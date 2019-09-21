【9.21示威．全日總覽】示威者圍將軍澳警署掟雜物　警放催淚彈

周六（21日）光復屯門公園遊行，示威者堵路、掟燃燒彈、燒國旗，警方射催淚彈、海綿彈、橡膠子彈驅散。大會晚上指出席合法遊行人數逾三萬人。 入夜示威者轉戰元朗，先在商場唱歌紀念7.21元朗黑夜兩個月，及後在多處堵路縱火，掟燃燒彈燒警車，防暴隊進駐大馬路驅散拉人。深夜，示威者在街頭涉對數名持不同政見挑釁者「私了」，將對方打至頭破血流。警民衝突蔓延至將軍澳，示威者不滿警方拘捕男童，向警署擲物，防暴警凌晨射催淚彈驅散。 攝錄﹕鄧穎韜、洪業銘

示威者圍將軍澳聲援被捕人士，掟磚堵路，警放催淚煙﹕

【02﹕10】防暴警在欣景路戒備，有警車駛入新都城地下的寶琳巴士總部。有區議員表示要會見警署的值日官。

【01﹕58】將軍澳警署再有警員在高處向在場示威者放催淚彈。示威者進入新都城住所及離開。

【01﹕54】示威者再度出現，並向警署再掟雜物，現時示威者聚集在新都城外的行人路上。

【01﹕51】警方施放至少三枚催淚彈，示威者立即散去。

【01﹕48】示威者將欄杆放在警署停車場出入口堵塞，將軍澳警署對開欣景路仍有車輛行駛。

【01﹕42】將軍澳早前有警員拘捕兩名男童及一名女子，兩男童被押至觀塘警署，女子則被扣留在將軍澳警署。現時有逾百示威者包圍將軍澳警署聲援，其間他們向警署擲物，並將雜物放在馬路上。現場多次傳出玻璃碎裂聲，相信是硬物打穿玻璃窗所致。

警方接報指將軍澳唐賢街9號對開有人打架，接報到場處理案件其間，一批示威者在上址聚集。警方呼籲示威者盡快離開，經多次警告無效後，進行驅散行動。行動中，警方拘捕一名13歲姓江男童、一名19歲姓陳男子，涉嫌非法集結。人員並於男童身上檢獲噴漆及鐳射槍，亦涉嫌藏有攻擊性武器及藏有工具可作非法用途被捕。二人現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區重案組跟進。

元朗深夜「私了」過後，防暴警清場截查及拘捕多人﹕

【01﹕40】元朗大馬路的警車開始撤離。

【01﹕20】元朗大馬路的防暴警將盾牌放回警車，部分警車駛離，現場氣氛平靜。元朗炮仗街有至少三人被截查。在元朗大馬路亦有至少五人被截查，防暴警要求他們一字排開接受截查。

【01﹕07】一名姓黎女子表示，她與另一人駕車回家，駛至元朗大馬路時突然遇到有防暴警，其中沒有警員編號、蒙面的警員拍打其車，亦有警員故意用盾撞花其車身，有女警勸止同事﹕「唔好咁」。女子被防暴警截查，男警要求她蹲下及雙手放頭，指有機會控告他們不小心駕駛，又稱﹕「你知自己做咗咩啦。」她指想追究該名蒙面警員，但因為沒有其編號及不知其長相，認為向監警會投訴亦無果。她指其車不曾響按，只是在馬路上行駛，不明白警員截停其車的動機。

【01﹕03】早前被打、被指是撕連儂牆的背心男，在銀行櫃員機中心內接受救護員治理，並由救護員抬上擔架床上。

【00﹕54】一名黑色男子由福康站輕鐵站跨閘欲離開，一名便衣由大馬路追入福康街OK旁邊的後巷，成功拘捕該黑衣男子。之後，記者嘗試在後巷內拍攝，防暴警呼喝要求記者離開，記者問在什麼位置拍攝會較適合，有防暴警呼喝﹕「你用指南針啦！」亦有防暴警以較友善態度稱﹕「你向六點鐘方向退啦。」在場記者亦有道謝。該名男子雙手綁上索帶被警方帶走。現場所見，至少有三人被帶上警車。

示威者圍毆被指控非禮的中年男子，防暴警再出現救人﹕

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【00﹕46】有防暴警員到場，並向前推進，並指在警方封鎖線，要求記者後退。

【00﹕40】元朗大馬路近康樂路輕鐵站再有一名白Ｔ恤中年男子與在場人士起爭執，現場人士大叫「私了」，之後男子遇襲，他頭破血流倒地，仍然有意識。他被脫去上衣，身上有紋身。現場消息指，該男子懷疑影相及與在場人士起爭執，示威者向他追打，男子狂奔十米後，再被五、六人包圍毆打，其中一人手持長條物，男子跌在地上時疑頭部先著地。現場地上留有大灘血漬，男子頭部戴頸箍，由救護車送院。

【00﹕26】示威者再包圍另一名白色背心男子，質疑他是在朗屏撕連儂牆的人，又指該男子稱要「吹雞」。在場人士指有沒有證據，有證據便可以動手。該男子稱他只是收工經過，並跪地稱「我發誓呀！」，一名青年將他按地，被其他人阻止，稱要有證據方可以動手。現場傳出玻璃樽爆裂的聲音。男子腳部疑被玻璃碎弄傷，義務急救員上前協助。他接受初步包紥後，義務急救員表示要送他回家，他在急救員健步如飛地離開向大馬路前進，大批示威者尾隨。男子在大馬路截的士離開，示威者稱﹕「唔好畀佢走!」義務急救員著司機鎖門，示威者包圍的士阻止其離開，現場疑有人噴懷疑胡椒水，多人咳嗽。

