【屯門元朗示威．直播】示威者入夜元朗集會高呼：7.21唔見人！

周六（21日）屯門公園衛生關注組成員再發起「光復屯門公園」遊行，由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署外。早上10時許，數十名防暴警於屯門站內戒備，港鐵屯門站及元朗站因應公眾活動分別在下午1時及3時關閉。下午2時許，逾千示威者起步，其間杯渡路防暴警曾出黑旗，屯門大會堂有示威者燒國旗。之後，屯門西鐵站發生警民衝突，示威者噴滅火筒，警方疑曾用橡膠彈。大會抵達終點，並在下午4時提早宣佈遊行結束。示威者退至鄉事會路築路障，破壞市中心輕鐵站，遇防暴推進後撤入屯匯街，其間示威者掟汽油彈，警出催淚彈驅散拉人。示威者四散，部分經青山公路抵青海圍縱火，防暴警驅散。 屯門衝突過後，有示威者響應7.21元朗事件兩個月的西鐵元朗站靜坐活動，惟因元朗站早已關閉，晚上7時，數百示威者在元朗形點商場聚集，大合唱及叫口號等。 攝錄﹕鄧穎韜、洪業銘

【19﹕33】示威者在形點向元朗站指罵站內警員，警方其後將鐵閘落下，有示威者在閘上塗鴉及踢閘。

【19﹕32】今日「屯公再光復」合法遊行，主辦方宣布參與人數逾三萬人。

【19﹕27】屯門前往元朗的路上不時有警方的路障截查可疑車輛。另外，有衝鋒車及豬籠車駛入元朗大馬路，而大馬路大部分店舖仍營業。YOHO MALL 1內聚集人數開始增加，商戶早已落閘。

【19﹕15】由於元朗站於下午3時已關閉，示威者無法進入。逾百示威者在元朗YOHO MALL 1內靜坐，其間高唱《願榮光歸香港》，現場人士肅立及將手放在心口。有防暴警在元朗西鐵站內戒備。

+ 11 + 10 + 9

【19﹕08】由於部分輕鐵站設施被破壞，路面情況不適合行車，輕鐵服務調整如下：屯門區的所有輕鐵及港鐵巴士服務暫停，610綫、614綫、615綫及751綫，均以兆康為終點站。

因道路情況，以下途經屯門一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

新界區路線：62X,261X

下列巴士路線需改道行駛：

新界區路線：

52X,53,58M,58P,58X,60M,60X,61M,61X,63X,67M,67X,68A,259D,260X,261,263,868,B3,B3A,B3M,B3X

過海路線：

960,961,962X

機場路線/北大嶼山對外路線：

A33X,E33

下列新界區專線小巴路線暫停服務：

43,43A,43B,43C

下列新界區專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：

40,42 ,44,44A,44B,46

因道路狀況，以下於屯門的路段現已暫時阻塞/封閉：介乎往屯門公路支路北行與屯興路的交界處、介乎青田路與屯門公路的所有支路、介乎屯門鄉事會路與青山公路-新墟段的交界處、介乎杯渡路與青山公路-青山灣的交界處、介乎河田街與震寰路的交界處、介乎杯渡路與鳴琴路的交界處、介乎兆麟街與屯門鄉事會路的交界處、介乎皇珠路與往屯門公路的交界處、介乎天后路與業旺路的交界處、介乎屯門公路與皇珠路的交界處、介乎青田路與皇珠路的交界處。



示威者抵青海圍縱火，警放催淚煙驅散﹕

【18﹕50】新界環迴公路入屯門公路，及青山公路大欖段入屯門方向均出現車龍，不見龍尾。

【18﹕27】青海圍的防暴警員經逃生出入口進入屯門公路並登上警車離開，亦有警員在青海圍登上警車，現場街坊陸續散去。另外有一批防暴警在天后路上車。現場消息指，由於屯門區沒有交通工具離開，有示威者計劃步行前往元朗西鐵站參與靜坐。

