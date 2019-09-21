【元朗黑夜兩個月】示威者掟汽油彈誤燒自己　背部著火　及時脫衣

今晚是7.21元朗黑夜兩個月，有市民發起晚上7時到元朗站靜坐紀念。晚上9時許，有示威者將巴士站、小巴站站牌放在朗日路近青山公路元朗段上堵路，大批防暴警到場驅散。同一時間，元朗多處地方有示威者投擲燃燒彈，其間朗日路有示威者往警方防線投擲汽油彈，惟準備投擲時誤燃自己，背部衣服著火，示威者及時脫去衣服，未有大礙，現場有示威者被警制服。 攝影：鄭子峰

晚上9時，元朗再次爆發警民衝突，有示威者現場障礙物縱火，馬路冒火光。防暴警在元朗大馬路設防線，向朗日路方向推進，有示威者往警方防線投擲汽油彈，惟準備投擲時誤燃自己，背部衣服著火，該示威者及時脫去衣服，未有大礙，其中一名示威者被制服。警方之後走到示威者設置路障的位置，用滅火筒救火及移除路障。

有示威者向警車投擲汽油彈。（鄭子峰攝）

同一時間，鳳翔路有示威者多次投擲汽油彈，曾經有警車駛經，有軍裝警下車了解，之後返回車上，警車避過火花駛走。現場有示威者向警車投擲汽油彈，防暴警施放兩枚催淚彈，現場所見，警方先放催淚彈後才舉旗。另外，防暴警在天橋上射橡膠彈。一批防暴警向鳳攸北街推進。

警方表示，元朗西鐵站附近一帶有人聚集及起哄，佔據馬路及縱火，有激進示威者向警車投擲汽油彈，車上警員的生命安全受威脅。警方將會在短時間內驅散示威者。警方警告示威者立刻停止所有違法行為，並離開現場。市民應避免前往元朗西鐵站一帶。