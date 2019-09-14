【9.14集會．直播】中學生中環集會　天水圍集會被禁黑衣人聚集

【2:55】「香港媽媽代表」Dorothy上台發言，內容與罷課有關，她反問罷課是否洪水猛獸，需要被記過，又有警員追學生令其跌倒，她強調罷課是和理非抗爭手法，如五四運動一樣，然而教育署和部分校方的禁制程度令人嘩然，長遠來說令年輕人更激烈反彈。她認為無論罷課與否，社會應尊重年輕人，希望教育管理當局勿重蹈覆轍。

【2:35】集會開始，現場約有100至200名參加者。

【2:20】下午約2時，中環J出口近愛丁堡廣場出口有13名防暴警察配備長盾、持槍戒備，期間一度截查一名藍衣年輕男子身份證。其餘出口A、B 、E、F等多個出口，均有十多名防暴警察駐守。而K出口及A出口亦有防暴警旗手配備旗袋。現場所見，防暴警察不時穿梭只限港鐵職員出入的通道。此外，香港站內亦有警察駐守，並截查乘客。

【1:45】集會開始前，大會在現場成立物資站，大台寫有「我雖勢弱言輕，決不虛作無聲」字句。香港民主女神像已被運抵現場，立法會議員楊岳橋現身集會，亦有救護人員在場。

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反修例示威浪潮持續，今日天水圍「親子遊行」及明日（15日）的民陣港島遊行被禁，由六名中學生發起的中學生集會則獲發警方的不反對通知書，活動將於今午2時舉行。

由六名中學生發起的「螢火之荊」集會，於下午2時在中環愛丁堡廣場舉行，活動名稱意指中學生有如螢火蟲，匯聚光芒及力量，希望令香港即「荊」逐漸重回正軌，並重申民間的五大訴求。集會早前獲得警方發出的不反對通知書，流程包括由政界議員、教師及參與者輪流分享；台下小組討論、社工、家長及參與者分享，最後有心靈沉澱會、唱歌活動及默哀，至下午5時集會完結，發起人呼籲參加者在集會期間，到連儂牆或連儂人寫下心聲。根據集會的活動文宣，強調活動屬於「和理非」。

另一邊廂，天水圍「親子遊行」雖然被禁，約下午2時30分，天秀公園約有50名人士聚集，15分鐘後，在天水圍天秀公園聚集的人群漸多，現已有約以百計的市民聚集。他們不數高叫「光復香港 時代革命」等口號，現場有兩名集會人士高舉並揮動美國國旗，期間一段有人播放美國國歌。有人在現場以各種樂器演奏歌曲《願榮光歸香港》和《試問誰還未發聲》。