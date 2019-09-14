【9.14集會】屯門市廣場街坊大合唱　何君堯荃灣辦事處起火

中秋節翌日，原定舉行的天水圍「親子遊」不獲警方批不反對通知書，惟下午2時許，陸續有身穿黑衣的人士在天秀公園聚集，最高峯聚集人數逾500人，有人以樂器演奏歌曲《願榮光歸香港》及《試問誰還未發聲》，3時半開始遊行，防暴警舉藍旗警告。 另一邊廂，六名中學生發起「螢火之荊」集會，今日下午2時半在中環愛丁堡廣場舉行，主辦單位在現場設置連儂牆，讓集會人士寫下心聲。 在九龍灣淘大商場，下午3時許，一批手持國旗的中年人士唱國歌，稱支持香港警察，在商場內與一批青年口角及打架，有中年男子頭破血流，防暴警察接報到場，拘捕數人。 攝錄：洪業銘

屯門市廣場街坊大合唱，何君堯荃灣辦事處起火﹕

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【23﹕55】將軍澳﹕今晨有「清潔隊」到坑口文曲里撕連儂牆，今晚立即大批市民自發到場重貼連儂牆，其後有人在坑口站與港鐵職員理論，未有發生衝突。坑口站曾一度起哄及發生爭執，在場人士指，一名戴帽男子在站內流連多時，認為行蹤鬼崇，指其使用多於一部手機，懷疑其拍攝在場人士樣貌。經在場人士查證其手機後，證實誤會一場，該男子離開時，在場人士向其道歉。在場的議員監察成員指，坑口站站長已報警，聚集在站內的市民散去，高呼「聽日見」

【23﹕28】淘大﹕住在彩盈花園的萬太指其28歲兒子落街食午餐被捕，剛剛才得悉情況，不知被帶到那區警署，故到商場管理處求助，現時由家屬及居民協助下，最新得知被帶至將軍澳警署。

【22﹕24】屯門﹕市民沿輕鐵市中心站方向及柏麗廣場方向散去，沿途大叫「光復香港，時代革命」。亦有人高唱近日熱播，由網民二次創作澳洲歌手Sia歌曲《Chandelier》，惡搞肥媽發言的歌曲「呀，死黑警」。

【22﹕14】屯門﹕網民再發起晚上9時30分到屯門市廣場大合唱，現場有數百人聚集。現場人士打算合唱《願榮光歸香港》。全場肅靜後，有女士在高層高呼「各位手足」，然後指連月來香港警察大規模打傷、搜捕示威者，形容明天為「民意之戰」，呼籲現場人士明天港島見。然後，全場高呼口號，「九一五，港島見」，持續兩分鐘。

其後，站滿三層商場的示威者，張開手，象徵「五大訴求，缺一不可」，並高唱《願榮光歸香港》。光復香港，時代革命」等口號，全場鼓掌後散去。

【20﹕58】荃灣﹕荃灣荃豐中心何君堯議員辦事處被縱火，保安報案指，有人向商場內一辦事處投擲玻璃瓶，之後起火，消防到場將火救熄，事件中無人受傷。現場所見，辦事處地下遺下一粒懷疑是信號彈殼及蛋汁。消防初步調查後認為有可疑，有刑事調查隊人員到場調查事件。

市民包圍淘大商場、天水圍天頌苑，要求交代為何讓警察進入﹕

【21﹕02】淘大﹕淘大商場經理黃先生到場表示，有持國旗人士到場，亦有反修例人士進入商場，商場職員及保安員已盡力照顧商場的人士，讓大家可以食飯、營業，並強調今日從來沒有報警。商場在九龍灣已多時，所有客戶進入商場都歡迎。由於場內有大量人士，部分人士報了警，商場職員並不知情，「我哋冇放警察入嚟！」他指衝突中職員已盡量協調。現場人士質問為何其他商場可以阻止警方進入，而淘大商場無能為力，經理指商場有多個入口，有超過12個入口，對於警方進入商場毫不知情。經理表示，他們早於網上得知公眾活動，並動用職員及保安處理。現場人士質問「你哋有冇失職」，經理表示自己及同事已盡最大的努力，「盡咗最大努力，係冇失到職架喎。」

