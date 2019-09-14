【9.14集會．直播】淘大女子影示威者被圍　黃絲阿哥到場救駕

中秋節翌日，原定舉行的天水圍「親子遊」不獲警方批不反對通知書，惟下午2時許，陸續有身穿黑衣的人士在天秀公園聚集，最高峯聚集人數逾500人，有人以樂器演奏歌曲《願榮光歸香港》及《試問誰還未發聲》，3時半開始遊行，防暴警舉藍旗警告。 另一邊廂，六名中學生發起「螢火之荊」集會，今日下午2時半在中環愛丁堡廣場舉行，主辦單位在現場設置連儂牆，讓集會人士寫下心聲。 在九龍灣淘大商場，下午3時許，一批手持國旗的中年人士唱國歌，稱支持香港警察，在商場內與一批青年口角及打架，有中年男子頭破血流，防暴警察接報到場，拘捕數人。 攝錄：洪業銘

【18：19】天水圍：近百名防暴警員、便衣警員及速龍小隊成員，於天瑞路及天壇街交設立防線，有人用鐳射筆照向警員，有示威者於天瑞路及天華路迴旋處設立路障。在場有街坊以普通話大叫「左邊，左邊，收隊，收隊」，諷刺早前有短片質疑警隊內混有非本地人士。另外，較早前曾有人兩度在大樓單位向地面掟蛋。

淘大女子影示威者被圍，黃絲阿哥到場救駕﹕

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【17﹕59】淘大﹕包圍兩名撐警男女的現場突然爆發衝突，有人指「有鬼」並追住其追打，有人不斷大叫「冷靜」！至於被包圍的撐警男女在混亂間離開，惟姓鄭男子在商場外受傷倒地，由義勇急救員協助包紥。警方其後到場支援，撐警男女及女子的兄長登上警車。

【17﹕55】天水圍﹕天頌對出的警方防線返回車上，但現場仍有一條防線。天水圍天瑞路約20至30名防暴警察收隊，現場至少三輛警車駛離。

【17﹕45】中環﹕中環站j、k、l出口方向有少量防暴警察戒備，防暴警察持盾牌、長槍。 中環站各出口都有數名防暴警察戒備，當中以B出口最多，現有八名防暴警察。

【17﹕29】天水圍﹕警方防線再後退，但不少車輛進入天瑞路無法前進需要調頭離開。有GoGoVan客貨車接單送乳豬，因無辦法向前繼續行，故下車向警方了解，最終他駕車離開。

由於天水圍區有公眾活動進行，活動路線靠近輕鐵路線個別路口，為審慎起見，輕鐵服務調整如下：705 及 706 線維持 12 - 13 分鐘一班車；751 線維持 14 - 15 分鐘一班車；761P 線維持 13 - 14 分鐘一班車。請乘客為行程預留充足時間。

【17﹕27】淘大﹕較早前在一樓的兩名撐警市民，與不同意見的市民理論，其間有肢體衝突。現場氣氛一度升溫，但有年輕人呼籲現場的人，不要再理會這兩個人，不想警方再進入出現，拘捕更多人。現場市民大叫「一齊走一齊走」。有社工在場，呼籲各方冷靜，有社工亦曾問二人決定留或走，稱如果決定走可護送離開，但二人似乎想留在商場。兩名撐警市民一直在一邊，有時看電話，未有受傷。有商場職員到場維持秩序。