【18﹕20】早前有示威者因置樂花園對開有防暴警，故經山路到達麥理浩徑一燒烤場休息，並換衫離開，部分人指會行山前往荃灣。

【18﹕18】Vcity外有私家車一度被截查，圍觀市民叫囂要求「放人」，私家車被搜查後獲放行，在場人士拍手。而在青海圍，曾有中年漢希望通過警方防線被阻不果，抱怨指，「講唔掂又影我」。現場市民大叫，「我要小曼谷」。小曼谷為區內著名泰國餐廳，鄰近青善街遊樂場。

【18﹕12】警方表示，激進暴力示威者今日在屯門市中心多處設置路障，並縱火焚燒雜物，危害在場人士的人身安全及嚴重影響附近一帶的交通情況。另外，輕鐵服務有所調整，包括路線改道及暫停服務，警方呼籲市民留意交通情況。警方將使用相應武力驅散，警告示威者立即停止違法行為及離去。警方提醒附近一帶市民留意最新情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

【18﹕06】防暴警在青海圍戒備，並射水救火。現場有大批市民在行人路上圍觀及叫囂。另一方面，在屯門市中心一帶，防暴警推進至屯興街，示威者進入商場暫避，現場未有巴士乘搭，他們無法離開。

【18﹕01】防暴警已到青海圍，並經青海圍逃生出口穿過屯門公路，前往路德會呂祥光中學追捕示威者。有示威者已進入安定邨一帶。

【17﹕56】青海圍一段，懷疑有示威者再掟汽油彈，防暴警再施放催淚彈，示威者後退至置樂花園。示威者在青海圍堵路及縱火燒床褥，亦有人在青海圍逃生出口進入屯門公路，再到路德會呂祥光中學。

【17﹕53】示威者經青山公路青山灣段轉入彩華花園一帶，而防暴警察沿青山公路青山灣段推向置樂花園方向。

【17﹕45】有示威者沿青山公路青山灣向三聖邨方向後退，現時已抵仁愛街市外。有示威者噴滅火筒。有防暴警推進及制服兩人。

【17﹕39】消防抵達屯利街縱火現場及開喉灌救。一名黑衣男子在大會堂對出被截停，他被指管有第一部毒藥，但未知是何類藥物。有傳媒報導指，該名男子曾兩度經過大會堂故被截停，新界南總區(刑事)警司梁國榮曾在現場質問男子是否藏有壯陽藥，又問有無醫生紙。

【17﹕35】示威者不斷向屯利街路障投雜物助燃，屯利街前後皆有防暴警戒備，現場有示威者向警方叫囂。另外，大量示威者退入屯門市廣場暫避，有示威者表示見到防暴推進就馬上退入商場，因警察沒有進入商場所以暫時安全。又稱未知下一步去哪裡。商場內有不少示威者說：「扔gear！」又有人打開傘陣，掩護其他示威者更換衣服。

【17﹕27】屯利街有示威者築路障，並燃點垃圾桶。而新都商場內有人大叫「有冇社工」，現場有人受傷，聲稱中彈，情況穩定，數名義務急救員為其治理。大批示威者在青山公路青山灣段前進。而屯門公路防暴警帶走一名男子。

屯匯街爆衝突，示威者擲汽油彈，警出催淚彈拘多人﹕

+ 6 + 5 + 4

【17﹕23】示威者走至青山公路青山灣段，並將雜物放在路面。另外，在新都商場旁有示威者掘磚，並在屯利街設路障。

【17﹕19】警方表示，激進示威者今日（21日）手持鐵枝，破壞屯門市中心輕鐵站設施，將雜物投入輕鐵路軌，及於附近設置路障，堵塞交通。另外，激進示威者投擲汽油彈，危害在場人士和警務人員的人身安全。警方將於短時間內採取驅散行動，並警告示威者立即停止違法行為及離開。警方提醒附近一帶市民留意情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

【17﹕11】防暴警清場，兩名男義務急救員、一名男示威者及一名女示威者被捕。有人將雜物堆放至屯門公路，現場來回方向交通受阻。防暴警正在屯門公路向前推進，並在近屯門市廣場外設防線。

