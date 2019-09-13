【四喜月餅】最熱中秋未阻熱情　逾300人龍撐傘排隊買餅

33度高溫下，300多名市民在烈日下圍繞著福華道及永康街，靜靜撐傘等候；而人龍之首，就在青山道的四喜餅店。有十時許來到的市民，眼望懷舊嫦娥海報，等待月餅一時正開售。偶有途人走過，議論紛紛之餘也擔憂：「這裡搞什麼事？」 餅店的職員點算著貨品，沒有回應。這家餅店，月前就反修例事件表態後，成為了相反陣營人士攻擊的焦點。今（13日）50年來最熱的中秋，數以百計的港人就在承諾50年不變的香港，響應網上發起支持小店的行動，走上街頭買四喜月餅。

即使懷舊包裝及手製月餅口碑載道，四喜餅店在反修例運動期間，因支持罷工罷市等行動，失去部分舊有客人。因此，有網民多次在網上平台宣傳該餅店，希望港人能夠支持本地小店。昨晚（12日），四喜餅店在其網上專頁宣稱，中秋節一時正開售，並只會售賣共900盒伯爵茶奶黃月餅及100盒奶黃月餅，每人限購兩盒，由店舖送贈一盒。

今日開售前半小時，記者到隊尾察看，一名市民手持寫著職員手寫「第300個」的紙張等候；即使人群逼滿福華街，並伸延至後方的永康街，其間仍有市民不斷加入。一個小時後，月餅全數售罄，有市民說，看到紙箱裏只剩下數盒月餅，故特意只買一盒，讓後面的市民也可以購買。

接近一時，永康街街尾仍不斷有市民加入，有市民手持寫著「第300個」的紙張。（賴雯心攝）

約300名市民在餅店外輪候購買月餅。（賴雯心攝） 社會環境下家庭撕裂 市民盼月餅可連繫人心 網上言論時因政見不同針鋒相對，人人皆知，家門後的風波未然。市民Philip今午12時加入人龍，取籌190幾號，買了四盒伯爵茶奶黃月餅。如陳同學般，之前也未曾光顧四喜，也因網上呼應特意前來支持。Philip指，今年的中秋氣氛是前所未有的緊張，「如果不是深黃家族，家庭內本身已經有張力。」社會上由政治及不同陣營人士所帶來的各種恐怖，令市民人心惶惶。他認為，香港一直隱藏的社會問題，以前從未被「放上檯面討論」，大家只關注風光美好的一面；至近日逐一數算時，便發現香港並不是如想像般自由及民主。「白色恐怖一直存在，甚至警權之大，之前也無人想過。」他說，所買的月餅，一盒將與朋友分享，另一盒將與家人分享，笑稱「月餅好唔好食，唔關陣營事㗎嘛」。 象徵團圓的節日，是否無法修補關係裂痕？他回應指，「香港人關係嘅撕裂都係有修補嘅一日，但係如果我哋真係向政權，向白色恐怖屈服，我哋就真係永無翻身之日。香港人加油。」

陳同學共購買四盒四喜月餅作支持。（賴雯心攝） 白色恐怖促支持小店 學生：玩樂之餘不可忘記 「自由發表意見是港人普遍擁有的自由，亦是我們一直擁護的價值。因發表意見而被封殺，對香港而言，是件很恐怖的事。」陳同學今年剛大學畢業，今日十一時半始在四喜餅店門外排隊，購買了四盒月餅。她指自己過往從未光顧四喜，但現時香港充斥白色恐怖，知道許多香港店舖的貨源來自中國大陸，欣賞店鋪敢言，故前來支持。看見小店門庭若市，她說感到非常感動，本以為網民只是紙上談兵，今天卻看見許多市民前來光顧。 往年中秋，陳同學指都以玩樂為主，但今晚將參與獅子山上的賞月活動。「今年適逢社會重要時刻，玩樂之餘亦不可以忘記這事。或許有人質疑用處，但或可喚醒一群已經對活動灰心，或對活動失去希望的人去留意這件事。」最後，她哽咽着說：「香港人加油，希望可以大家在煲底相見。」

月餅火速售罄 慕名而來市民四顧才得心頭好

餅店內除了有年輕人，還有不少家庭顧客。就如姚太帶著兒子前來，購買共六盒月餅，也是首次光顧四喜。她指，自己先前在網上得知四喜餅店因為響應罷工罷市等行為，流失生意，故前來支持，亦認為餅店的懷舊包裝吸引。她坦言，今年中秋氣氛變差，因為說的不再是一家人團圓，而是整個香港的問題。運動期間，兒子會在閱讀新聞後啟發她，兩人也會一起上街遊行。

關先生與妻兒在約11時前來排隊，以前經過店舖，也從未光顧。但他指，做生意無法穩賺，但如果因為社會因素，令一些有實力的店舖受害，他認為是不值得的。

有慕名而來的市民今早十時許已經到餅店門外排隊，陳先生指，自己四顧餅店，才成功買得心頭好，之前三天前來也未能購買，特別欣賞月餅盒的外形懷舊。

餅店老闆阿康說，忙碌之中並未點算已出售多少月餅，但今日兩時許，月餅已經全數售罄，故擁有月餅券的客人，可以在週一憑券換取其他產品。