的士的車門打開，在場人士稱﹕「唔好搞個的士司機啦！」男子不斷稱﹕「我真係冇呀」，但有在場人士稱認出男子兩次撕紙。男子離開的士車廂，的士駛離，男子再倒在地上，頭破流血，義務急救員再度上前協助。現場又再度有人噴疑似胡椒水，不斷有人咳嗽。四至五名義務急救員趁亂將男子救至銀行的櫃員機中心內。

【00﹕12】大馬路再有兩名中年男子各自手持玻璃樽，向在場人士挑釁，與示威者互罵。現場人士指兩男首先動手，手持玻璃樽衝向中大學生記者企圖施襲，隨即被大批示威者包圍，並向他們擲物，兩男皆受傷。其中白衣中年男子頭部流血，並不斷指罵現場人士﹕「打死我囉！」現場人士稱﹕「佢咁好中氣，唔好救啦！」

另一名深色衫男子亦頭破血流倒地，接受義務急救員治理。救護員已到場，而受傷的深色衫男子自行爬上擔架床上。

白衣男子聲稱被大批人指罵，他回罵，然後跌倒及被打，並稱不知道為何被打，他聲稱玻璃樽只是因為他飲酒後拿在手中。

兩名男子有酒氣，目擊者指兩男在大馬路罵一些少女，批評她們示威，後來有年輕人看不過眼上前幫手，雙方爆發爭執，當時兩男赤手空拳向其中一名青年施襲，之後演變成混戰，兩男其後手持玻璃樽。

【00﹕08】大馬路近輕鐵路軌發現白鴿死屍，示威者表示要將其埋葬。

【00﹕00】防暴警登上警車離開，有示威者曾向警車掟雜物、玻璃樽等。現時仍有人在青山公路元朗段近大馬路一帶聚集。

【23﹕45】元朗大馬路近又新街，現場消息指，一名政見不同的中年男子被指是非禮一名在輕鐵路軌上行走的女義務急救員，女義務急救員質問男孚為何非禮她。其間有示威者向其施襲稱﹕「私了」，該男子額頭受傷，嘴部紅腫，其他義務急救員嘗試為其治理。其間男子稱不用幫忙，義務急救員向在場人士指﹕「佢話唔使理佢」。男子起身嘗試離開時，他走路搖晃不穩。之後再被大批示威者包圍及拳打腳踢，他跌在地上。義務急救員再度上前協助。防暴警隨即再次到場，人數約30至40人，並指要「救人」，警方將被襲擊的男子帶走。

目擊者A先生稱，大約2340聽到有示威者大叫指有一名大叔非禮一名女子，於是眾人圍堵該名大叔，不讓他離開，一名外國人見狀，攬住大叔意圖分開他及示威者，期間發生碰撞。

善方在鳳翔路、大馬路一帶民居多次射催淚彈﹕

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【23﹕39】政府發言表示，對激進示威者今日（九月二十一日）在屯門及其他地區的暴力及破壞行為，政府發言人予以強烈譴責。激進示威者今日在屯門區的遊行活動結束後，在區內多處作出暴力及破壞行為，破壞社會安寧。他們堵路、縱火及投擲多枚汽油彈，威脅在場警務人員及市民安全；他們又破壞輕鐵站及在路軌上放置雜物，導致輕鐵需要停止服務，亦可能危害行車安全；有人更毆打正執行職務的警務人員，試圖搶奪警務人員的配槍；亦有人惡意踐踏及焚燒國旗，挑戰國家主權。在晚上，激進示威者的暴力及破壞行為蔓延至其他地區，有人在元朗堵路、縱火及投擲汽油彈，亦有人圍堵及攻擊旺角警署。

政府強烈譴責激進示威者目無法紀的暴力及破壞行為。警方會針對違法行為採取果斷執法行動，保障市民安全和恢復社會秩序。

【23﹕27】大棠路輕鐵站再有一批防暴警出現及登上警車離開。亦有一批防暴警退回元朗警署報案室。

【23﹕21】近四十名速龍及十架警車返回元朗警署。一名身穿反光衣、寫上「記者」字樣男子疑吸催淚煙逃亡期間，意外撞柱，血流如注，由義務急救員協助治理。

【23﹕18】警方繼續在大馬路上施放多輪催淚彈。路上遺下警方警棍，被人檢起及交回予警方。警方施放的催淚煙因風向問題飄向內街，在場市民大叫「閂窗」，有數名食客在餐廳外打邊爐，他們忍不住咳嗽，但叫「無問題！」並繼續猜枚及打邊爐。

【23﹕14】防暴警在鳳翔路施放三枚催淚彈，但馬路及行人路仍有大量示威者聚集。有警車在大馬路離開時，示威者向警車掟雜物，警方再多次放催淚彈。防暴警包圍警車及沿大馬路後退。

【23﹕08】鳳翔路防暴警戴上豬咀，又舉黑旗，警方作出警告要求示威者不要衝擊防線，並立即離開，否則使用催淚煙。在場人士未見任何衝擊行為，繼續指罵警員，「你舉多十次都唔放架啦！你走啦！」然後防暴警後退，部分上車。至於在大馬路的所有警察已離開，有市民呼籲﹕「去雞地！」

防暴、速龍沿鳳香街後退，示威者尾隨指罵﹕

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【23﹕06】鳳翔路半百防暴警與逾百名示威者對峙，防暴亦一直後退，示威者則向前推。