現場人士再追問商場有無危機應變機制，經理表示除了加派人手，亦有吩咐相關同事遇到市民口角、衝突會盡量制止及勸架。當見到有傷者時，不論其背景，皆會提供協助。他表示沒有書面指引給在場人士。

【20﹕53】尖沙嘴﹕現場未見任何愛國人士或示威者，只有警員在現場戒備。

【20﹕43】天水圍﹕數十名天頌苑居民包圍保安室，質問天頌苑瑞安管理公司，會如何處理警察闖入屋苑。管理公司指，將會容許警方進入屋苑執法，又稱，「如果你被人打，你自己報警」。事件觸發天頌街坊包圍保安室。最後，管理公司承諾，若警方要上樓，必須要知道被捕者名字及罪名，方會放行。而日後警員上樓，必須登記姓名及委任證編號，惟居民不滿意有關説法，要求管理公司瑞安物業管理公司交代。召集人呼籲天頌苑街坊關注事件，「每次開業主大會都在用大家的錢，呼籲街坊關注屋邨事務，成立業主立案法團」。

有居於天頌苑近19年的屋民指，屋苑成立20年，天頌苑20年來並無加收管理費，該街坊質疑管理公居 無加原因，一是本身管理費太貴，一是太平用盡管理費，據聞目前屋苑只剩下4000萬儲備，該街坊嘆，「屋苑同香港一樣爛晒」。關注天頌苑事務朋友張國棟解釋，天頌苑管理欠妥或源自當年兩棟大樓短樁問題。當年，居屋天頌苑署被揭短樁，房署延遲出售相關大樓，故一直是最大業主之一，其業權份數足以影響成立業主立案法團。後來，屋苑幾經社區改變，房署宣布2020年2月28日撤出天頌苑。然而，屋苑業主委員會9月8日曾召開業主大會，但目前若要成功成立業主立案法團，則需要約1800戶業主支持方能成事。

【20﹕39】淘大﹕網民號召晚上8時包圍商場保安管理處，要求交代為何會有警員進入商場及為何會有持國旗人士進入商場打人。有淘大花園住戶包圍商場保安管理處，保安代表指並沒有報警，亦未能阻擋警方進入。住戶感不滿，要求商場管理處交代今日有多少保安員，代表指有22人在場，當中包括7名外援。住戶批評早已知道持國旗人士會到場，為何沒有及早安排人手，並要求保安公開處理警方進入商場的指引，以及商場共有多少個出入口。

保安翻查資料約數分鐘後，指因為不曾發生同類情況，故公司就同類情況未有任何指引。保安代表稱一般遇緊急情況會視乎情況報警。有住戶認為保安代表未能回答街坊問題，要求他們聯絡公司高層，保安致電聯絡高層後，對方著街坊留下電話，並會聯絡大家。有人表示不接受回應，擔心再有同類事件發生，保安必須向街坊及住戶作出交代。保安表示﹕「我哋都係小職員嚟，我哋都話唔到事。」在場人士大叫區議員葉興國的名字，要求他「出嚟」交代。

至8時54分，現場人士再要求保安致電高層，聯絡他們到場處理街坊的疑問。保安又指他們無法聯絡區議員葉興國到場。保安指高層今日無法到場，再呼籲在場住戶留下電話，交由公司傳訊部回覆。現場人士向保安員表達體諒，指他們被公司「擺上檯」，建議他們向公司反映沒有清晰指引處理警方進入商場的問題。

天水圍的示威者架設路障﹕

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【20﹕17】天水圍﹕天恩商場外防暴與天橋輕鐵站市民對罵，市民大叫「黑社會」，防暴警察則指，「我哋維持緊治安呀」。防暴警向天澤方向撤退及登上警車，在商場及輕鐵站圍觀市民歡呼，並大叫口號。

【19﹕50】天水圍﹕天瑞路及天壇街交界部分防暴警撤離，只餘約30人，莊定賢在現場四處遊走，三名速龍一直緊隨。有人以鐳射光照向莊定賢的方向，在場警員立即以強光電筒反照。而T Town對開迴旋處有防暴警員戒備。