【17﹕06】防暴警向屯匯街的示威者推進，示威者以磚塊及懷疑以汽油彈還擊，現場路面有火光，警方其後施放多至少三至四發催淚煙，現場亦傳出警鐘聲。警方舉橙旗，警告示威者離開。示威者由時代廣場進入，往屯門市廣場、華都廣場方向離開。

【17﹕03】屯匯街的防暴警戴上豬咀。

【16﹕57】防暴警增援，並企圖衝前防線，屯門市中心對開示威者的防線不斷有人大叫「散水呀！」部分人撤走，但前線不撤離，死守路障，天橋上向下投傘、索帶、口罩支援。前線不斷加固路障，以滅火筒噴濕地下，並向路障前掟磚。

示威者堵鄉事會路，破壞市中心輕鐵站﹕

+ 6 + 5 + 4

【16﹕48】屯門大會堂巴士總站外有示威者射水。亦有示威者阻屯門時代廣場閂閘，呼籲其他人盡快進入商場離開。

【16﹕41】屯門鄉事會路的防暴警再度舉起黑旗，並警告記者返回行人路，否則開橡膠彈時會誤中記者。

【16﹕38】市中心輕鐵站﹕有防暴警進入站內清場。防暴警察其後到達屯門大會堂對出天橋。

【16﹕37】屯門鄉事會路﹕由於有防暴警員推進，現場示威者急速撤退。其間有示威者開滅火筒，現場出現一陣白煙。

【16﹕37】屯門市中心﹕在場人士大叫「快啲走」、「有gear 走先」、「唔好畀人打」，示威者後退。

【16﹕34】市中心輕鐵站﹕示威者以硬物破壞閉路電視及其他設施。

【16﹕29】屯門天后橋﹕有示威者早前以單車及鐵架築路障，防暴警到場清理。

【16﹕27】屯門﹕有示威者進入輕鐵路軌收集石塊。屯門鄉事會路近屯匯街一個工地位置，有示威者挖磚及制作橫額。

【16﹕26】警方表示，激進示威者今日（21日）於屯門政府合署附近手持鐵枝、丫叉和鐳射槍等攻擊性武器，並焚燒國旗，破壞公物及設置路障。警方警告示威者立即停止違法行為及離開。

屯門新墟杯渡路近西鐵站B出口對開，警方出黑旗，警方指隨時會發放催淚彈。(香港01記者攝)

示威者在屯門鄉事會路一帶佔路。(李智智攝)

【16：14】屯門公園：防暴警員在場高叫「繼續向公園入面行！」多名防暴警員在公園的出入口位置駐守。

【16：08】屯門站：大批防暴警衝出，並制服至少兩人。另外防暴警員屯門站對開一處橋底截停搜查至少七人，他們戴有First Aid頭盔及反光衣。十多分鐘後，該批First Ai被防暴警帶至屯門站，立法會議員張超雄在場了解。

【16：08】屯門大會堂：遊行發起人指由於收到消息，稱警方已經出動海棉彈，宣布結束遊行。他們呼籲遊行人士尋找一個安全地方暫避，「因為出面十分危險，警方已經出動武力。」

【16：04】屯門站：有示威者以滅火喉射向樓梯間防暴警員。樓梯間的防暴警持槍及舉起胡椒噴劑戒備，防暴警員不斷高叫讓開。警方向在場記者指，要求記者企在兩旁位置，不要站在警員與示威者之間。大批防暴警衝出驅散及築起防線。

【16：04】屯門鄉事會路：示威者在屯門鄉事會路一帶佔路。屯門鄉事會路示威者開始跑緊聲稱有防暴前進中。

【15：48】屯門政府合署：遊行隊伍抵達終點屯門政府合署外。

【15：48】屯門西鐵站：屯門新墟杯渡路近西鐵站B出口對開，示威者返回行人路，向屯門公園的方向進發。其間一名男子與警方發生口角，警方用攝影機拍攝男子。另外警方傳媒聯絡隊的人員，命記者返上行人路位置。

【15：43】屯門大會堂：屯門公園近大會堂對開位置，有示威者燒中國國旗。遊行隊伍途經屯門公園，期間有人拿出國旗，並多次踐踏。有人以紙巾助燃，用打火機企圖燒毀國旗。期間有人舉起雨傘阻擋鏡頭。眾人踢熄火種後離開，有消防員到場將撲熄。

