紮根20多年、現任立法會議員梁志祥。有「天水圍mon貼人」之稱的他，過去常在西鐵站一帶替街坊免費更換手機貼，獲得不少支持。梁表示，自己是以「最有成本效益的方法」進行地區工作，「上屆我嘅助選團只得四個人，係我爸爸加三個街坊；我嘅對手，有成百人幫佢。但係到最後，我哋都可以逼到佢哋團員四圍用大聲公叫『告急』。」梁指，由於資源較少，用不傳統的「玩法」，相比蛇齋餅粽或會收到更好效果。因此五位成員未來亦不會用傳統策略。現時他們會不定時擺設街站，亦舉行了環天水圍的跑步會，透露未來將有漂書行動。

希望天水圍能成為區議會第19區

作為素人，他們坦言，對選舉工程仍是一知半解，亦因為在月前才決定經營地區工作，現時惟有用體力補回失去了的時間，而「反自動當選」之中，部分區域或有出現多於一位素人，「天水連線」指會盡量與對方多加協調。他們又指，長遠而言希望天水圍能成為區議會第19區，「元朗區議會包晒元天屯三個地方，但其實單係天水圍，人口已有30幾萬。以元朗17億天橋為例，即使起咗，天水圍嘅人都好少用到，如果呢個錢放喺天水圍區，其實可以有好大作為。」梁榮生說。

見證輕鐵由南到北 天水圍地區問題非一日之寒

居民長年「捱貴餸」、公營街市討論十年未有定案；耗資1700萬元興建卻形同荒廢的單車匯合中心；將撥款逾13億元的「第三個游泳池」；沒有直接往返屯門的巴士路線......早年被坊間渲染成「悲情城市」，天水圍的地區問題，已非一日之寒。今年27歲的侯文健(Frasier)，出生以來都在天水圍居住，見證輕鐵在區內由南到北發展，以及其後西鐵站建成，他認為，種種的問題是由政府的規劃混亂而致。

「好多新市鎮嘅規劃都類似，社區服務不足，街市、商場、停車場都放手畀晒財團搞，令物價好貴。」民生問題，源頭都是政治，接二連三通過「小白象」工程，是在區議會，「元朗區有太多鄉事、建制議員，關係好唔對等，幾十萬人口嘅聲音，唔係只得一邊。」曾任職建造業、銷售業及文員，侯文健在上月辭去了物業管理的工作，對於土生土長的他來說，天水圍是個世外桃源，「有濕地公園，又有好多草木，我哋好鍾意呢度。所以爭取發聲權改善社區，係我哋服務嘅目標之一。」