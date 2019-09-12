【社區大合唱．直播】多區九點唱願榮光歸香港　千人逼爆時代廣場

《逃犯條例》修訂風波逾三個月，網民合力創作的歌曲《願榮光歸香港》連日響徹社區，今晚繼續有多區舉行大合唱活動，包括中環IFC、時代廣場、元朗、深水埗、青衣、樂富等，表達對五大訴求的堅持。 IFC快閃大合唱在晚上7時半率先舉行，晚上9時則多區同時舉開，包括元朗YOHO Mall、深水埗西九龍中心、青衣青衣城、樂富樂富廣場、天水圍銀座噴水池等。

【22:10】晚上約10時，多區合唱活動結束。元朗站有人打開遮掩，疑有人嘗試破壞閘機，其後見閘上貼有抗議文宣。另外，有多人跳閘入站，閘機不斷發出聲響。

【21:39】在今年5月宣布分手的學聯前副秘書長岑敖暉及何潔泓，於西九龍中心大合唱現身。

【21:30】深水埗西九龍中心有人用牧童笛、中樂笛子、口琴合奏《願榮光歸香港》，雖然民陣申請周日舉行的遊行被警方反對，目前正處上訴，在現人士合唱後，仍高呼「915維園見」。；元朗大合唱則有小提琴伴奏。

【20:50】晚上近9時，各區多個商場有市民聚集大合唱，包括青衣城、深水埗西九龍中心、元朗YOHO Mall等。

【20:10】IFC快閃大合唱持續至晚上約8時10分，市民將右手放在心口，最後一次合唱《願榮光歸香港》後散去。整個活動中，不少市民高舉手機燈形成燈海，有人自製燈籠，寫上「光復香港，時代革命」，合唱期間有市民感動落淚。同時，在時代廣場亦開始有大量市民聚集，在場高呼口號及大合唱。

【19:00】晚上約7時，近千市民在中環IFC聚集，人群偏布各樓層及中庭，掛起「五大訴求，缺一不可」橫額，部分人亮起手機燈，有人身穿「多啦A夢」服飾。他們高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，並隨着音樂聲合唱《願榮光歸香港》。

↓青衣城大合唱↓

↓觀塘apm商場大合唱↓

↓深水埗西九龍中心大合唱↓

學聯前副秘書長岑敖暉及何潔泓現身西九龍中心大合唱。（賴啟燊攝）

↓銅鑼灣時代廣場大合唱↓

（羅國輝攝）

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↓IFC快閃大合唱↓

近千市民晚上7時開始中環IFC聚集大合唱。（羅國輝攝）