【15：40】屯門西鐵站：屯門新墟杯渡路近西鐵站B出口對開，警方出黑旗，警方指隨時會發放催淚彈。

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示威者剛出發 防暴員舉黃旗

大量防暴警察沿屯門青賢街，往遊行起點方向步行，可見有防暴警察手持長槍，有警員舉起黃旗，要求他們立即返回原定路線屯門鄉事會路，並要求他們立即返行兩邊行人路。(黃桂桂攝)

（李澤彤攝）

【15：34】屯門市：屯大量防暴於屯門鄉事會路戒備，與遊行人士距離只有約100米。有遊行人士向防暴警察方向唱：「呀！死黑警！」

【15：31】屯門市：屯門站B出口位置，警方高舉藍色警告旗幟，並指在場人士的集會為非法集會，要求他們立即離開，否會驅趕在場人士。

【15：28】屯門市：西鐵屯門站及屯門鄉事會路新墟，有多名警員在地面位置戒備，防暴警員亦帶備長槍及盾牌。警方亦手持警告旗幟。

【15：25】屯門公園：遊行人士到達屯門公園，在場人士高呼「五大訴求缺一不可」口號。 有示威者在公園的牆壁塗鴉寫上「光復香港」的字句。

【15：20】屯門市：屯門站河傍街出口有近百防暴警察駐守，有防暴警察向路過市民稱：「無地鐵㗎喇！」其間有市民與警員發生口角。另外遊行人士步至西鐵屯門站對開時，有遊行人士與商場內的市民對罵，現場有多防暴警員戒備。

【15：10】屯門市：新墟杯渡路有多名防暴警員駐守，現場可見防暴警員與遊行人士相距約200米，警員後方有多輛警車戒備。在場的遊行人士不斷高叫「黑社會」等口號。

【15：14】屯門公園：屯門公園的李伯伯表示，今日是路經公園，他指自己並不是來聽歌。「覺得自覺咗好多，老人家冇地方去咪嚟行下。」李伯伯指上次光復屯門公園後，公園內的表演大媽有明顯減少。另一名82歲的伯伯指，他每日都來公園聽歌，「我十幾年都有嚟聽歌，有冇人投訴我就唔知！」

【15：10】元朗站：元朗站已經完全封閉，大堂仍有大量防暴警。傳媒追訪港鐵職員時，有防暴警察出言阻止，籲勿「超越封鎖線」。仍有少量市民在站內，經站內G出口的特別通道離開。現場約五十名防暴警員在場駐守。

【15：10】屯門市：防暴警員離開後，在場大會開咪呼籲在場人士，根據警方反出的不反對通知書要求，於行人路進行遊行活動。隊頭仍在行人路步行，不過後方的遊行人士步出馬路遊行。遊行隊頭已經步行至V City對開位置，現場可見商場的出入口已經關閉，未見有警員在場駐守。

【15：04】屯門市：警方一度舉起黃旗，要求在場的參加者及記者，返回兩邊的行人路。其間一名男子與警方發生口角，警員一度質疑該男子身份，並要求他離開記者群，並返回原訂的行人路線。其後警員警告在場人士後離開去。

【15：00】屯門市：大量防暴警察沿屯門青賢街，往遊行起點方向步行，可見有防暴警察手持長槍，有警員舉起黃旗，要求他們立即返回原定路線屯門鄉事會路，並要求他們立即返行兩邊行人路。

（李澤彤攝）

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屯門新和里遊樂場 示威者聚集高呼：「光復屯門，刻不容緩」

屯門新和里遊樂場：遊行隊伍準備起步，呼籲在場人士準備出發。(曾雪雯攝)

【14：58】元朗站：西鐵元朗站G出口落閘，職員在場維持秩序。

【14：56】衞生署宣布，鑑於屯門及元朗區的情況，屯門美沙酮診所及元朗美沙酮診所今日（21日）關閉。於該兩間診所接受美沙酮治療的人士可前往其他美沙酮診所服用美沙酮。