【22﹕59】防暴警退至鳳翔路後再舉黑旗。

【22﹕55】 一名黑衣中年男子於大馬路與警察防線發生推撞，其後被近十名防暴警察包圍，並曾使用武力制服該名男子，期後該名男子被帶上警車。其後，警察持槍戒備。

【22﹕50】防暴警經鳳琴街後退，沿鳳香街後巷一直退至雍翠花園，大批圍觀市民包圍並大叫﹕「元朗唔歡迎你呀！」「走啦！」

【22﹕45】警方表示，示威者佔據旺角彌敦道，利用垃圾桶及雜物架起路障堵路，導致交通嚴重擠塞。警方的驅散行動仍在進行中。因應目前情況，旺角警署報案室現已暫停服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。警方警告示威者立即停止違法行為，離開現場。警方呼籲駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。

鳳攸北街、鳳琴街大批示威者包圍防暴警要求他們離開﹕

【22﹕49】太子近弼街，一名男子被警方反鎖雙手及帶走。

【22﹕46】部分在鳳琴街的速龍小隊登上警車離開，現場圍觀人士發出噓聲及大叫「黑社會」。大馬路有逾十架警車，當中有一近四架警車阻擋一架救護車離開，有市民斥警察：「你哋阻住架救護車十分鐘啊！如果架救護車上嘅人有咩事，你哋全部都係罪魁禍首！」

【22﹕40】部分在元朗大馬路的警察登上警車離開。

【22﹕33】守護孩子陳先生指，當時防暴警截查一名年輕男子及將他拉入後巷，守護孩子上前了解，速龍小隊撞向守護孩子，再噴椒被將陳伯及另一名年輕的成員帶入後巷。

【22﹕31】鳳攸北街的防暴警舉黑旗。大馬路的防暴警突然急速向前跑。一分鐘後，大馬路的防暴警再度向前推進，但未有追捕到任何人。

【22﹕28】大馬路再舉藍旗，有警員開咪稱示威涉嫌參與非法集結，違法行為包括用雷射筆射向警員，呼籲示威者離開，否則警察會使用武力，並作出拘捕。

【22﹕26】一名黑衣女子被防暴警推跌，一度失去知覺，義務急救員治理。另外，有一名戴口罩女子指罵防暴警使用強光，「啲燈閃下閃下以為自己係明星？ 」其後被人帶入後巷搜身，當時沒有女警，有男警稱﹕「嗒咗先啦！」她立即向外大叫，有防暴警稱﹕「你返去照下鏡先啦，死臭雞」等辱罵性語言，後來有女警到場搜身。最終她獲准離開，與防暴警再有言語爭執，她指自己有讀大學，反問警員有沒有，有警員稱﹕「讀大學讀屎片。」

【22﹕25】鳳攸北街Ok對出，圍觀市民持續增加。市民情緒激動，大叫「721你哋去咗邊呀？」，「冇懷疑就放人啦」。現場有一私家車到場播放《肥媽有話兒》，全場大叫死黑警。

警在鳳攸北街截查在場人士，將其帶入後巷，守護孩子陳伯中椒﹕

示威者掟汽油彈，警施催淚煙及橡膠彈。(李智智攝)

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【22﹕19】太子站有大量防暴警員清場，警方發出警告指現場人士正進行非法集結。

【22﹕14】雞地向YOHO方向，一名記者因鏡頭太接近防暴警，被防暴警要求示記者證及身份證。另外有兩名女子經過時指罵警員，同樣被截查。

【22﹕08】元朗 大馬路警察防線撤退，現場傳來噓聲，有市民高唱﹕「呀！死黑警！」。而鳳攸北街現場群情洶湧，現場街坊人數增加，大叫「老人家都蝦」。另外，30多名防暴警在鳳香街設防，該處至少有兩人被截查。

【21﹕58】元朗鳳攸北街有一名街坊被截停，被帶至後巷搜身，警方以閃燈照向在場記者，現場一片混亂。警方將封鎖線推至行人路上，令記者無法採訪被捕人士情況。「守護孩子」義工及曾絕食的陳伯亦被帶至後巷。現場有社工要求警方讓記者進入作採訪。立法會議員許智峯亦在場。守護孩子指，陳伯被噴胡椒噴霧，坐在便利店地上。

【21﹕56】警方表示，元朗西鐵站附近一帶有人聚集及起哄，佔據馬路及縱火，有激進示威者向警車投擲汽油彈，車上警員的生命安全受威脅。警方將會在短時間內驅散示威者。警方警告示威者立刻停止所有違法行為，並離開現場。市民應避免前往元朗西鐵站一帶。

【21﹕49】鳳翔路再有示威者掟懷疑汽油彈，防暴警施放兩枚催淚彈，據知警方先放催淚彈後才舉旗。另外，防暴警在天橋上射橡膠彈。一批防暴警向鳳攸北街推進。而在元朗大馬路的防暴警亦推進。

示威者向警車掟汽油彈，警方曾施放催淚煙﹕

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【21﹕44】元朗鳳翔路近雞地有示威者聚集，其後警車到場，有示威者呼籲離開，現場馬路再冒火光，鳳琴街有大量防暴警聚集。鳳翔路近元朗大馬路警方舉藍旗。青山公路元朗段近元朗大馬路行人天橋，有大批防暴警員登上天橋，天橋上聚集人士見到防暴警後向反方向離開。