該名自稱攝影愛好者的姓黃女士稱，自己前往廁所途中，見到有人正接受傳媒訪問，就停下來拍照，但就被人指罵，結果愈聚愈多人，群情洶湧，她聲稱頭部被打中。她又指，由活動開始已有拍攝，「所有人都有影」。她更指自己兄長全家是黃絲，更批評他們「黃得好暴力」。後來，黃女士的兄長到場勸喻她離開，指「如果係白衫融咗你呀！」黃女士勸兄長不要出聲，否則在場人士會打他，但黃兄稱﹕「你唔好諗埋一邊啦！有咩返屋企先，阿媽向屋企。」在場人士仍然情緒激動，黃兄向他們稱﹕「我唔係嚟搞你。純粹係家族的黃藍糾紛，你唔好理我咩立場，我依家要安全帶佢走得唔得先？佢係我親阿妹。」示威者向黃兄指罵，黃兄忍不住反問﹕「你講咩呀？係咪和平示威先？」黃兄又繼續向胞妹說教﹕「你唔諗下北角個啲，筋都被人斬斷呀！」

一名不認識她的姓鄭退休男子表示，得知現場有事發生，見到一名女子被包圍，遂上前協助，其間亦被雨傘打中頭，他認為雨傘內有鋼筋，他直指在場人士是「暴徒」。曾傳出有警員到場。目擊者指，兩名男女多次在商場拍攝示威者大頭，目擊者指已留意了他們很久。

六名中學生發起「螢火之荊」集會和平結束﹕

【17﹕21】中環﹕司儀指集會已接近尾聲，播放歌曲《do you hear the people sing》。集會人士其後合唱《願榮光歸香港》。

【17﹕06】天水圍﹕天華路警方防線後退約50米，現場圍觀市民歡呼「收隊啦」，「收工啦」，「天水圍唔歡迎你呀」。其後，現場有人以大聲公勸街坊離開，指警方慣例是扮收隊，然後衝出來捉人。有貨車、的士、私家車等希望通過警方防線被拒，需要調頭離開，而救護車獲警方放行。

【17﹕03】淘大﹕一名女士在淘大商場外一條扶手電梯上被人指罵，有示威者上前將她前後包圍，期間她一度由高處跌倒被扶正，但期後不少人伸手打她，又大力扯其頭髮，情況混亂，該女士未有任何反抗掙扎，隨後她坐在電梯尾位置，被包圍近五至十分鐘。有市民召白車到場。現場消息指，該女士曾影現場人士「大頭」，又稱「打死𡃁仔就啱啦」，激怒附近人士。其後救護員在警方開路下到場處理傷者。另外，商場一樓一名女子疑拍攝在場人士大頭相被包圍，另一名男子聲援女子，與她一同拍攝在場人士。有市民上前與他們合照並大叫「平反六四」。

淘大商場防暴警收隊，千人尾隨叫口號﹕

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【16﹕56】中環﹕大會司儀向參與集會人士指，各區現有零星衝突，未知有關衝突會否波及集會，需要離開的人可以經中環、香港或金鐘站離去，亦可乘船返回九龍。

【16﹕46】淘大﹕近千名示威者走至振華道，再包圍另一輛警車，現場有人向警車掟雜物。警方已全部撤離。據了解，最後一輛警車離開時，曾向在場人士施放胡椒噴劑，數名示威者不適。

【16﹕37】天水圍﹕ 防暴警察再開咪，指在場人士正參與未經警務署署長批凖的集會遊行，屬非法集結，呼籲在場人士離開，否則，警方將使用合理武力驅散。

【16﹕34】淘大﹕在淘大外的大批防暴正後退，準備撤離。現場聚集的人士大叫「收隊」。7分鐘後，該批防暴警員在數百名在場人士包圍下，登上警車離開。有示威者衝前包圍一輛警車，將大量紙張塞進車窗鐵欄中，亦有人以物件敲打車身發出聲響，警車隨後駛離現場。

【16﹕25】天水圍﹕依然有市民在橋上罵警，但地下的示威者則散得七七八八。有村內居民不滿防暴警察設立防線，阻礙市民生活。一牆之隔，居民向防暴警察表達不滿，防暴警察未有回應。

【16﹕25】淘大﹕一名姓楊男子表示，23歲兒子較早前落樓吃午餐，而自己因病未有陪同，突然在電視上見到兒子被數名警員按在地上，他見狀立即下樓了解，惟警方已築封鎖線阻止他接觸兒子，不清楚他有沒有受傷。有目擊者指十多名中年男子曾向數名青年施襲，箍頭及打頭，令現場留下一地血漬。