【19﹕46】天水圍﹕防暴警與現場街坊發生口角。警方以大光燈照向街坊，有戴口罩少年大叫「阿Sir 唔好照啦，我好熱呀」。有防暴警察指，「你走咪唔熱囉」，惹來中年街坊斥，「呢度我屋企呀」。

【19﹕33】天水圍﹕警方重新布防，防暴警人數增多，未見有設盾牌。現場僅剩記者與數名中年街坊。大部分街坊退至天頌苑屋苑內。近百防暴警察配備頭盔在天瑞路佈防，另有三名蒙臉速龍緊隨莊定賢身旁戒備。

【19﹕06】尖沙嘴﹕早前淘大商場有消息指撐警愛國人士會轉場至尖沙嘴海港城，現場所見，有七輛警車到場戒備，軍裝警員下車巡邏。

【19﹕02】天水圍﹕現場傳出有速龍小隊到場，在場示威者呼籲眾人「一齊走」，大部分示威者己全部離開。而示威者設置的部分路障被人移走，天瑞路有車輛通過，而天華路的路障仍未移離。警方表示，有示威者於晚上六時半，佔據天水圍天華路及天瑞路的部份行車線，利用雜物架起路障堵路，導致交通嚴重擠塞。警方警告示威者盡快停止違法行為，離開現場，並呼籲駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。

【18﹕52】天水圍﹕一名束馬尾的女子與示威者發生爭執，示威者指她先動手打人及推人，示威者自衛及將她包圍，而該女子否認打人，反指被人動手打了三下。她曾跌坐在地上，由示威者扶起並著她離開，該女子大叫「我唔記得帶刀咋！」後離開。她其後走至迴旋處後未有離開，繼續與示威者指罵，有人以鐳射光照向該女子的臉部。該女子情緒激動，行人路上有女街坊擁抱及安撫其情緒，該女子其後擒欄杆回行人路後離去。

【18﹕45】天水圍﹕現場開始下起大雨，聚集街坊陸續散入屋苑。

【18：37】天水圍：再有示威者於天瑞路及天華路迴旋處用鐵欄杆設立路障，警方仍然於天瑞路及天壇街交界戒備。

【18：30】警方於深水埗突擊搜查售賣防護裝備的國難五金，國難五金負責人李先生表示，警方未有帶走任何人或貨品。

【18：19】天水圍：近百名防暴警員、便衣警員及速龍小隊成員，於天瑞路及天壇街交設立防線，有人用鐳射筆照向警員，有示威者於天瑞路及天華路迴旋處設立路障。在場有街坊以普通話大叫「左邊，左邊，收隊，收隊」，諷刺早前有短片質疑警隊內混有非本地人士。另外，較早前曾有人兩度在大樓單位向地面掟蛋。

淘大女子影示威者被圍，黃絲阿哥到場救駕﹕

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【17﹕59】淘大﹕包圍兩名撐警男女的現場突然爆發衝突，有人指「有鬼」並追住其追打，有人不斷大叫「冷靜」！至於被包圍的撐警男女在混亂間離開，惟姓鄭男子在商場外受傷倒地，由義勇急救員協助包紥。警方其後到場支援，撐警男女及女子的兄長登上警車。

【17﹕55】天水圍﹕天頌對出的警方防線返回車上，但現場仍有一條防線。天水圍天瑞路約20至30名防暴警察收隊，現場至少三輛警車駛離。

【17﹕45】中環﹕中環站j、k、l出口方向有少量防暴警察戒備，防暴警察持盾牌、長槍。 中環站各出口都有數名防暴警察戒備，當中以B出口最多，現有八名防暴警察。

【17﹕29】天水圍﹕警方防線再後退，但不少車輛進入天瑞路無法前進需要調頭離開。有GoGoVan客貨車接單送乳豬，因無辦法向前繼續行，故下車向警方了解，最終他駕車離開。

由於天水圍區有公眾活動進行，活動路線靠近輕鐵路線個別路口，為審慎起見，輕鐵服務調整如下：705 及 706 線維持 12 - 13 分鐘一班車；751 線維持 14 - 15 分鐘一班車；761P 線維持 13 - 14 分鐘一班車。請乘客為行程預留充足時間。