【21﹕40】有防暴警員以粗言穢語辱罵在場人士，包括性騷擾女示威者稱﹕「除褲黎X呀」，有防暴警察與行人路上市民對罵，有防暴指罵市民說：「講嚟講去三督屁，有人唔做做曱甴！」

【21﹕35】鳳翔路再有火光，警車駛走。亦有車輛避過火花並駛走，有街坊在現場圍觀。

【21﹕31】元朗大馬路的防暴警向朗日路方向推進，並走至示威者設置路障的位置，以滅火筒救火及移除路障。另一批防暴警由青山公路元朗段跑至朗日路增援。元朗大馬路近鳳翔路有數名示威者聚集，他們身穿全身黑衣服。鳳翔路地上有火光，旁邊有警車，有軍裝警下車了解，部分其後返回車上。

【21﹕22】示威者在朗日路近朗業街懷疑與一名中年男子發生口角，並向其施襲，他被按在地上遭圍毆。該名男子其後離開現場。示威者疑在現場縱火，馬路冒火光。防暴警在元朗大馬路設防線。

【21﹕18】 旺角警署多名防暴警員衝出彌敦道，有市民被制服。一名年輕男子被制服，警員將他從彌敦道側門帶返警署內。太子站B1出口外聚集的市民追上包圍警方斥「黑社會」，警方於高位噴射胡椒水劑驅散在場人士，並舉起藍旗。

【21﹕16】有示威者將巴士站、小巴站站牌放在朗日路近青山公路元朗段上堵路，有巴士未能前進，乘客離開車廂步行離開。示威者再放欄杆及建築材料至馬路上。朗明街有大量防暴警戒備。

形點I的聚集人士大合唱、叫口號等﹕

+ 3 + 2

【21﹕10】太子站高位有防暴警一度舉槍指向在場示威者。另外，南邊圍有多輛警車在現場戒備。而在形點I內，有示威者以噴漆遮上閉路電視。

【21﹕01】示威者將液體倒在形點I的元朗站K出口外。商場聚集人士高叫「一齊走」，指有大量防暴警聚集在西鐵站內。

【20﹕50】元朗形點I有人將行政長官林鄭月娥的頭像掛在高處，聚集人士以鐳射光照向頭像。

【20﹕48】太子站外再有數十人聚集，現場有約十名戴口罩的示威者在彌敦道放雜物堵路，有人走出彌敦道往旺角方向的行車線，但現場仍可以行車，亦有警車駛經及離開。其後，路上雜物又被人移走，相信堵路行動未得到共識。有警員一度在旺角警署近彌敦道的高位視察，有示威者以鐳射光射向高位。

【20﹕30】靜坐人士站起及打開手機閃燈，並默哀一分鐘，現場一片寂靜。默哀過後，眾人再高叫﹕「光復香港，時代革命」及高唱《願榮光歸香港》。

【20﹕26】朗屏站B出口有近50警力佈防。現場平靜未見示威者及街坊留守。朗屏站的C、D、E、F出口關閉。

逾千名示威者在元朗形點I聚集，紀念7.21事件﹕

【20﹕12】示威者向形點的元朗站出入口淋水及洗手液，並再在閘上噴字。有示威者在形點的行人天橋上向地下的警車使用鐳射光及指罵，地下的警員以強光照射。

【20﹕07】現場人士亮起手機閃燈及高唱《願榮光歸香港》。

【20﹕02】現場一名男子Tony高舉叉雞飯及進食，在場人士起哄並以鐳射光照向飯盒。Tony表示﹕「叉雞飯代表大家嘅抗爭，食唔安瞓唔落都要出嚟抗爭嘅努力」，又指「香港人都係為有餐安樂茶飯」。據了解，叉雞飯與近日網上一段熱傳片段有關，片中一名男子在鵝頸橋對開不滿防暴警阻其用饍，他進入一間燒味餐廳後大叫「叉雞飯」，又向防暴叫「叉雞飯呀XXXX」，並點了一杯凍檸荼叫警稱﹕「凍檸水！凍檸茶」。

【20﹕02】南邊圍外有五輛警車駐守，未見有白衣人士聚集。大馬路上大致平靜，大部份店舖有開店。朗屏站外有兩架警車戒備。

【19﹕33】示威者在形點向元朗站指罵站內警員，警方其後將鐵閘落下，有示威者在閘上塗鴉及踢閘。

【19﹕32】今日「屯公再光復」合法遊行，主辦方宣布參與人數逾三萬人。

【19﹕27】屯門前往元朗的路上不時有警方的路障截查可疑車輛。另外，有衝鋒車及豬籠車駛入元朗大馬路，而大馬路大部分店舖仍營業。YOHO MALL 1內聚集人數開始增加，商戶早已落閘。

【19﹕15】由於元朗站於下午3時已關閉，示威者無法進入。逾百示威者在元朗YOHO MALL 1內靜坐，其間高唱《願榮光歸香港》，現場人士肅立及將手放在心口。有防暴警在元朗西鐵站內戒備。

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【19﹕08】由於部分輕鐵站設施被破壞，路面情況不適合行車，輕鐵服務調整如下：屯門區的所有輕鐵及港鐵巴士服務暫停，610綫、614綫、615綫及751綫，均以兆康為終點站。

