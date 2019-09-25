【社區對話】林鄭首場對話警封伊館外車位　據悉警力盡量不現身

《逃犯條例》修訂爭議持續，行政長官林鄭月娥早前宣布走入社區，於明日（26日）於灣仔伊利沙伯體育館舉行首場公開對話。林鄭月娥近日出席公開活動及落區時多次出現有市民包圍情況，警方貼出告示伊館門外公眾泊車位將於明早起封閉，另外鄰近多間學校分別會提早放學及停課。據了解，警方因應活動為溝通平台並不打算嚴陣以待，盡量安排較少警力，於發生違法事件時方會到場執法。

林鄭月娥明日（26日）於灣仔伊利沙伯體育館舉行首場公開對話。（資料圖片）

林鄭月娥首場社區對話明晚7時至9時將於伊館舉行，150人名額共收到2萬2百多個申請登記，政府早前指抽中名額的出席者不可帶頭盔、防毒面罩、雨傘等物品入場。另外政府指四位局長將一同出席對話，早前政制及內地事務局長聶德權出席公開活動時被人用鐳射光照向臉部，離開時座駕被擋及扔鐵通、雜物等，事後聶德權回應指與社會對話的決心不會改變。

伊館外馬路旁圍起警察封鎖線。（余睿菁攝）

記者今午到伊館外一帶視察，伊館今晚活動仍如常舉行，然而伊館門外馬路旁圍起警察封鎖線，愛群路亦有貼出警方告示，指由於上址舉辦公眾活動，有關附近一帶公眾泊車位於早上8時至晚上10時將會封閉，違例停泊車輛將會被拖走。有清潔工正忙於伊館對面行人路進行洗地。

另外鄰近伊館的多間學校均有特別安排，包括7間中小學將會提早放學，一間幼稚園停課，三間灣仔區VTC院校亦會取消夜間課堂及考試。

據了解，警方就明日社區對話的部署，因活動為溝通平台，警方不欲嚴陣以待，於場內秩序會由保安負責，除非發生有人犯法事件或破壞安寧，警方才會介入，而場外亦會盡量安排較少警力，於發生違法事件時方會到場執法。