【17﹕27】淘大﹕較早前在一樓的兩名撐警市民，與不同意見的市民理論，其間有肢體衝突。現場氣氛一度升溫，但有年輕人呼籲現場的人，不要再理會這兩個人，不想警方再進入出現，拘捕更多人。現場市民大叫「一齊走一齊走」。有社工在場，呼籲各方冷靜，有社工亦曾問二人決定留或走，稱如果決定走可護送離開，但二人似乎想留在商場。兩名撐警市民一直在一邊，有時看電話，未有受傷。有商場職員到場維持秩序。

該名自稱攝影愛好者的姓黃女士稱，自己前往廁所途中，見到有人正接受傳媒訪問，就停下來拍照，但就被人指罵，結果愈聚愈多人，群情洶湧，她聲稱頭部被打中。她又指，由活動開始已有拍攝，「所有人都有影」。她更指自己兄長全家是黃絲，更批評他們「黃得好暴力」。後來，黃女士的兄長到場勸喻她離開，指「如果係白衫融咗你呀！」黃女士勸兄長不要出聲，否則在場人士會打他，但黃兄稱﹕「你唔好諗埋一邊啦！有咩返屋企先，阿媽向屋企。」在場人士仍然情緒激動，黃兄向他們稱﹕「我唔係嚟搞你。純粹係家族的黃藍糾紛，你唔好理我咩立場，我依家要安全帶佢走得唔得先？佢係我親阿妹。」示威者向黃兄指罵，黃兄忍不住反問﹕「你講咩呀？係咪和平示威先？」黃兄又繼續向胞妹說教﹕「你唔諗下北角個啲，筋都被人斬斷呀！」

一名不認識她的姓鄭退休男子表示，得知現場有事發生，見到一名女子被包圍，遂上前協助，其間亦被雨傘打中頭，他認為雨傘內有鋼筋，他直指在場人士是「暴徒」。曾傳出有警員到場。目擊者指，兩名男女多次在商場拍攝示威者大頭，目擊者指已留意了他們很久。

六名中學生發起「螢火之荊」集會和平結束﹕

【17﹕21】中環﹕司儀指集會已接近尾聲，播放歌曲《do you hear the people sing》。集會人士其後合唱《願榮光歸香港》。

【17﹕06】天水圍﹕天華路警方防線後退約50米，現場圍觀市民歡呼「收隊啦」，「收工啦」，「天水圍唔歡迎你呀」。其後，現場有人以大聲公勸街坊離開，指警方慣例是扮收隊，然後衝出來捉人。有貨車、的士、私家車等希望通過警方防線被拒，需要調頭離開，而救護車獲警方放行。

【17﹕03】淘大﹕一名女士在淘大商場外一條扶手電梯上被人指罵，有示威者上前將她前後包圍，期間她一度由高處跌倒被扶正，但期後不少人伸手打她，又大力扯其頭髮，情況混亂，該女士未有任何反抗掙扎，隨後她坐在電梯尾位置，被包圍近五至十分鐘。有市民召白車到場。現場消息指，該女士曾影現場人士「大頭」，又稱「打死𡃁仔就啱啦」，激怒附近人士。其後救護員在警方開路下到場處理傷者。另外，商場一樓一名女子疑拍攝在場人士大頭相被包圍，另一名男子聲援女子，與她一同拍攝在場人士。有市民上前與他們合照並大叫「平反六四」。

淘大商場防暴警收隊，千人尾隨叫口號﹕

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【16﹕56】中環﹕大會司儀向參與集會人士指，各區現有零星衝突，未知有關衝突會否波及集會，需要離開的人可以經中環、香港或金鐘站離去，亦可乘船返回九龍。

【16﹕46】淘大﹕近千名示威者走至振華道，再包圍另一輛警車，現場有人向警車掟雜物。警方已全部撤離。據了解，最後一輛警車離開時，曾向在場人士施放胡椒噴劑，數名示威者不適。

【16﹕37】天水圍﹕ 防暴警察再開咪，指在場人士正參與未經警務署署長批凖的集會遊行，屬非法集結，呼籲在場人士離開，否則，警方將使用合理武力驅散。

【16﹕34】淘大﹕在淘大外的大批防暴正後退，準備撤離。現場聚集的人士大叫「收隊」。7分鐘後，該批防暴警員在數百名在場人士包圍下，登上警車離開。有示威者衝前包圍一輛警車，將大量紙張塞進車窗鐵欄中，亦有人以物件敲打車身發出聲響，警車隨後駛離現場。