因道路情況，以下途經屯門一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

新界區路線：62X,261X

下列巴士路線需改道行駛：

新界區路線：

52X,53,58M,58P,58X,60M,60X,61M,61X,63X,67M,67X,68A,259D,260X,261,263,868,B3,B3A,B3M,B3X

過海路線：

960,961,962X

機場路線/北大嶼山對外路線：

A33X,E33

下列新界區專線小巴路線暫停服務：

43,43A,43B,43C

下列新界區專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：

40,42 ,44,44A,44B,46

因道路狀況，以下於屯門的路段現已暫時阻塞/封閉：介乎往屯門公路支路北行與屯興路的交界處、介乎青田路與屯門公路的所有支路、介乎屯門鄉事會路與青山公路-新墟段的交界處、介乎杯渡路與青山公路-青山灣的交界處、介乎河田街與震寰路的交界處、介乎杯渡路與鳴琴路的交界處、介乎兆麟街與屯門鄉事會路的交界處、介乎皇珠路與往屯門公路的交界處、介乎天后路與業旺路的交界處、介乎屯門公路與皇珠路的交界處、介乎青田路與皇珠路的交界處。



示威者抵青海圍縱火，警放催淚煙驅散﹕

【18﹕50】新界環迴公路入屯門公路，及青山公路大欖段入屯門方向均出現車龍，不見龍尾。

【18：30】警方懷疑有人在屯門大會堂外焚燒國旗，經深入調查後，在荃灣拘捕一名十三歲本地女童，涉嫌「侮辱國旗」。被捕女童現正被扣留調查。

【18﹕27】青海圍的防暴警員經逃生出入口進入屯門公路並登上警車離開，亦有警員在青海圍登上警車，現場街坊陸續散去。另外有一批防暴警在天后路上車。現場消息指，由於屯門區沒有交通工具離開，有示威者計劃步行前往元朗西鐵站參與靜坐。

【18﹕20】早前有示威者因置樂花園對開有防暴警，故經山路到達麥理浩徑一燒烤場休息，並換衫離開，部分人指會行山前往荃灣。

【18﹕18】Vcity外有私家車一度被截查，圍觀市民叫囂要求「放人」，私家車被搜查後獲放行，在場人士拍手。而在青海圍，曾有中年漢希望通過警方防線被阻不果，抱怨指，「講唔掂又影我」。現場市民大叫，「我要小曼谷」。小曼谷為區內著名泰國餐廳，鄰近青善街遊樂場。

【18﹕12】警方表示，激進暴力示威者今日在屯門市中心多處設置路障，並縱火焚燒雜物，危害在場人士的人身安全及嚴重影響附近一帶的交通情況。另外，輕鐵服務有所調整，包括路線改道及暫停服務，警方呼籲市民留意交通情況。警方將使用相應武力驅散，警告示威者立即停止違法行為及離去。警方提醒附近一帶市民留意最新情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

【18﹕06】防暴警在青海圍戒備，並射水救火。現場有大批市民在行人路上圍觀及叫囂。另一方面，在屯門市中心一帶，防暴警推進至屯興街，示威者進入商場暫避，現場未有巴士乘搭，他們無法離開。

【18﹕01】防暴警已到青海圍，並經青海圍逃生出口穿過屯門公路，前往路德會呂祥光中學追捕示威者。有示威者已進入安定邨一帶。

【17﹕56】青海圍一段，懷疑有示威者再掟汽油彈，防暴警再施放催淚彈，示威者後退至置樂花園。示威者在青海圍堵路及縱火燒床褥，亦有人在青海圍逃生出口進入屯門公路，再到路德會呂祥光中學。

【17﹕53】示威者經青山公路青山灣段轉入彩華花園一帶，而防暴警察沿青山公路青山灣段推向置樂花園方向。

【17﹕45】有示威者沿青山公路青山灣向三聖邨方向後退，現時已抵仁愛街市外。有示威者噴滅火筒。有防暴警推進及制服兩人。

【17﹕39】消防抵達屯利街縱火現場及開喉灌救。一名黑衣男子在大會堂對出被截停，他被指管有第一部毒藥，但未知是何類藥物。有傳媒報導指，該名男子曾兩度經過大會堂故被截停，新界南總區(刑事)警司梁國榮曾在現場質問男子是否藏有壯陽藥，又問有無醫生紙。

【17﹕35】示威者不斷向屯利街路障投雜物助燃，屯利街前後皆有防暴警戒備，現場有示威者向警方叫囂。另外，大量示威者退入屯門市廣場暫避，有示威者表示見到防暴推進就馬上退入商場，因警察沒有進入商場所以暫時安全。又稱未知下一步去哪裡。商場內有不少示威者說：「扔gear！」又有人打開傘陣，掩護其他示威者更換衣服。

【17﹕27】屯利街有示威者築路障，並燃點垃圾桶。而新都商場內有人大叫「有冇社工」，現場有人受傷，聲稱中彈，情況穩定，數名義務急救員為其治理。大批示威者在青山公路青山灣段前進。而屯門公路防暴警帶走一名男子。

屯匯街爆衝突，示威者擲汽油彈，警出催淚彈拘多人﹕

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【17﹕23】示威者走至青山公路青山灣段，並將雜物放在路面。另外，在新都商場旁有示威者掘磚，並在屯利街設路障。

【17﹕19】警方表示，激進示威者今日（21日）手持鐵枝，破壞屯門市中心輕鐵站設施，將雜物投入輕鐵路軌，及於附近設置路障，堵塞交通。另外，激進示威者投擲汽油彈，危害在場人士和警務人員的人身安全。警方將於短時間內採取驅散行動，並警告示威者立即停止違法行為及離開。警方提醒附近一帶市民留意情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

