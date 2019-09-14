【逃犯條例】一周最少五宗持不同政見人士衝突　多人受傷

超過三個月的反修例風波中，在不同示威場合中，都出現不同意見人士的衝突，在本周內，就至少發生了五宗不同意見的示威者衝突事件。今日（14日），身穿藍色「I Love 警察」衣服的人士多區出擊，在將軍澳、炮台山及九龍灣等地區示威，又與反修例人士釀成暴力衝突，多人受傷及被捕。 不同意見的群眾起衝突，在近期並非首見。周四（12日）亦有一宗持國旗人士聚集IFC後與不同意見者爭執事件。而反修例風波中，群眾衝突可追溯至6月30日的撐警集會，其後到7月21日元朗白衣人襲擊途人將衝突升溫。8月開始「藍衣人」和「白衣人」在不同地區聚集，甚至攻擊反修例示威者。

一日三區藍衣人涉襲擊事件

今日下午約3時，大批身穿「藍色「I Love 警察」及「I Love香港」衣服，並手持五星旗的人士在九龍灣淘大商場聚集。他們一邊揮動旗幟，一邊高聲唱義勇軍進行曲。當時有持不同意見的人士到場，舉起反修例標語，又與聚集者對罵。期間，雙方發生衝突打鬥，有多人受傷，隨後防暴警察到場帶走多人。

而在今早11時許，一批人士去到將軍澳清拆連儂牆，期間有一名男子報稱遭「拆牆」人士襲擊受傷。到下午1時許，數十名藍衣人去到炮台山站外清拆連儂牆，有人勸阻反遭圍毆，一度打至馬路上。

有人登獅子山揮五星旗示威 反擊中秋人鏈活動

昨日（13日）有人趁中秋節發起獅子山人鏈活動。大批市民在獅子山上手拖手，亮起手機燈光連成人鏈，又在山上掛起示威標語。今晨約10許，有一批約30餘人登獅子山，在山頂揮動五星旗及區旗，並且高叫口號，又展示一塊寫上「止暴制亂 恢復秩序」的紅色橫額示威，作為對昨日反修例人士的回應。

近日多宗持國旗者與反修例人士衝突

近日亦發生多宗不同意見群眾衝突事件。本周有網民發起多區商場大合唱《願榮光歸香港》活動，而在周四（12日）下午1時，就有百人帶同國旗、區旗及宣傳單張，到中環國際金融中心（IFC）中庭，快閃唱義勇軍進行曲。有反修例人士到場叫口號，期間雙方指罵及推撞，情況混亂，亦有人企圖扯走示威者口罩，在場人士即時上前勸止。

而在12日晚，反修例示威者再聚集在各個商場唱歌叫口號，元朗再釀另一宗衝突。晚上9時許，在元朗西鐵站內，有一大班手持國旗白衣人聚集，一度與在場人士爭執，又向市民投擲雜物。

群眾衝突追溯至630撐警集會 元朗721全面升溫

6月30日有人在金鐘添馬公園發起「撐警集會」，為反修例風波中較早期的群眾衝突。支持警方的人士與當時在立法會外示威區物資站的人起衝突，期間有人向進入立法會門外示威區的人吐口水及揮拳，並襲擊記者。到7月21日，元朗西鐵站內有白衣人聚集並襲擊途人及參與遊行之後的示威者，令群眾衝突升溫，引發後來的「光復元朗」遊行。

8月5日有人發起多區罷工集會，引爆大規模警民衝突，當晚首次有身穿「I Love警察」及「I Love香港」藍色衣服的人士，出現於荃灣二陂坊等地攻擊示威者。亦又有一眾疑似福建人在北角與示威者打鬥。8月25日，荃葵青大遊行後，有藍衣人手持鐵通攻擊示威者。