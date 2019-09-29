【9.29荃灣集會．持續更新】中學生罷課集會　發言人稱開學後受壓

臨近十一，香港各界連日發起多項示威活動，其中荃灣區學生響應10月1日的三罷行動，今日發起「9.29 荃灣區中學生罷課集會」，由下午2時30分至晚上7時在荃灣公園舉行。荃灣區的學生在9月20日亦曾發起「荃灣區中學生人鏈行動」，十多間學校當日下午築成人鏈。 【1615】阮民安指，現時內地對藝人的政策，似是逼着表態，再決定他們是否能在內地工作。但他認為，每個藝人都需要和香港人一同前行，不需要特別highlight。 他亦表示，很擔心兩個小朋友回夾後打招呼是用普通話，因此會說，為了下一代，今次的運動絕對不可以輸，香港人絕對接受不到有一天廣東話會完全消失，籲大家繼續支持不要放棄。 主持人提及早前有人邀請他送一個禮物慶賀國慶七十周年，阮表示，他回答時說送個鐘，而四個指針會指着八、九、六和四，寓意香港人以至下一代都不會忘記八九六四事件。

【1550】藝人阮民安出席並上台發言。他表示收到大會邀請因此來到參與及支持中學生。「喺這場運動中唔同界別都需要支持」。他指，知道中學生舉辦活動時受到校方不同程度的打壓，但感謝同學們為大人提供了不少力量。他亦唱了《開始戀愛》，阮指要為大家打氣。現時叫大家大合唱願榮光歸香港，以及連成人鏈。

【1535】荃灣公園附近未見警察佈防，只見荃西站有約十名紅黃間條職員維持秩序。

【1532】多次在示威活動受傷的「守護孩子」銀髮族陳伯首位發言，他稱廿十年前已出黎抗爭，他再三出黎因為政府對市民「講一套做一套」，一百萬、二百萬人上街，都無回應，政府是否以人為本，大家有目共睹。早前絕食活動，都無一位官員前來慰問，示威活動中政府再三鎮壓市民。他為市民在示威遊行受傷場面深感痛心，日日流淚，故決心上前線守護孩子，以及監察政府和警察行為，即使受不禮貌和暴力對待，都會出來守護下一代，向暴力說不，籲警方勿用暴力鎮壓市民，年青人珍惜生命，「鬥爭非一日嘅事，法治、民主嘅爭取是長期鬥爭，陳仔願與年青人繼續走下去。為年青人，願刀山落火海，都要守護香港孩子」。

【1508】發言人稱，聯盟有多間荃灣中學，希望提高公眾關注，以中學生身份透過和理非方式向政府表達訴求。發言人又指，警察濫權在荃灣區內發生，亦發生了多宗黑幫襲擊事件，當中更有人被襲至流血。

而自開學以來，荃灣不同中學學生 發起不同活動，受到不同程度的打壓和拘捕，而壓力亦來自各校校方。因此他們各校團結起來，早前已聯合荃灣區13間中學做成人鏈，今天再接再厲籌備集會，希望為公眾帶來鼓舞和要做到「齊上齊落」。最後發言人再次解釋五大訴求，並重申是缺一不可。

【1458】集會開始。現場約有60人，有年輕人手持台灣旗。

【1433】現場播放《願榮光歸香港》，出席人士大叫口號。負責人同傳媒講，因有少少技術問題會延遲半小時再開始集會。

【1424】現場約有20至30人聚集，「守護孩子」陳伯亦到場。

至上午11時許，荃灣公園及附近未見警力佈防，荃灣警署外有水馬陣，報案室未有落閘，葵涌警署亦未見有佈防。