【17﹕11】防暴警清場，兩名男義務急救員、一名男示威者及一名女示威者被捕。有人將雜物堆放至屯門公路，現場來回方向交通受阻。防暴警正在屯門公路向前推進，並在近屯門市廣場外設防線。

【17﹕06】防暴警向屯匯街的示威者推進，示威者以磚塊及懷疑以汽油彈還擊，現場路面有火光，警方其後施放多至少三至四發催淚煙，現場亦傳出警鐘聲。警方舉橙旗，警告示威者離開。示威者由時代廣場進入，往屯門市廣場、華都廣場方向離開。

【17﹕03】屯匯街的防暴警戴上豬咀。

【16﹕57】防暴警增援，並企圖衝前防線，屯門市中心對開示威者的防線不斷有人大叫「散水呀！」部分人撤走，但前線不撤離，死守路障，天橋上向下投傘、索帶、口罩支援。前線不斷加固路障，以滅火筒噴濕地下，並向路障前掟磚。

示威者堵鄉事會路，破壞市中心輕鐵站﹕

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【16﹕48】屯門大會堂巴士總站外有示威者射水。亦有示威者阻屯門時代廣場閂閘，呼籲其他人盡快進入商場離開。

【16﹕41】屯門鄉事會路的防暴警再度舉起黑旗，並警告記者返回行人路，否則開橡膠彈時會誤中記者。

【16﹕38】市中心輕鐵站﹕有防暴警進入站內清場。防暴警察其後到達屯門大會堂對出天橋。

【16﹕37】屯門鄉事會路﹕由於有防暴警員推進，現場示威者急速撤退。其間有示威者開滅火筒，現場出現一陣白煙。

【16﹕37】屯門市中心﹕在場人士大叫「快啲走」、「有gear 走先」、「唔好畀人打」，示威者後退。

【16﹕34】市中心輕鐵站﹕示威者以硬物破壞閉路電視及其他設施。

【16﹕29】屯門天后橋﹕有示威者早前以單車及鐵架築路障，防暴警到場清理。

【16﹕27】屯門﹕有示威者進入輕鐵路軌收集石塊。屯門鄉事會路近屯匯街一個工地位置，有示威者挖磚及制作橫額。

【16﹕26】警方表示，激進示威者今日（21日）於屯門政府合署附近手持鐵枝、丫叉和鐳射槍等攻擊性武器，並焚燒國旗，破壞公物及設置路障。警方警告示威者立即停止違法行為及離開。

屯門新墟杯渡路近西鐵站B出口對開，警方出黑旗，警方指隨時會發放催淚彈。(香港01記者攝)

示威者在屯門鄉事會路一帶佔路。(李智智攝)

【16：14】屯門公園：防暴警員在場高叫「繼續向公園入面行！」多名防暴警員在公園的出入口位置駐守。

【16：08】屯門站：大批防暴警衝出，並制服至少兩人。另外防暴警員屯門站對開一處橋底截停搜查至少七人，他們戴有First Aid頭盔及反光衣。十多分鐘後，該批First Ai被防暴警帶至屯門站，立法會議員張超雄在場了解。

【16：08】屯門大會堂：遊行發起人指由於收到消息，稱警方已經出動海棉彈，宣布結束遊行。他們呼籲遊行人士尋找一個安全地方暫避，「因為出面十分危險，警方已經出動武力。」

【16：04】屯門站：有示威者以滅火喉射向樓梯間防暴警員。樓梯間的防暴警持槍及舉起胡椒噴劑戒備，防暴警員不斷高叫讓開。警方向在場記者指，要求記者企在兩旁位置，不要站在警員與示威者之間。大批防暴警衝出驅散及築起防線。

【16：04】屯門鄉事會路：示威者在屯門鄉事會路一帶佔路。屯門鄉事會路示威者開始跑緊聲稱有防暴前進中。

【15：48】屯門政府合署：遊行隊伍抵達終點屯門政府合署外。

【15：48】屯門西鐵站：屯門新墟杯渡路近西鐵站B出口對開，示威者返回行人路，向屯門公園的方向進發。其間一名男子與警方發生口角，警方用攝影機拍攝男子。另外警方傳媒聯絡隊的人員，命記者返上行人路位置。

【15：43】屯門大會堂：屯門公園近大會堂對開位置，有示威者燒中國國旗。遊行隊伍途經屯門公園，期間有人拿出國旗，並多次踐踏。有人以紙巾助燃，用打火機企圖燒毀國旗。期間有人舉起雨傘阻擋鏡頭。眾人踢熄火種後離開，有消防員到場將撲熄。

【15：40】屯門西鐵站：屯門新墟杯渡路近西鐵站B出口對開，警方出黑旗，警方指隨時會發放催淚彈。

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示威者剛出發 防暴員舉黃旗

大量防暴警察沿屯門青賢街，往遊行起點方向步行，可見有防暴警察手持長槍，有警員舉起黃旗，要求他們立即返回原定路線屯門鄉事會路，並要求他們立即返行兩邊行人路。(黃桂桂攝)

（李澤彤攝）

【15：34】屯門市：屯大量防暴於屯門鄉事會路戒備，與遊行人士距離只有約100米。有遊行人士向防暴警察方向唱：「呀！死黑警！」

【15：31】屯門市：屯門站B出口位置，警方高舉藍色警告旗幟，並指在場人士的集會為非法集會，要求他們立即離開，否會驅趕在場人士。

【15：28】屯門市：西鐵屯門站及屯門鄉事會路新墟，有多名警員在地面位置戒備，防暴警員亦帶備長槍及盾牌。警方亦手持警告旗幟。

【15：25】屯門公園：遊行人士到達屯門公園，在場人士高呼「五大訴求缺一不可」口號。 有示威者在公園的牆壁塗鴉寫上「光復香港」的字句。

【15：20】屯門市：屯門站河傍街出口有近百防暴警察駐守，有防暴警察向路過市民稱：「無地鐵㗎喇！」其間有市民與警員發生口角。另外遊行人士步至西鐵屯門站對開時，有遊行人士與商場內的市民對罵，現場有多防暴警員戒備。