【16﹕25】天水圍﹕依然有市民在橋上罵警，但地下的示威者則散得七七八八。有村內居民不滿防暴警察設立防線，阻礙市民生活。一牆之隔，居民向防暴警察表達不滿，防暴警察未有回應。

【16﹕25】淘大﹕一名姓楊男子表示，23歲兒子較早前落樓吃午餐，而自己因病未有陪同，突然在電視上見到兒子被數名警員按在地上，他見狀立即下樓了解，惟警方已築封鎖線阻止他接觸兒子，不清楚他有沒有受傷。有目擊者指十多名中年男子曾向數名青年施襲，箍頭及打頭，令現場留下一地血漬。

【16﹕20】中環﹕上台發言的老師表示，認為在過往數個月，學生勇於實踐自己的公民身分，而學生在社會這更大的課室中，用不同方法表達意見，有如下一代在教育上一代。

他指，老師現時能做到的，是和同學一齊面對處境，過往不少人認為考好試才有未來，但現時有更多空間，讓大家討論社會的未來。他表示，知道有學生打算罷課，但強調罷課不罷學，故和一群老師為學生舉辦不同課堂，逢星期一進行。

【16﹕15】中環﹕上台發言的中四學生指，今日參加集會的人數比8月22日少，有對集會愈來愈少人參與感到生氣，希望參加者多呼籲朋友、家人走出來。他又指，不少老一輩認為學生勿「搞咁多嘢」，但他認為學生只是在捍衛自己本來擁有的事物。

【16﹕10】天水圍﹕現時警民相隔50米對峙，約有200名示威者在行人路上指罵防暴警員，其餘示威者進入附近的商場。約七分鐘後，示威者撤退，並進入商場T Town。

【16﹕06】淘大﹕一名男子被索上索帶，救護員到場以擔架床將他抬離現場。現場共有至少四名傷者送院。

【1555】公民黨立法會議員楊岳橋表示，今日出席集會大多數是中四、五的學生，形容他們渡過了一個不平凡的暑假。他感謝一眾教師和家長幫忙，相信他們一定承受不少壓力，才讓學生得以參與集會，又指年輕人教導他甚麼是堅持和創意，而時間會證明年輕人今日追求的公義是正確的。另一邊廂，警方警告在天水圍的示威者正在非法集結，舉起藍旗，呼籲立即離開否則用武力驅散。示威者則不斷叫口號及罵警。

【15:50】中學生集會發起人之一、就讀中四的Lukas指，三個月來見到不少衝突，故希望是次集會可提供一個平台，供學生傾訴心聲。他指，集會是由中學生發起、籌辦，亦有邀請老師出席領導討論，現時未正式統計出席人數，但目測參加者逾500人，而不少人亦主動上台分享，集會情況和預期中差不多。Lucas指開學至今曾傳出不少學校打壓學生就社會事件表達訴求的消息，他指明白校長和老師都有自己的立場和政見，但希望他們尊重學生的發言權。

【15:30】立法會議員鄺俊宇上台發言，他認為香港的中學生是最勇敢的學生，又指大家有保護香港的信念。鄺指現時學生有如「被時代選中的細路」，認為社會對不起年輕人，但在年輕人身上看到未來，故感謝年輕人，呼籲年輕人留有用之軀、保護自己，堅持香港人的善良，鄺前面則有一名手持紙牌、以簡體字寫上「倡議國際愛國12月12日」的女士站立；淘大商場兩邊陣形的人士對罵，有手持國旗的人士，拉扯不同意見人士的口罩，他們亦有被搶國旗，期間有人打鬥至流血。有示威者一邊揮動國旗，一邊高呼「香港曱甴，時代垃圾」，警方一度帶走一名上身赤裸的男士。

【15:20】天秀公園有示威者呼籲「3點半行街」，由手持美國國旗的示威者帶頭，起步前唱「願榮光歸香港」及美國國歌；愛丁堡廣場集會台上主持宣布集會者可自行圍圈，討論近日經歷，司儀指接下來的45分鐘會讓學生休息一下，因在學校討論或會被「篤灰」，故現時給予他們一些時間，討論近日經歷，亦會有老師帶領討論，45分鐘後會再有人上台發言。