【14：52】屯門新和里遊樂場：遊行隊伍起步，現場目測逾千名參加者在場。有在場人士指想返回行人路，但有人指有欄杆所以未能回行人路，因此在馬路上步行。

【14：38】元朗站：元朗站大致平靜，近F出出口處九名防暴警察一字排開，有人配備旗幟，但未見長槍。港鐵廣播指，最後一班由元朗開往兆康及紅磡的列車將下午於三時開出。元朗站現時未有大量市民聚集，有人停下拍照後離開。

【14：52】屯門新和里遊樂場：遊行隊伍準備起步，遊行人士陸續出發。公園的外圍有數十人聚集。

【14：38】元朗站：五名防暴警察進入元朗站已封閉範圍戒備，元朗站F及G出口均有防暴警察及軍裝警戒備。現場可見市民仍在以自由出入。

【14：20】屯門新和里遊樂場：遊樂場內開始有市民聚集，其間不少人穿上黑衫參與。在場人士高唱《願榮光歸香港》及高呼「光復屯門，刻不容緩」、「屯門大媽，阻位大家」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

【14：10】屯門新和里遊樂場：屯門公園衛生關注組成員巫堃泰表示，首次於七月舉行的「光復屯門公園」行動後，公園的表演大媽未有被禁止，之後再出來公園表達。巫堃泰指出警方及政府部門未有進行聯合行動，只是取消自娛區，「我哋覺得是不足，今次走出來，希望政府禁止公園的打賞行動。」他指政府需要加強執法，以加強長者及改善康文設施。

巫堃泰續指，今次行動被警方反對，不過得以上訴，於更改不反對通知書條件下，今日可再次舉辦活動。「五大訴求，缺一不可，今日有好多屯門人參與，雖然港鐵及警方阻撓，但是香港人沒有停下, 繼續保護自己的聲音。」巫堃泰對於港鐵下午一時封站不感驚訝，他指屯門是四通八達的地方，仍有其他方法可以入來參與今日活動，「港鐵企咗喺香港對立面，香港人仍然可以走出來」他續指，今日有100名糾察。而遊行路線平時只是需要17分鐘完成，相信今日可以於所需兩小時內完成遊行。

【14：03】屯門站：防暴警員返回站內位置，多名守護孩子成員目前在巴士站對開位置。

【13：55】屯門新和里遊樂場：屯門新和里遊樂場內足球場起步點，未見有警員在場駐守，現場有市民踢足球，並有不少市民在場觀看。

曾梓洋攝

(曾雪雯攝)

警方在屯門公路設路障。（李智智攝）

屯門Vcity黑衫少年遭截查 警檢手套、豬咀 伯伯激動聲援「放人」

商場對開巴士位置，有多名防暴警員在場駐守，其間一名身穿黑衫的男子，被多名警員包圍。現場可見，警員搜查該名黑衫男的個人物品，發現他帶有手套及口罩等物品。（鄧栢良攝）

【13：46】屯門Vcity：記者追問警員，該名少年藏有甚麼違法物品？防暴警員回答：「你睇到㗎！」之後現場的防暴警員上警車離開。現場所見，一名白髮的聲援伯伯尾隨警車方向，他身旁亦有多名守護孩子成員伴隨，「我親眼睇住，幾十個警察拉一個細路仔！」

【13：43】屯門Vcity：黑衫少年被警員帶上警車，其間室場一名伯伯不斷要求警方放人，「警察放人，放人，你有咩資格捉佢？」其間警員未有理會伯伯，並叫他不要再說，「你唔好勞氣！佢藏有攻擊性武器！」伯伯更追向警車方向，「點解你要捉佢？捉埋我！」

【13：40】屯門Vcity：守護孩子成員到場，現場所見，約20多名市民包圍警員，並要求警方立即放人，但是警員未有理會。

【13：34】屯門Vcity：老翁高叫「我是香港人，我為香港人死，我為細路仔死！」由於伯伯情緒激動，現場多名市民在場安慰，叫伯伯不要太操心。至於被警員包圍的黑衫男子，目前仍在巴士站的角落，多名防暴警員在戒備。現場所見，不少人高叫「放人！」