【15：10】屯門市：新墟杯渡路有多名防暴警員駐守，現場可見防暴警員與遊行人士相距約200米，警員後方有多輛警車戒備。在場的遊行人士不斷高叫「黑社會」等口號。

【15：14】屯門公園：屯門公園的李伯伯表示，今日是路經公園，他指自己並不是來聽歌。「覺得自覺咗好多，老人家冇地方去咪嚟行下。」李伯伯指上次光復屯門公園後，公園內的表演大媽有明顯減少。另一名82歲的伯伯指，他每日都來公園聽歌，「我十幾年都有嚟聽歌，有冇人投訴我就唔知！」

【15：10】元朗站：元朗站已經完全封閉，大堂仍有大量防暴警。傳媒追訪港鐵職員時，有防暴警察出言阻止，籲勿「超越封鎖線」。仍有少量市民在站內，經站內G出口的特別通道離開。現場約五十名防暴警員在場駐守。

【15：10】屯門市：防暴警員離開後，在場大會開咪呼籲在場人士，根據警方反出的不反對通知書要求，於行人路進行遊行活動。隊頭仍在行人路步行，不過後方的遊行人士步出馬路遊行。遊行隊頭已經步行至V City對開位置，現場可見商場的出入口已經關閉，未見有警員在場駐守。

【15：04】屯門市：警方一度舉起黃旗，要求在場的參加者及記者，返回兩邊的行人路。其間一名男子與警方發生口角，警員一度質疑該男子身份，並要求他離開記者群，並返回原訂的行人路線。其後警員警告在場人士後離開去。

【15：00】屯門市：大量防暴警察沿屯門青賢街，往遊行起點方向步行，可見有防暴警察手持長槍，有警員舉起黃旗，要求他們立即返回原定路線屯門鄉事會路，並要求他們立即返行兩邊行人路。

（李澤彤攝）

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屯門新和里遊樂場 示威者聚集高呼：「光復屯門，刻不容緩」

屯門新和里遊樂場：遊行隊伍準備起步，呼籲在場人士準備出發。(曾雪雯攝)

【14：58】元朗站：西鐵元朗站G出口落閘，職員在場維持秩序。

【14：56】衞生署宣布，鑑於屯門及元朗區的情況，屯門美沙酮診所及元朗美沙酮診所今日（21日）關閉。於該兩間診所接受美沙酮治療的人士可前往其他美沙酮診所服用美沙酮。

【14：52】屯門新和里遊樂場：遊行隊伍起步，現場目測逾千名參加者在場。有在場人士指想返回行人路，但有人指有欄杆所以未能回行人路，因此在馬路上步行。

【14：38】元朗站：元朗站大致平靜，近F出出口處九名防暴警察一字排開，有人配備旗幟，但未見長槍。港鐵廣播指，最後一班由元朗開往兆康及紅磡的列車將下午於三時開出。元朗站現時未有大量市民聚集，有人停下拍照後離開。

【14：52】屯門新和里遊樂場：遊行隊伍準備起步，遊行人士陸續出發。公園的外圍有數十人聚集。

【14：38】元朗站：五名防暴警察進入元朗站已封閉範圍戒備，元朗站F及G出口均有防暴警察及軍裝警戒備。現場可見市民仍在以自由出入。

【14：20】屯門新和里遊樂場：遊樂場內開始有市民聚集，其間不少人穿上黑衫參與。在場人士高唱《願榮光歸香港》及高呼「光復屯門，刻不容緩」、「屯門大媽，阻位大家」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

【14：10】屯門新和里遊樂場：屯門公園衛生關注組成員巫堃泰表示，首次於七月舉行的「光復屯門公園」行動後，公園的表演大媽未有被禁止，之後再出來公園表達。巫堃泰指出警方及政府部門未有進行聯合行動，只是取消自娛區，「我哋覺得是不足，今次走出來，希望政府禁止公園的打賞行動。」他指政府需要加強執法，以加強長者及改善康文設施。

巫堃泰續指，今次行動被警方反對，不過得以上訴，於更改不反對通知書條件下，今日可再次舉辦活動。「五大訴求，缺一不可，今日有好多屯門人參與，雖然港鐵及警方阻撓，但是香港人沒有停下, 繼續保護自己的聲音。」巫堃泰對於港鐵下午一時封站不感驚訝，他指屯門是四通八達的地方，仍有其他方法可以入來參與今日活動，「港鐵企咗喺香港對立面，香港人仍然可以走出來」他續指，今日有100名糾察。而遊行路線平時只是需要17分鐘完成，相信今日可以於所需兩小時內完成遊行。

【14：03】屯門站：防暴警員返回站內位置，多名守護孩子成員目前在巴士站對開位置。

【13：55】屯門新和里遊樂場：屯門新和里遊樂場內足球場起步點，未見有警員在場駐守，現場有市民踢足球，並有不少市民在場觀看。

曾梓洋攝

(曾雪雯攝)

