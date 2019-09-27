【無障行者】矇眼、掩耳社區遊走　讓健全人士體驗障礙重重的香港

香港提倡「無障礙」概念多年，不過對於用家來說，社區設施是否已提供到全面照顧？中環遮打道行人專用區平日人來人往，但如是看不到、聽不到、講不到、動不到，又是否可以順暢前行？香港復康會將於11月舉行「無障行者2019」殘疾體驗競技日，比賽中參加者會用矇眼、掩耳、坐輪椅等方式模擬殘疾人士的身體狀況，從而感受對方的生活困難，並了解無障礙都市的重要性。

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平日我們外出乘車或到餐廳用膳，可能是輕鬆平常不過的事情，但對行動不便的人士來說，即使是數分鐘的短短路程，其實已是障礙重重。面對社區內甩漏甚多的引路徑、沒有升降機的百步梯等等，行動不便者可謂舉步維艱。去年獲逾千人參與的「無障行者」，就是希望透過連串活動，令社會大眾明白這些困難。

平日較少接觸行動不便者

陳小姐是上屆比賽的參加者之一，她表示，平日也有留意坊間的親子定向比賽，因此去年得知消息後帶同子女出席。讓她最為深刻的，是遊戲環節中加入了一些真人個案，「其中一個任務係啲小朋友要推個坐輪椅嘅婆婆過馬路，就算一齊推都係好重，去到一半就閃燈，當刻小朋友要諗，究竟應該點算好呢？」陳小姐指，小朋友固然很想爭取時間鬥快完成比賽，但同一時間也知道要顧及婆婆安全，她認為，平日小朋友不常接觸到身體有障礙的人士，透過比賽既可加以溝通認識，亦可親身體會。

「有啲環節係我哋要喺手腳綁啲木塊，再來回行樓梯；仲有就係蒙住眼數銀仔畀錢。」陳小姐指，當時她和小朋友都覺得任務相當有難度，而在完成後，他們才獲告知，原來該些遊戲是在模仿中風和視障人士，但整個活動並不是要他們對殘疾人士施以同情，而是包容體諒和共融，「活動當中有個中風伯伯，佢對腳冇晒知覺，叫啲小朋友可以摸同搣下。佢話佢可以出嚟參與好開心，因為覺得自己原來仲係有用。」

第一身體驗殘疾人士的生活 每次外出都猶如探險

香港復康會高級經理(復康部)潘友為指，自2003 年起組織已有舉辦同類活動，在去年參加者人數更有逾一千名， 「用城市定向嘅方式，其實都係我哋班服務使用者諗嘅，因為每次出街，對佢哋嚟講(殘疾人士)都好似探險咁有挑戰性。」潘表示，雖然近年無障礙環境已大有改善，但很多殘疾人士外出前都要事先做好資料搜集，而且仍然面對很多困難。

今次賽事將分為九區進行，涵蓋西營盤、上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、佐敦和西九龍。潘友為指，他們故意選了在一些「打卡位」，如大館、石板街等等，「我哋希望市民同服務使用者都可以參與到大型活動，而服務使用者藉機會融入社區，唔係佢哋自己匿埋生活到就得。」他認為，真正的「無障礙都市」，不只是各種的硬件配套，市民大眾的觀念也需要扭轉。

「無障行者2019」將於11月3日在中環遮打道行人專用區舉辦，共有五個參賽組別，包括：學校隊、復康挑戰隊、親子隊、公開隊和企業隊，每隊共五人參賽，需在在限時3小時內於指定路線挑戰障礙任務。有興趣者可由即日起經網上報名。(https://www.fringebacker.com/zh-tw/event/barrier-busters-2019/)