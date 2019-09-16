【9.15衝突】遊客減少　德成號蛋捲照賣光　小店憂北角變元朗翻版

近月反對《逃犯條例》修例示威中，被指有「福建幫」聚居的北角時有衝突，8.5罷工當日白衣人在北角持棍打示威者，緊接在8.11港島東遊行又有人在北角打記者及毆打學生，至昨日（9月15日）北角再成戰場，兩派打鬥促使警方施催淚彈清場。連月爭執不絕，市民避走北角，德成號蛋捲、天然椰子號等老店生意皆受影響。不過，有商戶坦言北角猶如元朗翻版，認為搞亂北角的人不是示威者，而是有批人走上街頭胡亂施襲所致，「唔係示威者出去抗爭搞到啲人唔嚟北角或元朗，係有班人無啦啦走出嚟打人。」

老店德成號職員指近月遊客減少，生意變差。(賴雯心攝)

8月5日罷工示威活動起，北角街頭出現數十名手持藤條、木棍的大漢，追打示威者，引起千名示威者趕至增援。由那一天起，北角被標籤成「福建幫」聚居地，屢次爆發兩派打鬥。昨日北角再度淪為戰場，操福建話的中年人與示威者互毆。有白衣人手持摺凳、棍等襲擊示威者，襲擊完示威者後，有白衣人疑落單，遭示威者襲擊至受傷。警方最終拘捕29人，當中包括24男5女，包括兩邊不同意見的人，其中持凳的男子已被捕。連串暴力衝突的陰霾下，加上社會氣氛轉差，內地旅客量減少，北角有商戶生意受到影響。

位於渣華道、於三十、四十年代已開始經營的「德成號蛋捲」，今午已賣光貨物，職員正在執拾及打點，她指因遊客變少，近月生意有影響。而1964年在北角馬寶道開張的老店「天然椰子號」職員Amy指，店內主要出售基層必需品，生意額下降一至兩成，對於是否接受生意變差，她稱﹕「接受唔到都要接受，有得揀咩？」她續指，北角街坊以福建人為主，雖然語言不同，但相處上沒有問題，街坊間沒有衝突，「福建人同普通本地客一樣。」雖然北角不斷發生衝突，但警方不曾著他們注意安全。

天然椰子號老店Amy指生意減一至兩成，並指主要客源是福建人，大家向來相處沒有問題。(賴雯心攝)

在北角經營食肆的蔡小姐表示，昨晚7時許發生兩派打鬥時，店舖已立即拉閘，她在店內目擊街頭打鬥一幕，例如有中年男子大叫「支持警察」，但有示威者回以﹕「死黑警」，他即發難作狀欲打人，即被十多人圍追指責他﹕「打人！」街頭毆鬥沒完沒了，最終警方推進及施放催淚彈清場。

她表示，北角是福建人為多，大多是街坊或商戶，不是以幫派形式集體出沒，平日甚少有衝突發生。福建人針對示威者施襲，蔡指他們認為示威者搞亂北角，但他們不明白並非示威者搞亂或抗爭，「唔係示威者出去抗爭搞到啲人唔嚟北角或元朗，係有班人無啦啦走出嚟打人」。

在《逃犯條例》修訂事件的影響下，過往北角周末不時有市民、遊客，但連接有衝突事件發生後，如同元朗一般生意變差，「啲人唔入元朗，因為印象認為元朗會無啦啦打人，咪唔去囉」，而北角被標籤為有福建幫，故市民不會在周末到北角，亦不願在街逗留，盡早回家。

在北角生活十年的街坊葉小姐表示，昨日炮台山有一批人撩事鬥非，場面混亂。她與福建人是街坊，認為相處沒有問題，亦不會有衝突，並指在同一地方生活便要共融，即使是南亞裔人士亦可以和平相處。