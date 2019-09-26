【利東街人鏈．持續更新】社福界將「良心」傳至警總　送給林鄭

修訂《逃犯條例》風波持續三個月，示威現場經常有社工身影，在示威者及警員之間斡旋及調停。有社工組織發起「社工告急 聲援被捕小孩‧遏止警察濫用公權力」，號召今晚7時半在灣仔利東街集合，8時開始由胡忠大廈開始組成人鏈，將「良心」及訴求傳到總點灣仔警察總部，並期望能交給今晚在伊利沙伯體育館舉行「社區對話」的特首林鄭月娥，籲林鄭勿再將警隊作為擋箭牌。 【20:00】被控8.31參與暴動的社工陳虹秀現有到場，經常在示威現場的陳質疑警方濫用武力，向走避的示威者平射或直射開槍。陳又希望特首林鄭月娥可以聆聽人鏈訴求。 【19:45】社福界及參與市民在廣場合唱《願榮光歸香港》。 【19:40】利東街開始有不少市民聚集，準備晚上8時築人鏈。

「社工告急 聲援被捕小孩‧遏止警察濫用公權力」在灣仔利東街舉行，主辦單位呼籲參與者以黑衣為記，晚上7時半在港鐵灣仔D出口利東街集合，由胡忠大廈築成人鏈，沿途經過春園街路口交通燈(合和中心外空地)、利東街皇后大道東口、利東街d出口空地、利東街莊士敦道出口、莊士敦道修頓球場垃圾站、修頓球場垃圾站對面盧押道、軒尼詩道快圖美門口(雙數號)、循道衛理聯合教會香港堂、溫莎公爵大廈(即社聯)，終點至灣仔警察總部。

人鏈會將「良心」及訴求等物件，由起點傳至警察總部，如人數足夠，會在活動完結後，將部分物件傳給在伊館舉行「社區對話」的特首林鄭月娥，籲林鄭勿再將警隊作為擋箭牌。