警方在屯門公路設路障。（李智智攝）

屯門Vcity黑衫少年遭截查 警檢手套、豬咀 伯伯激動聲援「放人」

商場對開巴士位置，有多名防暴警員在場駐守，其間一名身穿黑衫的男子，被多名警員包圍。現場可見，警員搜查該名黑衫男的個人物品，發現他帶有手套及口罩等物品。（鄧栢良攝）

【13：46】屯門Vcity：記者追問警員，該名少年藏有甚麼違法物品？防暴警員回答：「你睇到㗎！」之後現場的防暴警員上警車離開。現場所見，一名白髮的聲援伯伯尾隨警車方向，他身旁亦有多名守護孩子成員伴隨，「我親眼睇住，幾十個警察拉一個細路仔！」

【13：43】屯門Vcity：黑衫少年被警員帶上警車，其間室場一名伯伯不斷要求警方放人，「警察放人，放人，你有咩資格捉佢？」其間警員未有理會伯伯，並叫他不要再說，「你唔好勞氣！佢藏有攻擊性武器！」伯伯更追向警車方向，「點解你要捉佢？捉埋我！」

【13：40】屯門Vcity：守護孩子成員到場，現場所見，約20多名市民包圍警員，並要求警方立即放人，但是警員未有理會。

【13：34】屯門Vcity：老翁高叫「我是香港人，我為香港人死，我為細路仔死！」由於伯伯情緒激動，現場多名市民在場安慰，叫伯伯不要太操心。至於被警員包圍的黑衫男子，目前仍在巴士站的角落，多名防暴警員在戒備。現場所見，不少人高叫「放人！」

【13：31】屯門Vcity：老翁問黑衫男子全名，少年自稱姓蕭。老翁與警員發生口角，警員呼罵伯伯：「你係咪佢屋企人？」伯伯表示：「香港警察大晒！」其間粉紅衫的女子痛哭，她希望伯伯盡快離開，擔心他的人身安全。

【13：27】屯門Vcity：身穿粉紅衫的女子在場痛哭，「我提早收工，一嚟就見到成班阿SIR。」她叫警員收工，警員指她阻差辦工，其間她叫一名老翁離開。「你知香港有幾多未開波的地方，只係得屯門呢到未開波。」該名女子又指，由於香港近期發生的事件，於是拍照片予家人，其間與警員口角。

【13：23】屯門Vcity：商場對開巴士位置，有多名防暴警員在場駐守，一名身穿黑衫的男子，被多名警員包圍。一名身穿粉紅衫的女子情緒激動，她不斷大哭，「我想返屋企。你地唔可以咁樣。」現場可見，警員搜查該名黑衫男的個人物品，警方將青年的背包內的物品倒出，袋內有大聲公、手套、豬咀等物品。其間，一名老翁向警員表示，要求他們將遂名黑衫男子放行。

【13：15】元朗站：元朗站的H、J、及K出口已關閉，有港鐵職員在場協助，現場未見有警員駐守。元朗西鐵站內，不斷有市民到職員「防線」前查詢並表達不滿，有人問「邊到可以投訴」。居於yoho的林先生不滿港鐵早於宣布的時間封閉部分出口，指此舉講唔通，又指現時封閉的出口非閘內範圍，為公眾行人通道，故不理解港鐵做法。

【13：00】屯門站：身穿粉紅色背心的港鐵職員「拉閘」，並叫在場記者小心個閘。職員於大閘外張貼「本站暫時關閉」的告示。現場可見有不少市民離開，多名防暴警員在站內戒備。

【12：56】屯門站：身穿粉紅色背心的港鐵職員，於站張貼告示指，西鐵屯門站自下午一時起會關閉，列車將不停屯門站。

【12：54】屯門站：多名防暴警員在站內戒備，港鐵在站內作出關閉車站的廣播，並指開往紅墈的尾班車將於下午一時開出。車站亦派出警員到場協助，現場仍見有市民出入車站。

【12：40】屯門站：屯門站的C及E出口已經關閉，至於通往V-CITY的D出口仍可以進出。現場可見，V-CITY近C出口不少商戶已經拉閘。

【12：39】屯門公路：屯門公路入屯門方向交通擠塞，據知警方於上述路段設立路障，檢查駛經的車輛。

「光復屯門公園」遊行前夕 防暴警員屯門站內戒備

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屯門新和里遊樂場內 足球場起步

周六（21日）屯門公園衛生關注組成員再發起「光復屯門公園」遊行，隊伍由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署。遊行時間為下午二時至五時，將會由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署外。

早上防暴警員戒備 警車泊河傍街一帶

早上約10時半，港鐵屯門站內有港鐵職員通知商戶需於中午12時半關門，因為港鐵屯門站將在下午1時關閉。站內近40名防暴警員在場戒備，部分人手持長槍及盾牌。另外屯門河傍街一帶泊有十多輛警車，包括五輛「豬籠車」。

「屯門公園衞生關注組」上訴得直

日前，屯門公園衞生關注組申辦「再光復屯門」遊行遭警方反對，關注組上訴，昨日（20日）公眾集會及遊行上訴委員會裁定上訴得直，遊行可於今日按原定路線如期舉行，惟結束時間提早至下午5時。關注組預計今有3,000人參與。

港鐵：屯門站、元朗站暫時關閉

港鐵表示，因應有公眾活動進行，港鐵進行仔細的風險評估，在與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，西鐵綫列車服務會於稍後時間作出調整，直至另行通知。港鐵表示，由下午一時起，屯門站暫時關閉，列車不停屯門站。由下午三時起，元朗站各會暫時關閉，列車同時不停元朗站。