【16﹕20】中環﹕上台發言的老師表示，認為在過往數個月，學生勇於實踐自己的公民身分，而學生在社會這更大的課室中，用不同方法表達意見，有如下一代在教育上一代。

他指，老師現時能做到的，是和同學一齊面對處境，過往不少人認為考好試才有未來，但現時有更多空間，讓大家討論社會的未來。他表示，知道有學生打算罷課，但強調罷課不罷學，故和一群老師為學生舉辦不同課堂，逢星期一進行。

【16﹕15】中環﹕上台發言的中四學生指，今日參加集會的人數比8月22日少，有對集會愈來愈少人參與感到生氣，希望參加者多呼籲朋友、家人走出來。他又指，不少老一輩認為學生勿「搞咁多嘢」，但他認為學生只是在捍衛自己本來擁有的事物。

【16﹕10】天水圍﹕現時警民相隔50米對峙，約有200名示威者在行人路上指罵防暴警員，其餘示威者進入附近的商場。約七分鐘後，示威者撤退，並進入商場T Town。

【16﹕06】淘大﹕一名男子被索上索帶，救護員到場以擔架床將他抬離現場。現場共有至少四名傷者送院。

【1555】公民黨立法會議員楊岳橋表示，今日出席集會大多數是中四、五的學生，形容他們渡過了一個不平凡的暑假。他感謝一眾教師和家長幫忙，相信他們一定承受不少壓力，才讓學生得以參與集會，又指年輕人教導他甚麼是堅持和創意，而時間會證明年輕人今日追求的公義是正確的。另一邊廂，警方警告在天水圍的示威者正在非法集結，舉起藍旗，呼籲立即離開否則用武力驅散。示威者則不斷叫口號及罵警。

【15:50】中學生集會發起人之一、就讀中四的Lukas指，三個月來見到不少衝突，故希望是次集會可提供一個平台，供學生傾訴心聲。他指，集會是由中學生發起、籌辦，亦有邀請老師出席領導討論，現時未正式統計出席人數，但目測參加者逾500人，而不少人亦主動上台分享，集會情況和預期中差不多。Lucas指開學至今曾傳出不少學校打壓學生就社會事件表達訴求的消息，他指明白校長和老師都有自己的立場和政見，但希望他們尊重學生的發言權。

【15:30】立法會議員鄺俊宇上台發言，他認為香港的中學生是最勇敢的學生，又指大家有保護香港的信念。鄺指現時學生有如「被時代選中的細路」，認為社會對不起年輕人，但在年輕人身上看到未來，故感謝年輕人，呼籲年輕人留有用之軀、保護自己，堅持香港人的善良，鄺前面則有一名手持紙牌、以簡體字寫上「倡議國際愛國12月12日」的女士站立；淘大商場兩邊陣形的人士對罵，有手持國旗的人士，拉扯不同意見人士的口罩，他們亦有被搶國旗，期間有人打鬥至流血。有示威者一邊揮動國旗，一邊高呼「香港曱甴，時代垃圾」，警方一度帶走一名上身赤裸的男士。

【15:20】天秀公園有示威者呼籲「3點半行街」，由手持美國國旗的示威者帶頭，起步前唱「願榮光歸香港」及美國國歌；愛丁堡廣場集會台上主持宣布集會者可自行圍圈，討論近日經歷，司儀指接下來的45分鐘會讓學生休息一下，因在學校討論或會被「篤灰」，故現時給予他們一些時間，討論近日經歷，亦會有老師帶領討論，45分鐘後會再有人上台發言。

【15:15】另一方面，下午2時許，為數約300名中年及以上人士，到九龍灣淘大商場揮動大小國旗和唱國歌，稱是撐警察及支持一名與反修例人士衝突的教師，惟未開始已引起小衝突，與數名穿黑色衣着青年口角。商場內部分店舖即時落閘。3時171，約十名持圓盾警員前來，到達淘大G層其中一個出入口，試圖分隔兩批人士。

