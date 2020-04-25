基層出身的羅家麟是新界東醫院聯網外科（泌尿外科）副顧問醫生，談及入行原因，他憶述自己8歲時，病母掛「血尿袋」的畫面揮之不去，令他痛心非常，「我嗰時唔知佢咩病，只係覺得阿媽好辛苦。所以就想做醫生，呢個係我嘅初心」。工餘時間脫下醫生袍，挺直腰板，披上柔道袍，原來羅剛巧在母親病重的那一年接觸柔道，現時是一名柔道教練，教導小朋友習柔道令他感到薪火相傳。兩份工作，兩件白袍，能文能武的羅家麟，在任何時候都堅持以生命影響生命。

泌尿外科醫生羅家麟表示，他的妻子及外母均是柔道高手，羅醫生的兩個兒子亦承傳學習柔道。（蔡正邦攝）

母親肚皮上的三道疤痕，成為羅家麟心中的烙印，改變了他的一生。

羅家麟在小學三年級時，母親因病入院，其母甫踏出病房，慢步至醫院走廊時，羅家麟的焦點並不是病母，反之凝視着她身旁的「血尿袋」，「嗰下真係好震撼，我嗰時唔知佢咩病，只係覺得阿媽好辛苦。所以就想做醫生，呢個係我嘅初心」。

羅家麟現為新界東醫院聯網外科（泌尿外科）副顧問醫生。（蔡正邦攝）

毋忘初心：唔想有人好似阿媽咁辛苦

他在學期間，一直堅守信念，朝着目標進發，惜未能考上醫學院，卻考進商學院。「但係嗰時真係唔想咁快放棄，所以就算嗰科幾唔鍾意，但都好努力讀，希望醫學院會再收我」。翌年，他終成功考進台灣一醫學院及中大醫學院，「本身諗住中大唔收，我就要過台灣讀」。

母親掛着「血尿袋」的畫面，他一直揮之不去。當時醫生發現他母親當時有腎石，故她前後進行了三次手術，更需切除一邊腎臟，令她肚皮上遺下三道疤痕。正因如此，令他決心選讀泌尿科，「唔想有人好似阿媽咁辛苦。」

重返公立醫院後，羅家麟於泌尿外科上進行多個研究，為本港引入多項新技術。（蔡正邦攝）

輾轉重返公院 引入多項新技術

羅家麟現為新界東醫院聯網外科（泌尿外科）副顧問醫生。他在數年前曾走出公立醫院，到私家醫院執業。不過他極不適應私家醫院的工作模式，休息時間減少，甚至要留在醫院休息，「嗰陣忙到冇時間返屋企，24小時on call咁，冇咩時間陪屋企人。」他表示，當時精神壓力頻臨崩潰邊緣，更試過回家不發一言就抱著妻子泣不成聲。

加上他認為工作久久未有突破，於是毅然辭去私家醫院醫生一職，選擇重返公立醫院。不過轉職期間出現真空期，於是他加入運輸工人行列，與父親並肩工作數月，至正式返回公立醫院，「其實𠵱家人工同以前喺私家醫院相差一大截，但係我可以有多啲時間做自己project，開心啲。」

他重返公立醫院後，在迷失後漸漸找回工作方向，更於泌尿外科上進行多個研究，為本港引入多項新技術，其中包括「經會陰前列腺穿刺活組織檢查」、「前列腺剜除手術」等，成為全球泌尿科權威醫生之一。

男士在40至50歲後，前列腺會有不同的良性增生，有機會影響排尿功能。當病人肛門指數不正常時，醫生會建議進行前列腺活組織檢查，以確診癌症。以往進行前列腺活組織檢查時，醫生需利用超聲波經直腸，抽取組織檢驗；而新式「經會陰前列腺穿刺活組織檢查」則經會陰進行，令診斷率提高、感染率大大下降。

披上柔道袍的羅醫生正認真練習，他感教導小朋友習柔道可以薪火相傳。（蔡正邦攝）

醫生袍背後多一重身份。（蔡正邦攝）

醫生袍背後多一重身份

羅家麟工作繁重，一星期工作6天、一天至少工作逾10小時。不過他每星期總有一天，將醫生袍脫下，披上柔道袍，搖身一變成為柔道教練。

羅家麟自8歲起學習柔道，認識了一班志同道合的朋友及妻子，其間又參與過多個比賽，屢次獲獎。「𠵱家返工係好忙，不過去教打柔道見到啲小朋友有進步，又可以同朋友見吓面都好開心」。羅坦言，正因工作繁重，與家人朋友相聚時間較少，所以非常珍惜上堂時間，「我兩個仔都有學柔道，所以係一個親子活動；而且教到啲小朋友，有種薪火相傳嘅感覺，好開心」。

脫下醫生袍，羅家麟是一個柔道教練。（蔡正邦攝）

限制令致柔道班停擺 轉場偕兒子跑步

不過近月受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，康文署轄下場館封場，令柔道班停擺，羅只好「轉場」偕兒子跑步，把握親子時間。

他指，在疫情下工作，令他防疫意識再提高，如比以往更勤洗手、看症時配戴N95口罩等。「醫院始終係高危地方，留院嘅病人都會緊張啲，所以帶齊裝備唔止係為咗保護自己，仲係希望病人都會安心啲」。