【15:15】另一方面，下午2時許，為數約300名中年及以上人士，到九龍灣淘大商場揮動大小國旗和唱國歌，稱是撐警察及支持一名與反修例人士衝突的教師，惟未開始已引起小衝突，與數名穿黑色衣着青年口角。商場內部分店舖即時落閘。3時171，約十名持圓盾警員前來，到達淘大G層其中一個出入口，試圖分隔兩批人士。

【15:00】下午3時，逾五百名集會人士在天秀公園的空地聚集，一同高唱歌曲《願榮光歸香港》。

【14:55】一名學生代表上台發言，指學生是未來主人翁，6月份以來見證港人的團結，一、二百萬人爭取同一目標、7月開始感到迷茫、8月發生警察亂打人事件，「學生做錯事都畀人罰，警方亂射催淚彈，唔係要人走，係要打人」。他形容831太子站事件，「經過都被拉，警察收納稅人錢都亂打人」，反問警方「721，嗰39分鐘警察做咗咩呢？」。他希望大家不掙扎、不篤灰，又認為林鄭無意與示威者溝通，盼有一日大家除口罩和裝備重聚。

「香港媽媽代表」Dorothy上台發言，內容與罷課有關，她反問罷課是否洪水猛獸，需要被記過，又有警員追學生令其跌倒，她強調罷課是和理非抗爭手法，如五四運動一樣，然而教育署和部分校方的禁制程度令人嘩然，長遠來說令年輕人更激烈反彈。她認為無論罷課與否，社會應尊重年輕人，希望教育管理當局勿重蹈覆轍。

【14:35】集會開始，現場約有100至200名參加者。

【14:20】下午約2時，中環J出口近愛丁堡廣場出口有13名防暴警察配備長盾、持槍戒備，期間一度截查一名藍衣年輕男子身份證。其餘出口A、B 、E、F等多個出口，均有十多名防暴警察駐守。而K出口及A出口亦有防暴警旗手配備旗袋。現場所見，防暴警察不時穿梭只限港鐵職員出入的通道。此外，香港站內亦有警察駐守，並截查乘客。

【13:45】集會開始前，大會在現場成立物資站，大台寫有「我雖勢弱言輕，決不虛作無聲」字句。香港民主女神像已被運抵現場，立法會議員楊岳橋現身集會，亦有救護人員在場。

11時許，有兩輛水炮車經粉嶺公路向元朗及天水圍方向駛去，亦至少有六輛豬籠車向元天方向駛去。

約下午12時，天水圍警署附近的警力明顯增強，數以十計的警車在天水圍區戒備。

有愛國人士在淘大商場聚集，與市民發生衝突﹕

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中學生發起的「螢火之荊」集會﹕

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反修例示威浪潮持續，今日天水圍「親子遊行」及明日（15日）的民陣港島遊行被禁，由六名中學生發起的中學生集會則獲發警方的不反對通知書，活動將於今午2時舉行。

由六名中學生發起的「螢火之荊」集會，於下午2時在中環愛丁堡廣場舉行，活動名稱意指中學生有如螢火蟲，匯聚光芒及力量，希望令香港即「荊」逐漸重回正軌，並重申民間的五大訴求。集會早前獲得警方發出的不反對通知書，流程包括由政界議員、教師及參與者輪流分享；台下小組討論、社工、家長及參與者分享，最後有心靈沉澱會、唱歌活動及默哀，至下午5時集會完結，發起人呼籲參加者在集會期間，到連儂牆或連儂人寫下心聲。根據集會的活動文宣，強調活動屬於「和理非」。

另一邊廂，天水圍「親子遊行」雖然被禁，約下午2時30分，天秀公園約有50名人士聚集，15分鐘後，在天水圍天秀公園聚集的人群漸多，現已有約以百計的市民聚集。他們不數高叫「光復香港 時代革命」等口號，現場有兩名集會人士高舉並揮動美國國旗，期間一段有人播放美國國歌。有人在現場以各種樂器演奏歌曲《願榮光歸香港》和《試問誰還未發聲》。

天水圍「親子遊行」雖被禁，但仍有示威者自發「行街」﹕