【15:00】下午3時，逾五百名集會人士在天秀公園的空地聚集，一同高唱歌曲《願榮光歸香港》。

【14:55】一名學生代表上台發言，指學生是未來主人翁，6月份以來見證港人的團結，一、二百萬人爭取同一目標、7月開始感到迷茫、8月發生警察亂打人事件，「學生做錯事都畀人罰，警方亂射催淚彈，唔係要人走，係要打人」。他形容831太子站事件，「經過都被拉，警察收納稅人錢都亂打人」，反問警方「721，嗰39分鐘警察做咗咩呢？」。他希望大家不掙扎、不篤灰，又認為林鄭無意與示威者溝通，盼有一日大家除口罩和裝備重聚。

「香港媽媽代表」Dorothy上台發言，內容與罷課有關，她反問罷課是否洪水猛獸，需要被記過，又有警員追學生令其跌倒，她強調罷課是和理非抗爭手法，如五四運動一樣，然而教育署和部分校方的禁制程度令人嘩然，長遠來說令年輕人更激烈反彈。她認為無論罷課與否，社會應尊重年輕人，希望教育管理當局勿重蹈覆轍。

【14:35】集會開始，現場約有100至200名參加者。

【14:20】下午約2時，中環J出口近愛丁堡廣場出口有13名防暴警察配備長盾、持槍戒備，期間一度截查一名藍衣年輕男子身份證。其餘出口A、B 、E、F等多個出口，均有十多名防暴警察駐守。而K出口及A出口亦有防暴警旗手配備旗袋。現場所見，防暴警察不時穿梭只限港鐵職員出入的通道。此外，香港站內亦有警察駐守，並截查乘客。

【13:45】集會開始前，大會在現場成立物資站，大台寫有「我雖勢弱言輕，決不虛作無聲」字句。香港民主女神像已被運抵現場，立法會議員楊岳橋現身集會，亦有救護人員在場。

11時許，有兩輛水炮車經粉嶺公路向元朗及天水圍方向駛去，亦至少有六輛豬籠車向元天方向駛去。

約下午12時，天水圍警署附近的警力明顯增強，數以十計的警車在天水圍區戒備。

有愛國人士在淘大商場聚集，與市民發生衝突﹕

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中學生發起的「螢火之荊」集會﹕

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反修例示威浪潮持續，今日天水圍「親子遊行」及明日（15日）的民陣港島遊行被禁，由六名中學生發起的中學生集會則獲發警方的不反對通知書，活動將於今午2時舉行。

由六名中學生發起的「螢火之荊」集會，於下午2時在中環愛丁堡廣場舉行，活動名稱意指中學生有如螢火蟲，匯聚光芒及力量，希望令香港即「荊」逐漸重回正軌，並重申民間的五大訴求。集會早前獲得警方發出的不反對通知書，流程包括由政界議員、教師及參與者輪流分享；台下小組討論、社工、家長及參與者分享，最後有心靈沉澱會、唱歌活動及默哀，至下午5時集會完結，發起人呼籲參加者在集會期間，到連儂牆或連儂人寫下心聲。根據集會的活動文宣，強調活動屬於「和理非」。

另一邊廂，天水圍「親子遊行」雖然被禁，約下午2時30分，天秀公園約有50名人士聚集，15分鐘後，在天水圍天秀公園聚集的人群漸多，現已有約以百計的市民聚集。他們不數高叫「光復香港 時代革命」等口號，現場有兩名集會人士高舉並揮動美國國旗，期間一段有人播放美國國歌。有人在現場以各種樂器演奏歌曲《願榮光歸香港》和《試問誰還未發聲》。

天水圍「親子遊行」雖被禁，但仍有示威者自發「行街」﹕