【13：31】屯門Vcity：老翁問黑衫男子全名，少年自稱姓蕭。老翁與警員發生口角，警員呼罵伯伯：「你係咪佢屋企人？」伯伯表示：「香港警察大晒！」其間粉紅衫的女子痛哭，她希望伯伯盡快離開，擔心他的人身安全。

【13：27】屯門Vcity：身穿粉紅衫的女子在場痛哭，「我提早收工，一嚟就見到成班阿SIR。」她叫警員收工，警員指她阻差辦工，其間她叫一名老翁離開。「你知香港有幾多未開波的地方，只係得屯門呢到未開波。」該名女子又指，由於香港近期發生的事件，於是拍照片予家人，其間與警員口角。

【13：23】屯門Vcity：商場對開巴士位置，有多名防暴警員在場駐守，一名身穿黑衫的男子，被多名警員包圍。一名身穿粉紅衫的女子情緒激動，她不斷大哭，「我想返屋企。你地唔可以咁樣。」現場可見，警員搜查該名黑衫男的個人物品，警方將青年的背包內的物品倒出，袋內有大聲公、手套、豬咀等物品。其間，一名老翁向警員表示，要求他們將遂名黑衫男子放行。

【13：15】元朗站：元朗站的H、J、及K出口已關閉，有港鐵職員在場協助，現場未見有警員駐守。元朗西鐵站內，不斷有市民到職員「防線」前查詢並表達不滿，有人問「邊到可以投訴」。居於yoho的林先生不滿港鐵早於宣布的時間封閉部分出口，指此舉講唔通，又指現時封閉的出口非閘內範圍，為公眾行人通道，故不理解港鐵做法。

【13：00】屯門站：身穿粉紅色背心的港鐵職員「拉閘」，並叫在場記者小心個閘。職員於大閘外張貼「本站暫時關閉」的告示。現場可見有不少市民離開，多名防暴警員在站內戒備。

【12：56】屯門站：身穿粉紅色背心的港鐵職員，於站張貼告示指，西鐵屯門站自下午一時起會關閉，列車將不停屯門站。

【12：54】屯門站：多名防暴警員在站內戒備，港鐵在站內作出關閉車站的廣播，並指開往紅墈的尾班車將於下午一時開出。車站亦派出警員到場協助，現場仍見有市民出入車站。

【12：40】屯門站：屯門站的C及E出口已經關閉，至於通往V-CITY的D出口仍可以進出。現場可見，V-CITY近C出口不少商戶已經拉閘。

【12：39】屯門公路：屯門公路入屯門方向交通擠塞，據知警方於上述路段設立路障，檢查駛經的車輛。

「光復屯門公園」遊行前夕 防暴警員屯門站內戒備

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屯門新和里遊樂場內 足球場起步

周六（21日）屯門公園衛生關注組成員再發起「光復屯門公園」遊行，隊伍由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署。遊行時間為下午二時至五時，將會由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署外。

早上防暴警員戒備 警車泊河傍街一帶

早上約10時半，港鐵屯門站內有港鐵職員通知商戶需於中午12時半關門，因為港鐵屯門站將在下午1時關閉。站內近40名防暴警員在場戒備，部分人手持長槍及盾牌。另外屯門河傍街一帶泊有十多輛警車，包括五輛「豬籠車」。

「屯門公園衞生關注組」上訴得直

日前，屯門公園衞生關注組申辦「再光復屯門」遊行遭警方反對，關注組上訴，昨日（20日）公眾集會及遊行上訴委員會裁定上訴得直，遊行可於今日按原定路線如期舉行，惟結束時間提早至下午5時。關注組預計今有3,000人參與。

港鐵：屯門站、元朗站暫時關閉

港鐵表示，因應有公眾活動進行，港鐵進行仔細的風險評估，在與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，西鐵綫列車服務會於稍後時間作出調整，直至另行通知。港鐵表示，由下午一時起，屯門站暫時關閉，列車不停屯門站。由下午三時起，元朗站各會暫時關閉，列車同時不停元朗站。